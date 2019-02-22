Veja fotos do 3º Baile Secreto em Vitória

Os salões do Galpão 9, na Reta da Penha, em Vitória, ficaram serpentinados pelos convidados de Maria Sanz Martins e Luciana Almeida, que recepcionaram foliões em seu 3º Baile Secreto - proposta de festa à fantasia com marchinhas de carnaval. O evento abre a temporada carnavalesca do Espírito Santo em grande estilo e acontece no mesmo dia em que, inicialmente, estava marcado o Baile da Vogue deste ano.