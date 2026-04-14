Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

"Nos preocupa que com o avanço do desenvolvimento do nosso Estado e com a falta de viabilidade, poderá gerar um entrave nos empreendimentos a serem implantados, resultando em um atraso significativo no desenvolvimento das cidades e no impulsionamento do mercado imobiliário. Como exemplo concreto da situação, destacamos o município da Serra, onde atualmente 13 empreendimentos estão impedidos de iniciar suas obras por falta de licenciamento relacionado aos serviços da Cesan. Essa paralisação representa não apenas perdas financeiras para as empresas, mas também a estagnação de investimentos e a não concretização de moradias e geração de emprego e renda para a população", informam as entidades na carta que também foi endereçada à Cesan.