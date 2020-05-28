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Leonel Ximenes

BNDES vai patrocinar a restauração do Santuário Nacional de Anchieta no ES

Banco estatal se juntou à Vale no financiamento do projeto que deverá ser concluído em maio de 2021

Públicado em 

28 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, um dos mais antigos e importantes do país
O conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, um dos mais antigos e importantes do país Crédito: Foto do Leitor
Uma boa notícia para a memória cultural e religiosa do Brasil e do Espírito Santo. O projeto de restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta tem novo patrocinador. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se juntou à Vale para recuperação de um dos mais importantes monumentos católicos do país.
O projeto de restauro está orçado em R$ 10 milhões. O banco estatal vai investir R$ 4,5 milhões no projeto enquanto a mineradora está investindo R$ 5,5 milhões.
Segundo a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, responsável pelo restauro do Santuário Nacional, a chegada do BNDES ao projeto garante a sua conclusão por completo: “As duas empresas estão viabilizando uma relevante ação de promoção à memória e à cultura capixabas, com uma ressignificação única no Estado da relação das pessoas com a sua história”, comemora.

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As obras no Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos monumentos mais antigos do país, têm previsão de conclusão para maio de 2021. Além de obras civis e de restauro, o projeto prevê a inclusão de novos espaços como café, loja para vender lembranças do Santuário e do santo, canonizado em 2014 pelo papa Francisco, banheiros acessíveis, paisagismo cultural, museu interpretativo e centro de documentação jesuítica.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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