Baile Secreto agita a noite de Vitória. Confira fotos

Vitória recebeu a segunda edição do Baile Secreto na noite desta quinta-feira (1º). Sob a batuta de Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, o evento reuniu um bom círculo da sociedade capixaba que inaugurou a temporada de folia no Espírito Santo em alto estilo. As produções, que foram de Mulher-Maravilha até Rainha do Mar, apostaram na paleta de cores total colorê - afinal, quando você vai usar glitter, brilho e plumas de faisão, tudo junto e misturado, se não no carnaval?
Neste sábado (3), a colunista Renata Rasseli vai mostrar os "mais mais" do evento na Zig Zag, na versão impressa e digital de A GAZETA. Confira galeria de fotos com as personalidades que marcaram presença na festa: