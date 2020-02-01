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Sinal verde para obras

Autorizada a restauração completa da Estação Leopoldina, em Vila Velha

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Espírito Santo (Iphan-ES) liberou a prefeitura a promover intervenções no prédio, que será transformada em Centro Pedagógico e Cultural

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 12:54
A Estação da Leopoldina, em Argolas, inaugurada em 1895, está toda depredada Crédito: Arquivo/AG
Autorizada a restauração completa da Estação Leopoldina, em Vila Velha
Esclarecemos: Na primeira versão desta matéria, publicada no dia 01/02/2020, às 13h120 constava uma frase da superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Espírito Santo (Iphan-ES), Elisa Machado Taveira, repassada pela  Prefeitura de Vila Velha, em material de divulgação.  Esse conteúdo foi suprimido às 8h52 do dia 04/02/2020, a pedido da superintendente. 
O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Espírito Santo (Iphan-ES) deu sinal verde para a restauração completa da Estação Leopoldina. As obras serão feitas pela Prefeitura de Vila Velha.
Localizada no bairro Argolas, a Estação Leopoldina será transformada em Centro Pedagógico e Cultural, beneficiando a alunos e profissionais da rede municipal de ensino (especialmente da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Ana Bernardes Rocha) e população em geral. Atualmente, o prédio está desativado.
O projeto de restauração completa (estrutural, arquitetônica e funcional) do prédio foi conduzido pela atual administração municipal, em conjunto com o governo federal, por meio do Iphan-ES. No dia 18 de outubro de 2019, os últimos detalhes do plano foram apresentados aos representantes do instituto.
O projeto contempla planos de atividades extracurriculares da Umef Ana Bernardes Rocha e contará com recursos da Prefeitura de Vila Velha, via Secretaria Municipal de Educação", declarou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.
Com dois pavimentos, o prédio terá 1.388,80 metros quadrados restaurados em sua arquitetura e itens de acabamento, como: pintura, piso, vitrais, lustres e peças de alvenaria. Também contará com uma Sala da Memória Ferroviária, resgatando a temática e funcionalidade original do espaço.
Construída em 1895, a Estação Leopoldina deixou de receber passageiros há quase 30 anos. Em 2017 foi retomado o pedido de cessão da Estação Leopoldina ao município. No local, haverá biblioteca, espaço histórico, auditório, salas de informática e cultural, lanchonete e outros compartimentos com acessibilidade. O plano contempla proporcionar atividades extracurriculares para os alunos da Umef Ana Bernardes Rocha e públicas da comunidade local.
O projeto estará em consulta pública e, nos próximos dias, disponível no portal da Prefeitura de Vila Velha. O Iphan-ES fará a análise final do projeto. O cronograma das obras e os custos das intervenções também estão sendo definidos.
(Com informações da Prefeitura de Vila Velha)

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