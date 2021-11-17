Catedral de Vitória só tem duas datas pra quem quer casar em 2022

Devido à grande procura por datas, a Catedral, que realizava dois casamentos aos sábados à noite, está atendendo pedidos de casamento de agendamentos para manhã e tarde, chegando a quatro por sábado. "Às sextas, a gente realizava apenas um casamento à noite e agora estamos tendo procura realizar um segundo: um às 19h30 e outro às 20h30. E ainda temos procura por domingo à tarde, já que pela manhã, temos a missa", explica Alessandra.