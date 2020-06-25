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Renata Rasseli

Obra de Restauro do Santuário de Anchieta tem equipe 100% capixaba

A obra, que deve ser concluída em maio de 2021, tem o projeto museográfico do designer gráfico Ronaldo Barbosa

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Santuário de Anchieta faz campanha para conseguir inscritos e poder transmitir missas ao vivo
Santuário de São José de Anchieta Crédito: Santuário São José de Anchieta
Uma equipe multidisciplinar gabaritadíssima, toda formada por profissionais do Espírito Santo, assina os projetos que envolvem as obras de restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos monumentos mais antigos do País e com previsão de conclusão para maio de 2021.
Segundo a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, entidade responsável pelo restauro, o diferenciado grupo reúne: no projeto museográfico, o designer gráfico Ronaldo Barbosa; nos projetos para os novos café e lojas, a designer Luisah Dantas; no paisagismo, Mônika Serrão e Regina Albuquerque; nos textos do museu, o professor e pesquisador José Antônio Martinuzzo; no projeto de readequação litúrgica, a arquiteta Raquel Schineider; na responsabilidade técnica, a arquiteta Tatiane Alvarenga; e na assessoria de comunicação, a jornalista Ilda Castro. Todos operando em total sintonia.
O projeto em andamento é patrocinado pela Vale e BNDES e prevê a inclusão de novos espaços, entre eles, um café e uma loja (para venda de produtos regionais), banheiros acessíveis, paisagismo cultural, museu interpretativo e centro de documentação jesuítica. Também fazem parte o levantamento da história arquitetônica do monumento, por meio de pesquisas e prospecções, o resgate do imaginário e o restauro de objetos, entre trabalhos diversos, que vão da construção civil à produção do cardápio do café e produtos da loja.
Com alto valor religioso e cultural, o Santuário Nacional de São José de Anchieta tem um significado especial por ser um templo importante de difusão da fé católica e concentrar a valiosa história do único homem que viveu e morreu em solo capixaba reconhecido como Santo da Igreja Católica. “Sua importância cultural, histórica e religiosa para o Espírito Santo é imensurável. Destaco, ainda, o potencial para o turismo religioso deste projeto. Uma modalidade que tem se popularizado no Espírito Santo, atraindo fiéis e dinamizando as cidades”, confirma Érika Kunkel.

MÁSCARAS DO BEM

Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha, e toda a sua equipe abraçaram mais uma causa social, durante a pandemia. Desta vez, o shopping criou a campanha “Máscaras do Bem” para comercializar máscaras confeccionadas pela Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA) e pelo Grupo de Apoio à Proteção Animal (GRAPPA). As máscaras estão disponíveis para venda na entrada principal do shopping, das 12h às 18h, de segunda à sexta, e todo valor arrecadado será revertido para as instituições.

EPIGENÉTICA

Bianca Martins e Thamy Carvalho iniciam, no próximo sábado, dia 27, uma série de eventos on-line com profissionais da área da saúde. O primeiro encontro terá como tema a epigenética e sua relação com a clínica de bebês, com a interlocução de Mariane Cordeiro, psicanalista capixaba que vive em Londres.

SUPERAÇÃO

Nesse momento de pandemia, superação tem sido a palavra de ordem. E uma das formas encontradas para enfrentar o distanciamento social são as palestras e lives na internet. O criador do Treinamento MAP – Mindset de Alta Performance, Lucas Fonseca, que teve acesso à educação formal somente aos 17 anos, se tornou professor no ensino médio e superior, e palestrante, tendo realizado cerca de 500 palestras em 10 anos, e que somente em 2019, ministrou mais de 100 palestras presenciais, está se desafiando no ambiente remoto. Ele falará sobre Inteligência Emocional na Pandemia, no próximo dia 26 de junho, às 17 horas, no You Tube, pelo canal do Grupo Educacional Faveni, aberta ao público.

MISSA DE 7º DIA

Aniversário de Penha Lima Correa, com os filhos Gustavo, Bruno, Flavio e Adriano e o marido Jorge
Aniversário de 80 anos de Penha Lima Correa, com os filhos Gustavo, Bruno, Flavio (de óculos) e Adriano e o marido Jorge Crédito: Mônica Zorzanelli/Arquivo AG
A família Lima Corrêa convida para as celebrações de 7º dia de falecimento de Flávio Lima Corrêa, que faleceu no último dia 19, de parada cardíaca. Nesta quinta (25), às 18h, haverá uma celebração pelo Facebook (Gustavo Corrêa) e Instagram (@gustavol_correa) do irmão Gustavo Corrêa. No sábado (27), a celebração será no Youtube da Paróquia Santa Rita Vix. Nossos sentimentos à família tão querida desta coluna, em especial a viúva Fabíola e o filho Felipe. Um abraço forte aos pais Dona Penha e  Seu Jorge e aos irmãos Bruno e Gustavo. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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