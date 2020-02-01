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Cultura

Vila Velha assina ordem de serviço para reforma do Museu Homero Massena

Segundo o secretário Municipal de Cultura, as obras de restauração e ampliação do espaço devem ser entregues em até quatro meses

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 12:46
Data: 21/01/2020 - ES - Vila Velha - Museu Homero Massena, Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Vila Velha assina ordem de serviço para reforma do Museu Homero Massena
O projeto de restauração do Museu Homero Massena deu mais um passo. A ordem de serviço para execução das obras de reforma e ampliação do espaço foi assinada, nesta sexta-feira (31), pelo prefeito Max Filho, durante a edição do Concertos da Vila, na Igreja do Rosário, na Prainha.
De acordo com o secretário municipal de Cultura (Semcult), Alvarito Mendes, a previsão será de quatro a cinco meses de obra. "Estamos torcendo para que, no final deste semestre, a casa em que abriga o museu já esteja em condição de ser inaugurada para voltar a receber e expor a obra de Massena", finalizou.

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O MUSEU

O Museu Homero Massena foi tombado no final da década de 80 e é considerado um dos maiores patrimônios históricos de Vila Velha. Natural de Barbacena, Minas Gerais, e tinha a cidade capixaba no coração, já que veio morar no município aos seis meses de vida.
Artista completo, Homero Massena era escritor e pintor e escreveu dois livros: Miracema e Atribulações de um Capixaba. Nas suas pinturas a natureza era sua grande fonte de inspiração, em quadros com uma riqueza de texturas e transparências, levando, com suas pinceladas, um realismo às obras, criando vida em seus quadros.
A maior obra do pintor é o quadro Solidão, que hoje se encontra nas paredes do Palácio Anchieta. Além das diversas obras, é de Homero Massena a pintura do teto do Teatro Carlos Gomes.

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