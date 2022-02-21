Ex-combatente da 2ª Guerra recebe homenagem no Dia do Imigrante Italiano

Aos 100 anos de idade, Estevão Covre, ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, recebeu a Comenda Comunitá durante a missa em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, neste domingo (20), na Catedral Metropolitana de Vitória. A celebração em italiano foi presidida pelo padre Renato Criste, outro homenageado da missa especial, organizada pela Associação Federativa Comunitá do Espírito Santo. A data foi instituída em 2008 por um projeto de lei do então senador Gerson Camata.
Participaram da missa solene o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; a presidente da Associação Federativa Comunitá do Espírito Santo, Rosa Maioli e o diretor do Arquivo Público do ES, Cilmar Franceschetto, entre outras autoridades civis e militares.
A missa contou ainda com a participação de diversos grupos de cidades com imigração italiana do Estado.