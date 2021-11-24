Artista do ES cria roupas com estampas exclusivas para cantora Alcione

Tânia Santos e Alcione: no camarim do show no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Léo Gurgel

Mineira, radicada no estado há 30 anos, a artista plástica Tânia Santos cria roupas com estampas exclusivas em seda para a cantora Alcione há um ano. Durante seu show, nesta sexta-feira (19), Tania foi recebida no camarim de Alcione, que gravou uma participação para o "Fantástico" com peças da artista, que vai ao ar em breve.

Durante o show, que marcou a reabertura do Espaço Patrick Ribeiro Produções, no Aeroporto de Vitória, a Marrom cantou sucessos como "Estranha Loucura", "Meu Vício é Você" e "Não deixe o samba morrer". Confira quem prestigiou o show nas fotos de Léo Gurgel.

Show de Alcione em Vitória

FAMÍLIA POMERANA EM SANTA TERESA

Nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, às 17h, será inaugurada no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa/ES, a mostra itinerante “Família pomerana - fotografias [1930-1960]”. Com curadoria de Paulo de Barros, a exposição apresenta imagens produzidas pelo fotógrafo Francisco Seibel entre as décadas de 1930 e 1960.

A montagem da mostra itinerante no INMA integra o projeto de Paulo de Barros, contemplado pelo Edital de Seleção de projetos nº 034/2019 da Secretaria de Estado da Cultura, que busca promover a reflexão sobre a importância e valorização do patrimônio fotográfico local, e contribuindo para o amadurecimento cultural e para a recuperação e reconstrução da memória.

ANIVERSÁRIO

Jacqueline Formigoni, Antonia e a aniversariante Daniele: celebrando 15 anos, no Boulevard Lagoa, na Serra Crédito: Elani Passos

RR NEWS

Júlia e Ticy Chieppe convidam para um brinde especial de Natal, nesta quinta-feira (25), a partir das 17h, na Duett, Praia do Canto.

“O desenvolvimento cultural como um caminho para uma sociedade próspera" é o tema do bate-papo "APX Talks: Hanaya Experience" que reunirá a fundadora da Galeria Matias Brotas, Lara Brotas; o artista plástico Fernando Augusto e o artista visual Sandro Novaes, nesta quinta-feira (25), às 19h30, na CasaCor ES. A mediação ficará a cargo de Mia Mamede.

O empresário Carlos Marianelli está em Miami a negócios nas lojas do Grupo Compose por lá. Depois de dois anos, ele retoma as viagens e voltará com novidades.

Gregório e Olimpia Repsold, Joana e Rodrigo Barbosa: em noite de lançamento imobiliário em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

Isadora Saadi lançou a nova coleção Lumiere nesta terça-feira (23), em tarde moda de Claudia Scarton.

Rachel Menezes, da MZI, comemora o sucesso do empreendimento localizado no quadrilátero mais desejado de Jardim Camburi. Com projeto arquitetônico moderno, o Uniplace traz uma série de novidades para o bairro, entre eles um espaço para uso de energia solar. Atenta ao baixo custo de manutenção e à redução da conta de energia elétrica, a MZI já reservou uma área especial no prédio para que o condomínio tenha a possibilidade de implementar seu próprio projeto de energia solar.

Lourival Nepomuceno, o famoso Ceará, está bastante animado com as festas de final de ano. É que seu tradicional bar de Vitória, o Ceará Bar, em Jucutuquara, é um destino bastante procurado para as confraternizações de final de ano.

Lorena Depizzol, vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (SIGES), convida para a 1º Semana da Indústria Gráfica do estado, o evento terá início no dia 7 de dezembro e o tema de abertura será “Vendas e a Gestão do Negócio Gráfico”, ministrada pelo executivo Rodrigo Schoenacher. As inscrições são gratuitas.

A assessora de Marketing de Influência Roberta Escher marcou presença no SPFW com as influenciadoras capixabas Mariana de Carvalho, Bianca Queiroz e Érika Paiva Crédito: Divulgação

O descobridor de talentos, Moisés Nascimento, promove neste sábado (27), evento para apresentar 50 novos modelos comerciais ao mercado capixaba. Já confirmaram presença o maior produtor de casting do Brasil, Alê Queiroz (Ellus, Riachuelo, C&A, Zara, Coca Cola, SPFW....) e a capixaba e TOP Model Internacional, Mariana Barcelos, que vem direto de Nova Iorque para prestigiar a formatura.

Está programado para o domingo, 5 de dezembro, a festa de aniversário da G.R.E.S Andaraí, que completa 75 anos. O presidente Thiago Bandeira vai receber convidados para uma feijoada regada a muito samba, no Caxias Esporte Clube. Na ocasião, será coroada a Rainha da Bateria Puro Veneno, Fernanda Passon.