Santuário de Anchieta faz campanha para conseguir inscritos e poder transmitir missas ao vivo Crédito: Santuário São José de Anchieta

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, que fica em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo , ganhará novos espaços no próximo ano. O patrimônio turístico e religioso terá uma cafeteria, uma lojinha, uma sala de Ex-Votos (nome dado a objetos oferecidos pelos fiéis em pagamento de promessa ou em agradecimento a graça alcançada) e banheiros com acessibilidade. O imóvel em obras desde 2019.

Segundo a empresa responsável pelas obras no local, os espaços vão ficar em uma área lateral e isolada que, até então, os visitantes não tinham acesso. Os anexos passaram por estudos e estão sendo construídos respeitando a visão da fachada do monumento e dos seus visitantes. A obra é suspensa para que não ocupe o espaço do Santuário e que preserve a área e sua arqueologia.

Your browser does not support the audio element. Santuário de São José de Anchieta vai ganhar lojinha e cafeteria

As novas estruturas  que incluem banheiros acessíveis e espaço para trocar fraldas  devem ficar prontas no primeiro semestre de 2021. O projeto se pauta numa construção moderna, que respeita todas as normas de restauro e se harmoniza com o Santuário, com suas paredes brancas, com o Arco lembrando a arquitetura da Igreja e da torre de sineira, explica a presidente do Instituto Modus Vivendi e responsável pelo restauro, Érika Kunkel.

A construção prevê uma área de contemplação de toda a cidade, com vistas especiais do rio e do mar. As telhas, segundo a empresa que realiza a obra, serão as mesmas do Santuário, em formato diferente dos dias de hoje. Elas foram fabricadas especialmente para a obra a partir de um tamanho padrão atual.

RESTAURAÇÃO

O projeto de restauração do santuário inclui a montagem de um museu, um centro de documentação jesuítica e de uma biblioteca, além de acessibilidade e climatização.