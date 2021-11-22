Startup do ES está entre as top 12 em competição de Singapura

Professora capixaba Neide Sellin Crédito: Divulgação

Neide Sellin se mostra um ótimo exemplo de empreendedora bem-sucedida. A sua criação, a No mês em que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino como forma de incentivar e apoiar mulheres empreendedoras globalmente e combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, a professora de robótica capixabase mostra um ótimo exemplo de empreendedora bem-sucedida. A sua criação, a cão-guia Lysa , foi considerada uma das TOP 12 Global de Startups no SLINGSHOT2021, em Singapura, um dos maiores polos de inovação do mundo.

Dentre quase 5 mil empresas inscritas, foi feita uma triagem que selecionou as 500 melhores ideias, depois as 100 e por último, o TOP 12. O concurso foi dividido em quatro categorias que elegeram as três principais empresas de cada uma delas com maior potencial de inovação e escalabilidade. Na categoria “Cidades Inteligentes”, em que concorreu, a Lysa foi classificada no TOP 3 e ficou entre as tecnologias com maior capacidade de crescer atendendo às demandas sem perder as qualidades que lhe agregam valor.

“Fiquei muito focadas nestes últimos dias com as finais do SLINGSHOT 2021 nos últimos dias. Estou muito orgulhosa de estar entre as TOP 12 startups mundiais. Estar nessa posição já é um diferencial enorme, sendo que concorremos com outras empresas incluindo da Ásia e EUA, que são grandes polos tecnológicos, é um feito grandioso para qualquer empresa do ramo”, disse Neide.

QUERIDAS DE RR

Dalva e Andréia Carone: em almoço natalino em Vitória Crédito: Cloves Louzada

DESAFIOS DA ENVELHESCÊNCIA

O Asilo de Vitória promove live em seu instagram (@asilodevitoria) com a publicitária e empresária Flávia da Veiga, Edi Assis - arteterapeuta que trabalha com idosos e adultos - e Angelita Scárdua - mestre e doutora em Psicologia Social. O evento on-line será na próxima quarta-feira (24), às 20 horas, e terá como tema a “Envelhescência: Desafios e Possibilidades”. O trio vai falar sobre os desafios do envelhecimento e os caminhos que podem ajudar a fazer uma transição tranquila para essa etapa da vida.

ARTE

João Armentano, Cris Armentano, Raul Penteado, Thaís Hilal, Hilal Sami Hilal e Renata Malenza: visitas ilustres na OÁ Galeria Crédito: Divulgação

NÚMEROS DA PREMATURIDADE

Dados da Organização Pan-americana de Saúde (Opas) indicam que anualmente nascem mais de 1 milhão de bebês prematuros, pequenos e gravemente doentes, nas Américas. Essa foi a principal causa de mortalidade infantil em todo o mundo, segundo a organização.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa a 10ª posição entre as nações onde são registrados mais casos de prematuridade. Hoje, no País, 11,8% dos bebês nascidos vivos são prematuros. A prematuridade é a maior causa de morte infantil antes dos cinco anos.

Buscando conscientizar sobre o tema, a Utin do Vitória Apart Hospital reforça a importância da campanha Novembro Roxo, que esse ano tem como tema mundial a separação zero entre mãe e bebê prematuro. É que o hospital capixaba é um dos poucos que oferecem a possibilidade dos pais permanecerem, caso queiram, 24 horas junto do bebê.

“Na Utin, há anos o método canguru é utilizado como forma de garantir esse contato físico tão importante. Nosso objetivo é fazer o melhor para permitir esse ‘aconchego’ oferecendo um cuidado integral com o bebê e com sua família”, ressalta a coordenadora da Utin da unidade, Cristiane Rosa.

RR NEWS

Mudança em um piscar de olhos. O ar cansado e a expressão caída dos olhos podem ser melhorados com a cirurgia plástica das pálpebras a fim de corrigir o excesso de pele, a flacidez e a bolsa de gordura que fica embaixo da pele. Para saber tudo sobre essa cirurgia, o cirurgião plástico Ariosto Santos prepara uma live em suas redes sociais na próxima terça-feira (23), a partir das 19 horas.

A empresária e chef de cozinha Gisa Holtz Crédito: Divulgação

A empresária e chef de cozinha Gisa Holtz é a mais nova associada da FIC Brasile, Federação Italiana de Chefs do Brasil (FIC) . Com sede na Itália, a federação reúne grandes nomes da área e tem a função de integrar os chefs de cozinha e manter a tradição da gastronomia italiana. "Está sendo uma honra integrar a Federação ao lado dos grandes profissionais de cozinha que atuam no país", conta Gisa. Ela, aliás, já abriu a agenda 2023 do seu tradicional Vila Buffet, e aposta no comfort food nessa retomada dos eventos. "Todo mundo tem uma lembrança gastronômica. O que eu quero é gravar na memória afetiva dos convidados uma comida que fez parte de um momento ímpar na vida deles. A diferença está na apresentação: brinco que a nossa comida é vestida para festa", conta.

A doutora em Educação, conselheira do CRCBA e autora Michele Lordêlo e a engenheira civil especialista em Gerenciamento e Execução de Obras, Gerenciamento de Projeto e Engenharia Diagnóstica, Christiane Zancanela, serão as palestrantes da Expo Condomínio Completo. A feira, que se sagrou como a única do segmento de condomínios do Espírito Santo chega a sua quarta edição e vai reunir todas as novidades em produtos e serviços para condomínios e apartamentos nos dias 02 e 03 de dezembro, no Centro de Convenções de Vitória.

Manuela Lopes Mendes, aluna do Centro Educacional Primeiro Mundo, é só alegria. A estudante conquistou aprovação em cinco instituições de ensino superior dos Estados Unidos: Liberty University, Southeastern University, Dallas Baptist University, Oral Roberts University, Campbellsiville University.