Veja quem prestigiou a reabertura do Santuário Nacional de Anchieta

Segundo a presidente do Instituto Modus Vivendi, organização responsável pelas obras do Santuário, Erika Kunkel Varejão, fiéis e visitantes se surpreenderão com a grandiosidade e relevância do trabalho realizado no local, que passa a apresentar um novo conceito de museu. Trata-se de um centro interpretativo, com dinâmica de comunicação maior e mais interativa, que permite mais conhecimento e diálogo com a história do local.