Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

A Nazca, uma das maiores desenvolvedoras e incorporadoras do mercado imobiliário do Espírito Santo, incorporou o terreno de pouco mais 6 mil metros quadrados, na Enseada do Suá, que pertence à família Barroso, da Engenharia e Construtora Arariboia. Trata-se de um dos últimos da Enseada de frente para a Baía de Vitória. A área é famosa por abrigar, há muitos anos, algumas quadras de tênis.



Os executivos da empresa ainda estudam o empreendimento que será feito no local e devem dar entrada com o projeto na Prefeitura de Vitória em mais alguns dias. A ideia é que a torre tenha imóveis residenciais e que o térreo abrigue um centro comercial. O lançamento do empreendimento deve ser em 2027.



Os valores envolvidos na transação não foram divulgados.