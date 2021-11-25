Capixaba é consultor da província italiana de Trento no Brasil

Tiago Dalapicola Crédito: Divulgação

O capixaba Tiago Dalapicola, associado ao Circolo Trentino de Santa Teresa, no Espírito Santo, foi escolhido pela Província de Trento como um dos consultores dos trentinos do Brasil. Ao todo, foram nomeados 15 consultores, em diversos países. O anúncio oficial dos nomes foi divulgado, em portaria, pela Giunta Provinciale, no dia 29 de outubro. O mandato vai até 30 de outubro de 2023.

Dentre as atribuições, o consultor mantém relações com os imigrantes trentinos e com as suas associações e organizações representantes da imigração italiana, junto às autoridades locais, escritórios diplomáticos e consulares italianos e institutos culturais italianos.

Tiago Dalapicola é colatinense e atualmente vive em Santa Teresa, terra de seus avós. Geógrafo formado pela Ufes, com mestrado em Sociologia do Território pela Università Degli Studi di Trento e doutorado em Geografia pela Ufes, atua como docente na rede federal, onde já ministrou cursos de extensão em Língua e Cultura italiana para a comunidade. É associado ao Circolo Trentino de Santa Teresa. No mestrado, em Trento, estudou a influência da imigração italiana no Espírito Santo. Suas origens trentinas estão centradas principalmente em Novaledo e Noriglio, de onde vieram, respectivamente, as famílias Dallapiccola e Zeni.

CONFRATERNIZAÇÃO

ESCRITÓRIO CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES É PREMIADO EM ANUÁRIO DA ADVOCACIA

Foi divulgado nesta semana o 16º Anuário Análise Advocacia, que destaca os profissionais com as melhores referências em pesquisa feita em grandes empresas do país.

O escritório Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados (CJAR) está, mais uma vez, na prestigiosa lista, na qual é lembrado desde 2007. Neste ano, ocupa a 4º posição nacional no ranking do setor de serviços ambientais, o 5º lugar em direito ambiental e o 2º lugar no ranking estadual.

A Análise Advocacia é uma das publicações mais prestigiadas do Brasil no setor Jurídico e realizou 990 entrevistas com executivos para levantar quais são os profissionais mais referenciados entre os clientes.

VISITA

Os sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia recebem o ator Felipe Titto, no Barlavento. Crédito: Monique Jannut

EXPANSÃO

A tricologista Cristal Bastos comemora a expansão da sua clínica capilar com coquetel assinado por Jana Tannure e ao som do DJ Arthur Macedo, nesta quinta-feira, 25, a partir das 19h, na Vila Nahor, na Praia do Canto. Entre as novidades, o Coffee & Tea, com cardápio da Espresso 27, butique de produtos assinados por Cristal, incluindo o leite multifuncional e o suplemento capilar, e novos serviços como lavagem e escovação, coloração para cabelos brancos e spa dos fios. O evento terá a presença badalada de Rogério Sartini e Buzzy Moitre, representantes da badalada escova Tangle Teezer.

MODA

Felipe Vieira, Vitor Peixoto e Cassio Piassi: em noite de moda masculina no Shopping Vitória Crédito: Vitor Machado

RR NEWS

Eduarda Buaiz e a chef Flavia Gama convidam para o lançamento da mais nova delícia da Buaiz Alimentos, o mistura para cookies,, na segunda-feira (29). às 19h, na Chocolateria Brasil.

Ingrid Castro prepara seu aniversário de 60 anos que acontece na próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro, na Casa S Buffet, com decoração de Renato Almeida. A cerimonialista vai vestir um look by Flávio Rafalski para receber receber 150 convidados.

Rita Tristão encerra a 25ª edição da CASACOR em grande estilo. Nesta quinta-feira (25), às 16h, ela recebe na Mostra para um bate papo no Bistrô, a jornalista Cris Bava e Patrícia Quental. Cris Bava é redatora-chefe da Revista CasaCor e Patrícia Quental é diretora da CasaCor do Rio de Janeiro. A CasaCor ES - edição 25 anos será encerrada neste domingo (28).

A dentista Kilzy Cani inaugura nesta quinta-feira (25), o Instituto Kilzy Cani, em Colatina. Trata-se de uma moderna clínica odontológica sob comando da que reunirá todas as especialidades da área e o que há de mais moderno na odontologia digital.

A empresária Thiêzy Menegassi está em em São Paulo, onde fica até domingo, 28, para conhecer este mercado de perto e se reunir com fornecedores de equipamentos de beleza. Até final de janeiro ela vai inaugurar um novo negócio neste segmento em Vitória.

O empresário Henrique Arruda e os amigos Lucas Salim, Luciano França, Alexandre Carlini, Leon Sayegh e Henrique Zani partiram sobre duas rodas na última segunda (22), rumo à final da Copa Libertadores. Eles assistirão a Palmeiras x Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu, neste sábado (27). O grupo percorrerá 6 mil quilômetros sobre duas rodas até chegar ao destino.

A Miss ES 2021 Eduarda Braum entre Amanda Daleprane e a arquiteta Heloisa Santo: encontro na CasaCor ES 2021 Crédito: Divulgação

André Daumas, que já trabalhou com as ex-participantes do “The Voice Brasil” Mariana Coelho e Caju, além do sertanejo Kevin Fiorani, assina a produção musical do novo single do cantor e compositor capixaba Lucas Gavvi. “Em Nós” é um pop soul e estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (25), às 21h. O single vai ganhar videoclipe gravado no Palácio da Cultura Sônia Cabral, teatro localizado na capital capixaba, no dia 28, às 20h30.

Nossa musicista Sabrina Lemos acaba de disponibilizar sua nova canção, "Mar Azul", um jazz bem brasileiro, em todas as plataformas digitais. A artista acaba de ganhar mais um prêmio nos festivais internacionais. Dessa vez, foi primeiro lugar na categoria Best Producer, na Índia.

Em clima de final de ano, o restaurante Sr. Gil lançou um novo cardápio cheio de inspirações afetivas preparadas pelo chef Cleber Oliveira. Uma das novidades é o Filé Gorgonzola Gratinado.