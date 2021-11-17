Catedral de Vitória só tem duas datas pra quem quer casar em 2022

Depois de quase dois anos de pandemia e restrições sanitárias para realização de casamentos, as igrejas do Estado registram alta procura por data para o sim-sim. A Catedral Metropolitana de Vitória, por exemplo, já registra procura de data para 2024.
Em 2022, a igreja centenária, localizada no Centro Histórico da Capital, tem apenas 2 datas abertas para realização de casamento: 3/12 e 17/12.
Segunda a secretária da igreja, Alessandra Carvalho, a agenda de 2023 já conta com 40 agendamentos de casamentos.
Devido à grande procura por datas, a Catedral, que realizava dois casamentos aos sábados à noite, está atendendo pedidos de casamento de agendamentos para manhã e tarde, chegando a quatro por sábado. "Às sextas, a gente realizava apenas um casamento à noite e agora estamos tendo procura realizar um segundo: um às 19h30 e outro às 20h30. E ainda temos procura por domingo à tarde, já que pela manhã, temos a missa", explica Alessandra.