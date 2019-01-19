Quatro empresas do Estado entre os maiores empréstimos do BNDES

Prédio do BNDES Crédito: Mônica Imbuzeiro

Pela primeira vez, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou, em ordem, uma lista dos seus maiores clientes e todas as operações com eles realizadas nos últimos 15 anos. No ranking com as 50 instituições (empresas e governos) que mais receberam recursos do banco estatal desde 2002, há quatro empresas com forte atuação no Espírito Santo, além do próprio governo do Estado.

Entre elas está a Petrobras, que lidera a lista global com um valor de R$ 62,42 bilhões, o que representa cerca de 13% do total destinado aos 50 maiores clientes. Os valores contratados pela petroleira sobem para R$ 85,60 bilhões se forem incluídas as subsidiárias TAG, operadora de gasodutos, e Petrobras Netherlands.

Depois também aparecem a Vale (R$ 22,4 bi - em 4º no ranking nacional); a Fibria, atual Suzano (R$ 9,39 bi - 14º), que possui unidade em Aracruz; e a Weg (R$ 5,53 bi - 30º), que tem fábrica em Linhares.

De acordo com o BNDES, os dados já estavam em seu site desde 2015, mas as informações estavam fragmentadas em diversas páginas, separadas por linhas de financiamento, disponíveis de uma “maneira difícil para a maioria das pessoas”, e que, agora, estão mais acessíveis, ranqueadas e concentradas em um único link

Lista Crédito: Divulgação/BNDES

Questionamentos

Dar mais transparência às operações do banco estatal era uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que havia dito várias vezes que iria “abrir a caixa-preta do BNDES”. Ontem, em uma rede social, o presidente comemorou a divulgação da lista. “Ainda vamos bem mais a fundo!”, afirmou. Ao longo da campanha e da transição, Bolsonaro havia dito que o banco “patrocinava o socialismo”, com empréstimos à Venezuela, por exemplo.

No site criado pelo banco, é possível, além do o ranking de maiores operações dos últimos 15 anos, ver listas por triênios. Na tabela entre 2016 e 2018, por exemplo, além da Fibria e da Web, também figura outra empresa que atua no Estado: a Eco101, concessionária da BR 101, que contraiu um financiamento de R$ 882 milhões.

Para especialistas em mercado, o ganho em transparência nas operações do órgão é importante mas não há razão para se ter preconceito com esses financiamentos. “É absolutamente normal, sobretudo para que as empresas possam fazer investimentos robustos, como de expansão. Como o BNDES é um banco de desenvolvimento, ele oferece empréstimos de longo prazo e taxas de juros mais favoráveis. É uma fonte de recursos importante”, disse um consultor empresarial que preferiu não se identificar.

O atual presidente do banco, Joaquim Levy, disse em sua posse na semana passada que o foco da nova gestão será o fortalecimento de médias empresas. De acordo com Levy, as médias empresas têm potencial de alavancar a economia do país, inclusive reaquecendo o mercado de trabalho.

Para o Estado

Entre as ferramentas disponibilizadas no site está um mapa interativo em que é possível verificar as operações por Estado, setores e empresas, e que aponta que desde 2002 o BNDES destinou a projetos públicos e privados no Espírito Santo R$ 11,78 bilhões. Esses recursos foram para 63 clientes, com destaque para o governo do Estado, Eco101, EDP, ArcelorMittal e Vale.

Só o governo estadual, que figura na posição 45 no ranking de maiores clientes do BNDES, pegou com o banco um total de R$ 4,11 bilhões desde 2002 até o ano passado.

Desse total, a maior fatia, de R$ 3 bilhões, foi para financiar o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável (Proedes), contratados em 2012, na gestão anterior do governador Renato Casagrande. Outros R$ 530 milhões do bolo total também foram contratados no governo anterior de Casagrande para a realização de obras da primeira etapa do programa de mobilidade urbana (BRT Grande Vitória).

De acordo com o governo do Estado, os R$ 3 bilhões destinam-se a investimentos e empreendimentos de infraestrutura e logística para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. "Com os recursos foram e ainda estão sendo promovidos investimentos, entre outros, na malha rodoviária, em infraestrutura urbana e logística, em tecnologia, na aquisição de viaturas para a segurança, e em habitação", informou a Secretaria Estadual de Economia e Planejamento (SEP).

Já do montante destinado ao programa de mobilidade, o governo afirmou que foram destinados R$ 57,2 milhões para a primeira etapa de obras da Avenida Leitão da Silva, e R$ 43,2 milhões para a segunda etapa das obras nessa mesma avenida. "O restante dos recursos o governo do Estado aplicará em ações e projetos constantes nos demais componentes do programa".

Por meio de nota, a SEP informou ainda que o governo analisa atualmente uma nova operação de crédito com o BNDES, no valor de R$ 184 milhões, para a área de segurança pública. Os recursos serão destinados à compra de viaturas e equipamentos, e também à construção de unidades policiais.

Ainda segundo a nota, a "gestão fiscal responsável do governo do Espírito Santo nos últimos oito anos possibilitou ao Estado acesso a crédito de financiamentos nacionais e internacionais, favorecendo também a atração de empresas que desejam se instalar em terras capixabas".