Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

5° Baile Secreto: show de luxo e alegria em Vitória; veja fotos e vídeos

Luciana Almeida e Maria Sanz reuniram foliões e deram start no Carnaval 2022 nesta sexta-feira (18), na Casa da Mãe Joana

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

20 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

5º Baile Secreto
Maria Sanz, DJ De Prá, Bruna Medeiros e Luciana Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
Tanto riso, oh quanto alegria.... Ferveu a quinta edição do famoso Baile Secreto, nesta sexta-feira (18), na Casa da Mãe Joana, em Vitória.  Sob a batuta das foliãs de carteirinha Luciana Almeida e Maria Sanz, a festa na Ilha foi um verdadeiro desfile de fantasias ricas e criativas e show de marchinhas, axé e sambas-enredos. A decoração foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros. E o DJ De Prá ferveu a pista do início ao fim. Outro ponto alto foi quando a bateria da Novo Império entrou em cena e sacudiu o baile. Neste ano, o famoso estilista Walério Araújo também marcou presença na festa. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli e vídeos dos melhores momentos do baile. 
5º Baile Secreto
Gervásio Milaneze,  Renan Vermelho,  Walerio Araujo,  Bruno Leão e Fernando Monteiro Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Marina Lodi e Josué Oliveira Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Rapha Navarro Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
João Modenesi e Roberta Drummond Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Carnaval 2022: Vem aí a 5ª edição do famoso Baile Secreto

FOTOS: O show de alegria e fantasias no 4º Baile Secreto em Vitória

Carnaval 2020: Vem aí a 4ª edição do famoso Baile Secreto

5º Baile Secreto
Erika Piskac,  Cosmia C. Nascimento,  Juranda Alegro e Carol Veiga Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Erika Piskac e Rose Frizzera Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Monica Haynes e Magali Magalhães Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Roberta Escher e Dudu Altoé  Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Márcia Tourinho e Alice Mendes Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Carol Saith e Maria Hortênsia Receputti Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Ivana Izoton e Alexandre Siqueira Crédito: Mônica Zorzanelli
5º Baile Secreto
Luciane Ventura e Maurão Albuquerque Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Baile Secreto agita a noite de Vitória. Confira fotos

Veja fotos do 3º Baile Secreto em Vitória

Baile Secreto: confira os looks que deram o que falar

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Samba Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados