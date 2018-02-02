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Baile Secreto agita a noite de Vitória. Confira fotos

Já dá para se inspirar nas fantasias que são tendência neste carnaval, hein
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 16:17

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 16:17

Vitória recebeu a segunda edição do Baile Secreto na noite desta quinta-feira (1º). Sob a batuta de Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, o evento reuniu um bom círculo da sociedade capixaba que inaugurou a temporada de folia no Espírito Santo em alto estilo. As produções, que foram de Mulher-Maravilha até Rainha do Mar, apostaram na paleta de cores total colorê - afinal, quando você vai usar glitter, brilho e plumas de faisão, tudo junto e misturado, se não no carnaval? 
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Neste sábado (3), a colunista Renata Rasseli vai mostrar os "mais mais" do evento na Zig Zag, na versão impressa e digital de A GAZETA. Confira galeria de fotos com as personalidades que marcaram presença na festa:

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