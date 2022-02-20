5° Baile Secreto: show de luxo e alegria em Vitória; veja fotos e vídeos

Tanto riso, oh quanto alegria.... Ferveu a quinta edição do famoso Baile Secreto, nesta sexta-feira (18), na Casa da Mãe Joana, em Vitória. Sob a batuta das foliãs de carteirinha Luciana Almeida e Maria Sanz, a festa na Ilha foi um verdadeiro desfile de fantasias ricas e criativas e show de marchinhas, axé e sambas-enredos. A decoração foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros. E o DJ De Prá ferveu a pista do início ao fim. Outro ponto alto foi quando a bateria da Novo Império entrou em cena e sacudiu o baile. Neste ano, o famoso estilista Walério Araújo também marcou presença na festa. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli e vídeos dos melhores momentos do baile.