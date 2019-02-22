Veja fotos do 3º Baile Secreto em Vitória

Os salões do Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória, ficaram serpentinados pelos convidados de Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, que recepcionaram foliões em seu 3º Baile Secreto - proposta de festa à fantasia com marchinhas de carnaval. O evento abre a temporada carnavalesca do Espírito Santo em grande estilo e acontece no mesmo dia em que, inicialmente, estava marcado o Baile da Vogue deste ano.
Os convidados apostaram nas produções e deram show de criatividade com as fantasias, fazendo valer customizações dignas do Sambão do Povo.
Na pista, o DJ Alessandro De Prá comandou as picapes da noite com repertório que passeou de Ivete Sangalo e seus hits típicos dessa época do ano até as tradicionais carnavalescas "Máscara Negra" e "Bandeira Branca".
O DJ também dividiu palco com a bateria da Piedade, que deu show de samba já no esquenta para os desfiles do Carnaval de Vitória 2019.
A cobertura completa da festa você confere neste sábado (23) na Coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
Veja as fotos do Baile Secreto (clique na imagem para ampliar):