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Renata Rasseli

FOTOS: Veja quem prestigiou lançamento imobiliário de luxo em Vila Velha

A Grand Construtora dois apartamentos decorado e estande de vendas do Taj Home Resort, em Itaparica, nesta quarta-feira (17)

Públicado em 

20 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Rodrigo Barbosa e Sandro Pretti
Anadelso Pereira, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; Rodrigo Barbosa e Sandro Pretti: na noite de festa do Taj Home Resort Crédito: Cloves Louzada
A Grand Contrutora lançou nesta quarta-feira (17), com festa,  os dois apartamentos decorados e o estand de vendas do Taj Home Resort. Os apartamentos de 3 e 4 quartos possuem área de 156 a  295 metros quadrados respectivamente. O anfitrião Rodrigo Barbosa recebeu clientes, amigos e autoridades, entre elas o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
O lançamento do Taj vai ao encontro de uma nova meta da Grand de querer cada vez mais produzir edificações de altíssimo luxo e com arquiteturas modernas, que ao mesmo tempo vá de encontro às necessidades do consumo atual.
A região do Jockey de Itaparica é o novo centro de empreendimentos verticais de alto padrão, e com o Taj, a Grand Construtora lança em um único empreendimento um VGV de mais de 1 bilhão de reais, colocando Vila Velha no centro dos grandes investimentos de alto luxo do País.
A festa contou com a apresentação da Camerata do Sesi, que apresentou repertório contemporâneo. Confira as fotos de Cloves Louzada. 

Lançamento dos decorados do Taj Home Resort

MERCADO IMOBILIÁRIO EM ALTA

De acordo com os resultados das incorporadoras presentes na Bolsa de Valores, o mercado imobiliário brasileiro registrou crescimento de 1,7%. Neste período de crescimento de transações imobiliárias, o diretor de Registro de Imóveis do Sinoreg-ES, André Arruda, chama a atenção para a importância do registro. “A posse do imóvel só é garantida após o registro, por isso, é fundamental resolver a papelada logo após a compra”.

ALMOÇO

Sérgio Paulo Rabello e Emar Batalha
Sérgio Paulo Rabello e Emar Batalha: em almoço de Natal em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Julia Chieppe e Marilene Moretto
Julia Chieppe e Marilene Moretto: no encontro de Emar Batalha Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

A curadora da CasaCor ES Rita Tristão, em parceria com a D&D Shopping de São Paulo, vai receber na terça-feira (23), o jornalista e crítico Marcelo Lima, para proferir a palestra “Feiras Europeias: Milão, Paris Londres - Design e ambiente”. No evento voltado para os arquitetos da mostra, o jornalista irá abordar sobre as tendências de designer e ambientes nas feiras europeias realizadas em setembro desse ano em Milão, Paris e Londres. Jornalista, arquiteto, curador e consultor especializado em design, arquitetura e estilo, Marcelo Lima é formado em Arquitetura pela FAU (USP). Foi responsável pela coluna de Decoração e Estilo do jornal Folha de São Paulo, durante 9 anos, e editor do caderno CASA no jornal O Estado de São Paulo, mais conhecido como Estadão.
Jackie Campos comemora a inauguração do seu estúdio de fotos, assinado pela arquiteta Yasmin Frechiani. Com o novo espaço, a talentosa fotógrafa terá a oportunidade de ficar mais perto das suas clientes capixabas.
Whagner Torezani embarca para São Paulo, neste final de semana, onde participa de mais uma edição da Beauty Fair. O hair stylist vai levar sua equipe do MAWT Atelier para conferir as novidades do mercado de beleza.
Com a chegada das festas de final de ano, Pedro Bernardes e Orly Coelho preparam uma sala de confraria em sua adega para receber grupos familiares ou de amigos para confraternizações. No dia 23, em Jardim Camburi, os sócios inauguram a adega Meu Sommelier que contará com mais de mil rótulos de aproximadamente 15 países.
Ocirurgião plástico Marcos Quintaes, os anfitriões Humberto Pinto e Jéssica Polese e a professora do curso de medicina da Ufes, Maria Carmem.
O cirurgião plástico Marcos Quintaes, os anfitriões Humberto Pinto e Jéssica Polese e a professora do curso de Medicina da Ufes, Maria Carmem: em encontro de 29 anos de formandos da Ufes, em Nova Almeida Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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