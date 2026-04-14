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Coluna Abdo Filho

Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

Em carta, os presidentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil e da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário se disseram preocupados com a situação na maior cidade do Espírito Santo

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 19:01

Públicado em 

14 abr 2026 às 19:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rotatória do sistema viário Eldes Scherrer Souza, na Serra
Vista da cidade da Serra a partir da Rotatória do Ó, entre Laranjeiras e Civit Crédito: Vitor Jubini
Os empresários da construção civil do Espírito Santo procuraram o governo do Estado atrás de uma solução para os problemas nos serviços de água e esgoto na Serra. Na próxima quinta-feira (16), eles vão se reunir com o governador, Ricardo Ferraço, e apontarão os problemas. Em carta enviada ao Palácio Anchieta, em março, os presidentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) Espírito Santo, Douglas Vaz, e da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Alexandre Schubert, se disseram preocupados com a situação do saneamento na maior cidade do Estado.
"Nos preocupa que com o avanço do desenvolvimento do nosso Estado e com a falta de viabilidade, poderá gerar um entrave nos empreendimentos a serem implantados, resultando em um atraso significativo no desenvolvimento das cidades e no impulsionamento do mercado imobiliário. Como exemplo concreto da situação, destacamos o município da Serra, onde atualmente 13 empreendimentos estão impedidos de iniciar suas obras por falta de licenciamento relacionado aos serviços da Cesan. Essa paralisação representa não apenas perdas financeiras para as empresas, mas também a estagnação de investimentos e a não concretização de moradias e geração de emprego e renda para a população", informam as entidades na carta que também foi endereçada à Cesan.
No final do ano passado, o empresariado já tinha feito um forte movimento neste sentido. Eles afirmam que a situação do saneamento da Serra, principalmente tratamento de esgoto, está no limite e que é preciso encontrar uma solução rápida, sob pena de a cidade parar. O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Claudio Denicoli, confirmou o problema e, em novembro passado, descreveu o cenário da seguinte forma. "O nosso sistema de saneamento entrou em colapso. Diante do que temos de estrutura de tratamento, hoje, não há mais viabilidade para novos empreendimentos residenciais, por exemplo. A Serra tem rede coletora para 94% de seus usuários, mas não consegue fazer o tratamento". Desde 2015 o serviço de esgoto é tocado pela Ambiental Serra, concessionária criada a partir de uma parceria público-privada, firmada em 2015, por Aegea Saneamento e Cesan. É importante lembrar que, no Brasil, os municípios são os responsáveis pelos serviços de água e esgoto.

Está prevista a participação do prefeito do município, Weverson Meireles, na reunião do Palácio Anchieta. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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