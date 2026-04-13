Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Em 2025, de acordo com a Secretaria da Fazenda, a arrecadação total com tributos no Estado ficou em R$ 25,42 bilhões. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o principal deles, foi responsável por R$ 22,78 bilhões, 89,6% de tudo. Observando o Código de Atividade Fiscal, que foca na análise da atividade econômica do contribuinte, os dois maiores responsáveis pela arrecadação de ICMS do Estado do Espírito Santo são: Comércio Atacadista e Indústria do Petróleo. Juntos, contribuíram com R$ 9,64 bi, 42,4% de todo o ICMS.

O Comércio Atacadista, empurrado pelos grandes complexos logísticos em desenvolvimento e em atividade no Espírito Santo, pagou R$ 6,64 bi de ICMS, 29,2% do total, em 2025. O risco aqui está no fim dos incentivos fiscais, marcado para 2032. Os benefícios de ICMS foram fundamentais para o fomento da atividade por aqui. Muito bem localizado geograficamente (a 1,5 mil km de 70% do PIB nacional), recebendo investimentos importantes em portos e já com uma estrutura bem competitiva de complexos logísticos de pé, o Espírito Santo tem argumentos para manter parte das atividades por aqui mesmo com o fim dos incentivos. O uso inteligente do Fundo de Desenvolvimento Regional, criado dentro da Reforma Tributária para que os estados consigam fomentar atividade econômica, pode ser uma alternativa.