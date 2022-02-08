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Renata Rasseli

Carnaval 2022: Vem aí a 5ª edição do famoso Baile Secreto

O evento está marcado para o próximo dia 18 de fevereiro, na Casa da Mãe Joana, em Vitória, com a presença do estilista Walério Araújo

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

08 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Baile Secreto
Luciana Almeida, Maria Sanz, DJ De Prá e Bruna Medeiros: no Baile Secreto de 2020 Crédito: Monica Zorzanelli
Sucesso absoluto em 2016, 2018,  2019 e 2020, o Baile Secreto, organizado pela dupla Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, chega à quinta edição no próximo dia 18 de fevereiro, na Casa da Mãe Joana Lounge (antigo Spírito Jazz), em Vitória. O baile à fantasia, somente para convidados, será animado com marchinhas antigas e sambas-enredo. O grito de carnaval é inspirado no Baile da Vogue e se transformou no maior desfile de fantasias e glamourosas da cidade. 
O DJ De Prá comanda a pista e Bruna Medeiros assina o décor. 
Neste ano, o baile contará com a presença do estilista Walério Araújo, que assina fantasias para o Baile da Vogue. É ele que está criando o adereço da cabeça da anfitriã Maria Sanz. 

FAMÍLIA

Margareth Mota Wainstock, Maita Mota, Aquiles Mota, Ada Mota e Roberto Wainstock
Margareth Mota Wainstock, Maita Mota, Aquiles Mota, Ada Mota e Roberto Wainstock: tarde em família no Quinta dos Manacás, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

ES REGISTRA AUMENTO DE DIVÓRCIOS

Segundo dados do Sinoreg-ES, houve alta de 21% em divórcios no ano passado, no comparativo com 2020. Ao todo, 10.317 casais optaram pela dissolução do casamento. Para quem pretende se divorciar, o diretor de Tabelionato de Notas do sindicato, Diniz Cypreste de Azevedo, orienta: o divórcio direto no cartório tende a ser mais rápido e barato, podendo ser finalizado em até 48h.

ALMOÇO

Diana Murad, Nazaré Miranda, Lucia Medina, Maria Helena Pacheco e Neila Neiva
Diana Murad, Nazaré Miranda, Lucia Medina, Maria Helena Pacheco e Neila Neiva: almoço na Aldeia Crédito: Divulgação

PADRÃO DE QUALIDADE

A AVANTEC – empresa capixaba que é referência em consultoria de projetos de engenharia e arquitetura e também no gerenciamento de obras - começa 2022 comemorando a conquista do Selo IS0 9001. “É um reconhecimento à qualidade do nosso trabalho e nos credencia cada vez mais na condução de grandes projetos”, destaca o executivo Kleber Pereira Machado.

QUERIDAS DE RR

Ana Beatriz Morales, Valquíria Cheim e Paola Borges
Ana Beatriz Morales, Valquíria Cheim e Paola Borges: em final de semana na Aldeia, em Guarapari Crédito: Divulgação

RR NEWS

O cirurgião plástico Ariosto Santos viaja nesta semana para os Estados Unidos onde vai visitar o Orlando Health Plastic Surgery Center a fim de conhecer as novidades na área de cirurgia plástica.
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Letícia Rody convida para uma degustação de vinhos nesta quinta-feira (10), no apartamento decorado do Showa Nature Living, na Praia da Costa.
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Rita Rocio Tristão participa para o lançamento nacional da Casa Cor 2022, que celebra 35 anos. Será nesta terça-feira (08), em formato online.
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Rose Frizzera, Edu Louzada e Aglay Piovesan receberam a amiga alemã katrin Dalibor radicada em SP para conhecer o Estado.
Rose Frizzera, Edu Louzada e Aglay Piovesan receberam a amiga alemã Katrin Dalibor radicada em SP para conhecer o Estado neste final de semana Crédito: Divulgação
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O farmacêutico Márcio Mendes Mello, da Pharmapele Vila Velha, será homenageado no dia 15 de fevereiro, em uma sessão solene às 19h, no Plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa. Ela receberá do Deputado Doutor Hércules a "Comenda do Mérito Farmacêutico “Roberto Arnizaut Silvares"
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A professora, consultora e comentarista da CBN, Juliana dos Santos, apresenta nesta terça-feira (08), a Masterclass: Educação 4.0 e planejamentos na prática. 
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Valdecir e Geise Torezani com os filhos Miguel e Mirela curtindo fim de semana em São Paulo
Valdecir e Geise Torezani e os filhos Miguel e Mirela: fim de semana em São Paulo Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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