Santuário Nacional de São José de Anchieta Crédito: Santuário São José de Anchieta

Santuário Nacional de São José de Anchieta, no município de A Igreja do, no município de Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo , será mantida fechada até o final de novembro para uma nova etapa de execução do projeto de restauro e adequação do patrimônio histórico e nacional. Outros pontos do Santuário, como o quarto de Anchieta, continuam abertos para visitação. O local foi fechado na segunda-feira (19).

Durante o período de restauro da igreja as missas diárias acontecerão na Capela da Penha, que também fica no Santuário. Todo o piso da igreja foi retirado, não é possível colocar os bancos. Por isso, a igreja permanecerá fechada e as missas serão celebradas na Capela da Penha, explicou o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Nilson Maróstica.

Your browser does not support the audio element. Igreja do Santuário de São José de Anchieta é fechada para restauração

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde o ano de 1943. A cela de Anchieta (quarto em que viveu Anchieta, que morreu em 9 de junho de 1597) e outras áreas do Santuário continuam abertas para a visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, respeitando todas as medidas prevenção e saúde por conta da pandemia do O Santuário Nacional de São José de Anchieta é tombado pelodesde o ano de 1943. A cela de Anchieta (quarto em que viveu Anchieta, que morreu em 9 de junho de 1597) e outras áreas do Santuário continuam abertas para a visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, respeitando todas as medidas prevenção e saúde por conta da pandemia do novo coronavírus . Entre os espaços, estão a Sacristia da igreja e a Capela do Santíssimo.

Capela da Penha

O local é uma igrejinha no alto do morro, à direita de quem está no pátio do Santuário. Patrimônio cultural da cidade de Anchieta, a edificação foi erguida em homenagem a Nossa Senhora da Penha, no fim do século XIX e a inauguração da capela aconteceu em 3 de setembro de 1883.