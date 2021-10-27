Santuário Nacional de São Jose de Anchieta será inaugurado em novembro

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil, após passar por grandiosa obra de restauro e readequação, será entregue no dia 18 de novembro. Localizado na cidade de Anchieta, no Estado do Espírito Santo, o monumento religioso, um dos mais importantes do País, ficou em obra por cerca de três anos. O projeto envolveu serviços de conservação e restauração, além da criação de novos espaços para recepção e visitação do público.
Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1943, o monumento, formado pela Igreja Nossa Senhora da Assunção e pela antiga residência jesuíta, recebeu obras civis de conservação, climatização, sonorização, acessibilidade, restauro do patrimônio arquitetônico, iluminação monumental, sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA), segurança e projeto de combate a incêndio. Também foram realizados levantamentos históricos, pesquisa arqueológica, restauro da imaginária e dos objetos litúrgicos, digitalização do acervo e projeto de readequação litúrgica. Tudo para compor os antigos e os novos espaços de uso do Santuário que agora compreendem a Igreja, o Centro de Interpretação, o Centro de Documentação, o Café, a Loja e o Paisagismo Cultural.
O restauro do Santuário de São José de Anchieta foi integralmente aprovado pelo Iphan e efetivado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios do Instituto Cultural Vale e do BNDES. O valor total do projeto foi de R$ 10,5 milhões.
As obras foram realizadas por profissionais especializados, com muito estudo, respeito às normas, responsabilidade e cuidado