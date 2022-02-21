Ex-combatente da 2ª Guerra recebe homenagem no Dia do Imigrante Italiano

Cilmar Franceschetto, Rosa Maioli, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, Estevão Covre e sua esposa Dona Filinha: homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano

Participaram da missa solene o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; a presidente da Associação Federativa Comunitá do Espírito Santo, Rosa Maioli e o diretor do Arquivo Público do ES, Cilmar Franceschetto, entre outras autoridades civis e militares.