Reinauguração do Santuário Nacional José de Anchieta é um sopro de esperança

Santuário Nacional de São Jose de Anchieta será inaugurado em novembro Crédito: Divulgação

As semelhanças com o triste capítulo da história mundial iniciado há quase dois anos são cheias de simbolismos. De acordo com a análise dos pesquisadores envolvidos, a presença dos conjuntos de ossos no subsolo do Santuário ocorreu em decorrência do alto número de mortos em um curto espaço de tempo. Com a dificuldade de realizar enterros durante a grave pandemia, a igreja foi usada como um local para empilhar os corpos das vítimas, de maneira totalmente improvisada.

Mais uma vez, a história nos traz ensinamentos — e também esperança. Resgatar uma trágica parte da nossa trajetória de vida humana é também um novo incentivo para continuarmos lutando pelo fim da pandemia, com a vacinação em massa e os protocolos de prevenção.

Estamos no caminho certo, através de uma gestão federal preocupada não somente com as necessidades que rodeiam a nossa nação nos dias de hoje, mas também em preservar a história que nos trouxe até aqui. A luta pela restauração do Santuário Nacional São José de Anchieta teve início no ano de 2015, por meio de audiências entre o Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)