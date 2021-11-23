FOTOS: Isabel Souza celebra aniversário com almoço em Vitória

Isabel Souza comemorou idade nova com bolo de Najla Carone Crédito: Cloves Louzada

Ao lado da filha Ana Paula Rody e da neta Chloe, Isabel Souza recebeu amigas para comemorar aniversário nesta sexta-feira (19), em um almoço, no restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. Marcaram presença Diva Michelini e sua filha Andrea Paula, Lissu Abad, Letícia Pernambuco, Gracinha Sarkis, Giselda Vaz, Mária Vélide Dalla Andrade, Roberta Puppin, Marinere Tristão, Regina Martins, Lourdinha Vanderley e Souza, Maria Zelia Guerra e Hélia e Regina Dórea. Confira as fotos de Cloves Louzada

Chloé Souza Rody, Ana Paula e Isabel Souza: tarde de parabéns pra você, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Marinere Tristão, Andrea Paula Michelini e Giselda Vaz: celebrando Isabel! Crédito: Cloves Louzada

Eliane Bianchi, Ana Paula Rody e Roberta Camatta: na tarde de festa Isabel Crédito: Cloves Louzada

GINTERIA

Thiago Mariani e Ubiratan Oliver vão abrir oficialmente as portas da Ginteria Dining Club para o público nesta sexta-feira (26), às 19h. A casa está pronta para abrigar os mais diversos públicos e promete trazer o melhor da Deep House Music. A carta de drinques será assinada por Matheus Cunha, eleito por mais de 10 vezes o melhor bartender do Brasil, melhor bartender da América Latina e em Londres entrou para a lista dos 10 melhores bartenders do mundo.

BATIZADO

Penha Nonato, Paula Segui e o pequeno Henrique: batizado na Igreja do Carmo, seguido de almoço para padrinhos, tios e primos, na casa da vovó, na Mata da Praia Crédito: Cloves Louzada

SANTUÁRIO DE ANCHIETA NO VATICAN NEWS

Nosso Santuário Nacional de São José de Anchieta, que acaba de ser reaberto após obras de restauro, é destaque no Vatican News, o portal de notícias oficial do Vaticano. "O Santuário Nacional de São José de Anchieta conserva o local onde faleceu o Apóstolo do Brasil. É também um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil e acabou de passar por uma grandiosa obra de restauro e readequação. Localizado na cidade de Anchieta, no Estado do Espírito Santo, o monumento religioso, ficou em obra por cerca de três anos. O projeto envolveu serviços de conservação e restauração, além da criação de novos espaços para a acolhida dos peregrinos", diz a reportagem.

CAPIXABA IN RIO

O sócio-diretor do Unisales, Cledson Rodrigues, em encontro com a amiga Vera Fisher, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

LGPD

Seja para comprar um chocolate ou um remédio na farmácia, está cada vez mais comum as lojas pedirem os dados pessoais dos clientes. Mas os comerciantes precisam estar atentos de como esses dados serão usados e, como eles ficaram armazenados com segurança. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) será o tema da palestra que a advogada Carla Comitre Fregona fará nesta terça-feira na tradicional reunião plenária da CDL da Grande Vila Velha. “Uma postagem inadequada de uma informação, o uso errado de um rascunho, um funcionário que envia um e-mail errado, são exemplos simples do dia a dia que se não forem feitos com cautela podem expor os dados dos clientes. O principal desafio da lei é a mudança de cultura”, destacou a advogada especialista em LGPD. O encontro será às 19:00 na CDL de Vila Velha.

JANTAR

Andrea Voskanian, Rita Tristão e chef Artoosh Voskanian: noite de alta gastronomia na CasaCor ES Crédito: Divulgação

RR NEWS

Dila Cipriano, Jacqueline Pretti, Lucimar Soares, Sammya Couri e Tatiane Emerick organizam a confraternização "Noite do Lacre Total", dia 14 de dezembro, no edifício Espelho D'Água, na Praia da Costa. A festa terá menu de Luciano Victal e será animada por Allan Venturim.

Os empresários Cássio Piassi, Vitor Peixoto, Manoel Ferreira e Felipe Vieira convidam coquetel de lançamento de sua Barche no Shopping Vitória. A nova loja da marca de moda masculina irá contar com a coleção de verão, com estampas criadas pelo artista plástico Rodrigo de Castro.

Sibele Simão, Josildo Amorim, Andressa Hirle e Carlos Andrade: no lançamento do Grupo JSA Crédito: José Augusto Tovar

Rômulo Augusto Penina será o homenageado com a comenda Aristóbulo Barbosa Leão 2021, entregue pelo Sinepe/ES em confraternização de fim de ano nesta sexta-feira (26). Penina será reconhecido pelo seu histórico de quase 60 anos dedicados à educação capixaba.

O piloto Hugo Cibien, o único capixaba disputando a Imperio Endurance Brasil, segue no campeonato como vice-líder, com chances reais de ganhar o título. A penúltima etapa será nesse sábado (27), em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Há duas etapas do final da temporada, Hugo Cibien acumula 455 pontos ao lado de Luiz de Oliveira. Eles continuam na vice-liderança, atrás apenas da dupla formada por Geciel de Andrade e João Pedro Maia, que tem 525 pontos.

Suzana Alves e Sabrina Matias Crédito: Divulgação

A partir desta quinta (25), às 11h, a psicóloga e psicoterapeuta Sabrina Matias e a atriz Suzana Alves dão início a uma sequência de 5 lives todas as quintas-feiras com o tema central “Movimento de dentro para fora”, no qual o objetivo é ajudar as pessoas a fazerem as pazes com o passado e se livrar das travas emocionais para viver os três Ls da felicidade: Liberdade para amar e ser amada; Liberdade para se conectar com você e com Deus e Liberdade para prosperar. Cada Live será tratada uma trava emocional que impede a pessoa de ser feliz. Nesta semana, o bate-papo vai falar sobre a trava da rejeição, e sequencialmente nas outras lives as travas emocionais abordadas serão “solidão", "culpa", "fracasso" e ‘autoestima’.