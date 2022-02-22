Renata Epichin e Rounilo Furlani celebram duplo aniversário na Serra

Renata Epichin e Rounilo Furlani comemoram aniversário juntos no sábado (19), em Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação

Duplo aniversário: os cunhados Renata Epichin e Rounilo Furlani resolveram celebrar novas idades, com um churrasco para a família e amigos, no sábado (19), na casa de praia da família, em Jacaraípe, na Serra. A tarde foi animada pela Bárbara Black e chope Mythos geladinho. Confira quem prestigiou o encontro na galeria de fotos.

Aniversário de Renata Epichin e Rounilo Furlani

TOP DÉCOR

Nesta terça-feira (22), Roberta Drummond recebe às 17, no Clericot Caf[e, na Curva da Jurema para a premiação do TOP Club Decor. Entre os professionais premiados, estão Italla Monti, Solana Marianelli, Mariah Cardoso, Leticia Finamore, Daniela Andrade, Sheila Basílio, Marilia Celin, Ximene Villar, Monica Demuner, Kássio Fontoura, Marcela Grasselli, Vitor Sarcinelli e Junior Torezani. Na categoria revelação, estão Rômulo Pegoretti, Suelen Mauro e Tamara Raizer.

ANIVERSÁRIO

Giuliana Arnal, Mariana Buaiz, Bruna Spolfeldner, Lisi Arnal, a aniversariante Maira Arnal e Flávia Ribeiro: parabéns pra você! Crédito: Divulgação

ES NA ROTA DE INVESTIMENTOS

O Espírito Santo foi o Estado escolhido para receber a 54ª filial da InvestSmart, empresa de agentes autônomos de investimento vinculada à XP Investimentos, e, atualmente, o escritório que mais expandiu no Brasil. Cofundador da InvestSmart, o carioca Bruno Hora, está empolgado com a unidade inaugurada no último dia 16, em Vila Velha. "Acreditamos muito nessa filial, principalmente pelo potencial de investimento da região. Fomos muito bem recebidos pelos capixabas e estamos empolgados com os frutos que vamos colher juntos. Reunimos um time de peso de ex-bancários que estão prontos para ajudar às pessoas que desejam investir e o melhor, ter resultados reais e satisfatórios", ressalta Hora.

FAMÍLIA

Ticyana Chieppe, Felipe, Julia e Paulo Machado: queridos de RR Crédito: Divulgação

TOP 100

A Morar Construtora, empresa capixaba com 40 anos de atuação no mercado da construção civil, foi eleita, pela 6º vez consecutiva, uma das 100 maiores construtoras do Brasil. A premiação é muito desejada dentro do ramo da construção civil e já ocorre há 16 anos. De acordo com Rodrigo Almeida, presidente da Morar Construtora, esse ranking é uma grande conquista e mais uma prova de que a Morar está no caminho certo, mantendo um serviço de excelência e qualidade.

VERÃO 2022

Edinho Santos e Abimar Mendes: em domingo de sol na Curva da Jurema Crédito: Divulgação

RR NEWS

Rodrigo e Joana Barbosa vão passar o Carnaval nas montanhas capixabas, em Pedra Azul, na companhia dos filhos. Na sequência, o casal segue entre os dias 16 e 28 de março para uma viagem entre Dubai e as Ilhas Maldivas. Dubai, inclusive, foi a inspiração para o projeto do Taj Home Resort, foco total da construtora para este ano de 2022.

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Nossa dermatologista Karina Mazzini escolheu passar o Carnaval com a família nas montanhas capixabas, em Pedra Azul. A médica estará de volta as atividades na quinta-feira, após o feriado.

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Aldeia é o destino de Maely Coelho e família neste feriadão de carnaval.

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A advogada Patrícia Romano Tristão foi convidada pela deputada estadual Janete de Sá para participar da Audiência Pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Familiar e Doméstica, no próximo dia 9 de março, às 14h, no Plenário Dirceu Cardoso, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

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Tatá Bachour convida para comemoração de seu aniversário, no dia 9 de março, no Bendito Bistrô, na Praia do Canto.

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Tio Rogério e equipe reuniram mais de 80 crianças e suas famílias, neste domingo (20), para nadar, pedalar e correr, no Alphaville Jacuhy, durante o 2º Festival TRIKIDS.

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