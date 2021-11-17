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Renata Rasseli

Catedral de Vitória só tem duas datas pra quem quer casar em 2022

A igreja centenária, que fica no Centro Histórico de Vitória, já tem 40 casamentos agendados para 2023 e abriu agenda para 2024

Públicado em 

17 nov 2021 às 13:46
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Centro Histórico: Catedral Metropolitana de Vitória
Catedral Metropolitana de Vitória: a igreja está realizando até quatro casamentos por sábado em 2021 Crédito: Rodrigo Gavini
Depois de quase dois anos de pandemia e restrições sanitárias para realização de casamentos, as igrejas do Estado registram alta procura por data para o sim-sim. A Catedral Metropolitana de Vitória, por exemplo, já registra procura de data para 2024.
Em 2022, a igreja centenária,  localizada no Centro Histórico da Capital, tem apenas 2 datas abertas para realização de casamento: 3/12 e 17/12. 
Segunda a secretária da igreja, Alessandra Carvalho,  a agenda de 2023 já conta com 40 agendamentos de casamentos. 
Devido à grande procura por datas, a Catedral, que realizava dois casamentos aos sábados à noite, está atendendo pedidos de casamento de agendamentos para manhã e tarde, chegando a quatro por sábado. "Às sextas, a gente realizava apenas um casamento à noite e agora estamos tendo procura realizar um segundo: um às 19h30 e outro às 20h30. E ainda temos procura por domingo à tarde, já que pela manhã, temos a missa", explica Alessandra. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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