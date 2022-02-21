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Renata Rasseli

Ex-combatente da 2ª Guerra recebe homenagem no Dia do Imigrante Italiano

Estevão Covre, 100 anos,  recebeu a Comenda Comunitá durante a missa em homenagem à data, neste domingo (20), na Catedral de Vitória

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:39

Públicado em 

21 fev 2022 às 13:39
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cilmar Franceschetto, Rosa Maioli, Lorenzo Pazolini, Estevão Covre (ex-pracinha) e sua esposa Dona Filinha
Cilmar Franceschetto, Rosa Maioli, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, Estevão Covre  e sua esposa Dona Filinha: homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano  Crédito: Bernardo Bracony
Aos 100 anos de idade, Estevão Covre, ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, recebeu a Comenda Comunitá durante a missa em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, neste domingo (20), na Catedral Metropolitana de Vitória. A celebração em italiano foi presidida pelo padre Renato Criste, outro homenageado da missa especial, organizada pela Associação Federativa Comunitá do Espírito Santo. A data foi instituída em 2008 por um projeto de lei do então senador Gerson Camata. 
Participaram da missa solene o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; a presidente da Associação Federativa Comunitá do Espírito Santo, Rosa Maioli e o diretor do Arquivo Público do ES,  Cilmar Franceschetto, entre outras autoridades civis e militares.
A missa contou ainda com a participação de diversos grupos de cidades com imigração italiana do Estado. 
Franco Patrignani (diretor COMUNITÁ), Padre Renato Criste e Lenise Loureiro (Secretaria de Turismo do ES)
Franco Patrignani (diretor da Comunitá), Padre Renato Criste e Lenise Loureiro (Secretaria de Estado de Turismo) Crédito: Bernardo Bracony
Missa italiana na Catedral de Vitória
Missa italiana na Catedral de Vitória Crédito: Bernardo Bracony
Beatriz Rassele Croce Costa, Padre Renato Criste e Rosa Maioli
Beatriz Rassele Croce Costa, Padre Renato Criste e Rosa Maioli Crédito: Bernardo Bracony

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Coral Italiano de Venda Nova do Imigrante
Coral Italiano de Venda Nova do Imigrante Crédito: Bernardo Bracony
Dona Filhinha, Estevão Covre, Rosa Maioli e Cilmar Francesquetto
Dona Filhinha, Estevão Covre, Rosa Maioli e Cilmar Franceschetto Crédito: Divulgação
Missa italiana na Catedral de Vitória
Missa italiana na Catedral de Vitória Crédito: Bernardo Bracony

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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