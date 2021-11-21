Veja quem prestigiou a reabertura do Santuário Nacional de Anchieta

Com a presença de autoridades e comunidade um novo Santuário Nacional de São José de Anchieta foi entregue nesta quinta-feira (18). Durante a solenidade de inauguração, foram apresentadas as obras de restauro e readequação do monumento. O importante símbolo da presença dos jesuítas no Brasil agora está reaberto à visitação pública após três anos.
Segundo a presidente do Instituto Modus Vivendi, organização responsável pelas obras do Santuário, Erika Kunkel Varejão, fiéis e visitantes se surpreenderão com a grandiosidade e relevância do trabalho realizado no local, que passa a apresentar um novo conceito de museu. Trata-se de um centro interpretativo, com dinâmica de comunicação maior e mais interativa, que permite mais conhecimento e diálogo com a história do local.
O projeto também conta com a criação de novos espaços para recepção e visitação do público.
O restauro do Santuário de São José de Anchieta foi integralmente aprovado pelo Iphan e efetivado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios do Instituto Cultural Vale e do BNDES.
"Neste espaço totalmente revitalizado e totalmente acessível, o conhecimento, a cultura e a fé se encontram de forma especial."