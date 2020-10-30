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Litoral Sul do ES

Santuário de São José de Anchieta vai ganhar lojinha e cafeteria

Obras no santuário começaram em janeiro de 2019 e novas estruturas devem ficar prontas no primeiro semestre de 2021, segundo empresa responsável pela restauração do local

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 18:45
Santuário de Anchieta faz campanha para conseguir inscritos e poder transmitir missas ao vivo
Santuário de Anchieta faz campanha para conseguir inscritos e poder transmitir missas ao vivo Crédito: Santuário São José de Anchieta
O Santuário Nacional de São José de Anchieta, que fica em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, ganhará novos espaços no próximo ano. O patrimônio turístico e religioso terá uma cafeteria, uma lojinha, uma sala de Ex-Votos (nome dado a objetos oferecidos pelos fiéis em pagamento de promessa ou em agradecimento a graça alcançada) e banheiros com acessibilidade. O imóvel em obras desde 2019.
Segundo a empresa responsável pelas obras no local, os espaços vão ficar em uma área lateral e isolada que, até então, os visitantes não tinham acesso. Os anexos passaram por estudos e estão sendo construídos respeitando a visão da fachada do monumento e dos seus visitantes. A obra é suspensa para que não ocupe o espaço do Santuário e que preserve a área e sua arqueologia.
Santuário de São José de Anchieta vai ganhar lojinha e cafeteria
As novas estruturas  que incluem banheiros acessíveis e espaço para trocar fraldas  devem ficar prontas no primeiro semestre de 2021. O projeto se pauta numa construção moderna, que respeita todas as normas de restauro e se harmoniza com o Santuário, com suas paredes brancas, com o Arco lembrando a arquitetura da Igreja e da torre de sineira, explica a presidente do Instituto Modus Vivendi e responsável pelo restauro, Érika Kunkel.

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A construção prevê uma área de contemplação de toda a cidade, com vistas especiais do rio e do mar. As telhas, segundo a empresa que realiza a obra, serão as mesmas do Santuário, em formato diferente dos dias de hoje. Elas foram fabricadas especialmente para a obra a partir de um tamanho padrão atual.

RESTAURAÇÃO

O projeto de restauração do santuário inclui a montagem de um museu, um centro de documentação jesuítica e de uma biblioteca, além de acessibilidade e climatização.
O restauro é feito por profissionais especializados para preservar as características originais do monumento. A obra foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e está sendo realizada pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, com patrocínios da Vale e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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