Baile Secreto agita a noite de Vitória. Confira fotos

Vitória recebeu a segunda edição do Baile Secreto na noite desta quinta-feira (1º). Sob a batuta de Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, o evento reuniu um bom círculo da sociedade capixaba que inaugurou a temporada de folia no Espírito Santo em alto estilo., apostaram na paleta de cores total colorê - afinal, quando você vai usar glitter, brilho e plumas de faisão, tudo junto e misturado, se não no carnaval?