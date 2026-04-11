Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Diante de dados tão interessantes, os investimentos em novas áreas logísticas seguem acelerados no Estado. O mesmo levantamento aponta para 685 mil metros quadrados de novos empreendimentos em construção. Um aporte total que se aproxima de R$ 2 bilhões. Assim, o Espírito Santo deve, muito em breve, ultrapassar Pernambuco e tornar-se o quarto maior mercado logístico do Brasil. Os pernambucanos têm 2,1 milhões de m² em galpões classe A, mas a vacância está em 11%, portanto, a expectativa é de um volume menor de investimentos.