A Igreja do Santuário Nacional de São José de Anchieta, no município de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, será mantida fechada até o final de novembro para uma nova etapa de execução do projeto de restauro e adequação do patrimônio histórico e nacional. Outros pontos do Santuário, como o quarto de Anchieta, continuam abertos para visitação. O local foi fechado na segunda-feira (19).
Durante o período de restauro da igreja as missas diárias acontecerão na Capela da Penha, que também fica no Santuário. Todo o piso da igreja foi retirado, não é possível colocar os bancos. Por isso, a igreja permanecerá fechada e as missas serão celebradas na Capela da Penha, explicou o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Nilson Maróstica.
Igreja do Santuário de São José de Anchieta é fechada para restauração
O Santuário Nacional de São José de Anchieta é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde o ano de 1943. A cela de Anchieta (quarto em que viveu Anchieta, que morreu em 9 de junho de 1597) e outras áreas do Santuário continuam abertas para a visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, respeitando todas as medidas prevenção e saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre os espaços, estão a Sacristia da igreja e a Capela do Santíssimo.
Capela da Penha
O local é uma igrejinha no alto do morro, à direita de quem está no pátio do Santuário. Patrimônio cultural da cidade de Anchieta, a edificação foi erguida em homenagem a Nossa Senhora da Penha, no fim do século XIX e a inauguração da capela aconteceu em 3 de setembro de 1883.
Para as celebrações, será garantido o distanciamento entre as pessoas nos bancos e, se necessário, serão disponibilizadas cadeiras na área externa. As celebrações acontecem de segunda a sábado às 19h; e aos domingos em três horários: 8h30, 10h30 e 19h.