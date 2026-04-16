Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC

A gestora capixaba Apex Partners vem capitaneando um movimento societário forte dentro da CVC, líder brasileira no mercado de Turismo. Na semana passada, um acordo de acionistas (que ainda precisa ser aprovado por uma assembleia marcada para 24 abril) propôs uma mudança no Conselho de Administração da companhia e a formação de um bloco de controle. Fernando Cinelli, CEO e fundador da Apex, que tornou-se um sócio relevante da CVC, viria para o conselho. O bloco, por sua vez, seria formado pela frente capitaneada pela Apex, que detém 15,5% das ações, e pela família Paulus, fundadora da CVC, que possui 20,3% do capital.



Na visão deles, a união daria uma injeção de estratégia e direção nas atividades do conglomerado. "Trata-se de uma empresa saudável, que está indo bem na desalavancagem e que está barata na bolsa (R$ 1,98 às 11h30 do dia 15 de abril). Fizemos uma enorme análise e começamos a comprar ainda em 2023. No ano passado, montamos um fundo e entramos ainda mais forte. Olhando para os fundamentos e para as possibilidades futuras, há muito para crescer. Coloquei meu nome à disposição para o Conselho de Administração e a formação do bloco de controle é uma demonstração de compromisso com resultados de longo prazo e com estabilidade da empresa. A CVC é líder na América Latina, mas tem menos de 10% do mercado, ou seja, há um enorme espaço de crescimento. A CVC tem força para fazer a transformação digital sem perder a eficiência das unidades físicas", disse Cinelli.



O empresário afirmou que a investida está alinhada com a estratégia de transformar a Apex em um banco regional de investimentos. "A CVC é um case de sucesso, que conseguiu transformar a realidade de várias regiões, caso, por exemplo, de Gramado. É um ativo interessante, que construiu um bom negócio e cuja administração está em linha com o que planejamos para a Apex, e tem um legado que merece ser estudado. Está tudo alinhado".



Cinelli disse que um dos objetivos do novo comando da CVC vai ser transformar, enfim, o Espírito Santo em um destino turístico relevante. "Temos belezas naturais, temos boa estrutura, nosso aeroporto é competitivo, estamos próximos dos grandes centros... enfim, são vários os atributos, o que precisamos é colocar para rodar. A CVC foi muito relevante na transformação de Gramado, Campos do Jordão, Foz do Iguaçu e outros destinos no que são hoje. É um trabalho grande de roteiro, mobilização das agências... não é fácil, mas é possível. A Paraíba está fazendo isso agora. A próxima convenção nacional de vendas da companhia, com 2 mil agências e 8 mil pessoas, será feita no Estado, em março do ano que vem".