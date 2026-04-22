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Coluna Abdo Filho

Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Os executivos da empresa ainda estudam o empreendimento que será feito no local e devem dar entrada com o projeto na Prefeitura de Vitória em mais alguns dias

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 03:00

Públicado em 

22 abr 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O terreno das quadras de tênis fica na Enseada do Suá e tem cerca de 6 mil metros quadrados Carlos Alberto Silva

A Nazca, uma das maiores desenvolvedoras e incorporadoras do mercado imobiliário do Espírito Santo, incorporou o terreno de pouco mais 6 mil metros quadrados, na Enseada do Suá, que pertence à família Barroso, da Engenharia e Construtora Arariboia. Trata-se de um dos últimos da Enseada de frente para a Baía de Vitória. A área é famosa por abrigar, há muitos anos, algumas quadras de tênis.

Os executivos da empresa ainda estudam o empreendimento que será feito no local e devem dar entrada com o projeto na Prefeitura de Vitória em mais alguns dias. A ideia é que a torre tenha imóveis residenciais e que o térreo abrigue um centro comercial. O lançamento do empreendimento deve ser em 2027.

Os valores envolvidos na transação não foram divulgados. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Vitória (ES) Enseada do Suá Mercado imobiliário
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