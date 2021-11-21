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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a reabertura do Santuário Nacional de Anchieta

O importante símbolo da presença dos jesuítas no Brasil  está reaberto à visitação pública após três anos de obras de restauro

Públicado em 

21 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lenise Loureiro, o Governador Renato Casagrande, Erika Kunkel Varejão e o Prefeito de Anchieta, Fabrício Petri
A secretária de Estado de Turismo Lenise Loureiro, o governador Renato Casagrande, Erika Kunkel Varejão e o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri Crédito: Arthur Louzada
Com a presença de autoridades e comunidade um novo Santuário Nacional de São José de Anchieta foi entregue nesta quinta-feira (18). Durante a solenidade de inauguração, foram apresentadas as obras de restauro e readequação do monumento. O importante símbolo da presença dos jesuítas no Brasil agora está reaberto à visitação pública após três anos.
Segundo a presidente do Instituto Modus Vivendi, organização responsável pelas obras do Santuário, Erika Kunkel Varejão, fiéis e visitantes se surpreenderão com a grandiosidade e relevância do trabalho realizado no local, que passa a apresentar um novo conceito de museu. Trata-se de um centro interpretativo, com dinâmica de comunicação maior e mais interativa, que permite mais conhecimento e diálogo com a história do local.
Erika Kunkel Varejão
Erika Kunkel Varejão Crédito: Arthur Louzada
O projeto também conta com a criação de novos espaços para recepção e visitação do público.
O restauro do Santuário de São José de Anchieta foi integralmente aprovado pelo Iphan e efetivado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios do Instituto Cultural Vale e do BNDES.
"Neste espaço totalmente revitalizado e totalmente acessível, o conhecimento, a cultura e a fé se encontram de forma especial."
Erika Kunkel Varejão - Presidente do Instituto Modus Vivendi

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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