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Renata Rasseli

Artista do ES cria roupas com estampas exclusivas para cantora Alcione

Tânia Santos, que assina peças para a artista há um ano, foi recebida no camarim durante o show da cantora em Vitória, na sexta (19)

Públicado em 

24 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tânia Santos e Alcione
Tânia Santos e Alcione: no camarim do show no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Léo Gurgel
Mineira, radicada no estado há 30 anos, a artista plástica Tânia Santos cria roupas com estampas exclusivas em seda para a cantora Alcione há um ano. Durante seu show, nesta sexta-feira (19), Tania foi recebida no camarim de Alcione, que gravou uma participação para o "Fantástico" com peças da artista, que vai ao ar em breve.  
Durante o show, que marcou a reabertura do Espaço Patrick Ribeiro Produções, no Aeroporto de Vitória, a Marrom cantou sucessos como "Estranha Loucura", "Meu Vício é Você" e "Não deixe o samba morrer". Confira quem prestigiou o show nas fotos de Léo Gurgel.

Show de Alcione em Vitória

FAMÍLIA POMERANA EM SANTA TERESA

Nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, às 17h, será inaugurada no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa/ES, a mostra itinerante “Família pomerana - fotografias [1930-1960]”. Com curadoria de Paulo de Barros, a exposição apresenta imagens produzidas pelo fotógrafo Francisco Seibel entre as décadas de 1930 e 1960.
A montagem da mostra itinerante no INMA integra o projeto de Paulo de Barros, contemplado pelo Edital de Seleção de projetos nº 034/2019 da Secretaria de Estado da Cultura, que busca promover a reflexão sobre a importância e valorização do patrimônio fotográfico local, e contribuindo para o amadurecimento cultural e para a recuperação e reconstrução da memória.

ANIVERSÁRIO

Jacqueline Formigoni, Daniele e Antonia
Jacqueline Formigoni, Antonia e a aniversariante Daniele: celebrando 15 anos, no Boulevard Lagoa, na Serra Crédito: Elani Passos

RR NEWS

Júlia e Ticy Chieppe convidam para um brinde especial de Natal, nesta quinta-feira (25), a partir das 17h, na Duett, Praia do Canto. 
“O desenvolvimento cultural como um caminho para uma sociedade próspera" é o tema do bate-papo "APX Talks: Hanaya Experience" que reunirá a fundadora da Galeria Matias Brotas, Lara Brotas; o artista plástico Fernando Augusto e o artista visual Sandro Novaes, nesta quinta-feira (25), às 19h30, na CasaCor ES. A mediação ficará a cargo de Mia Mamede. 
O empresário Carlos Marianelli está em Miami a negócios nas lojas do Grupo Compose por lá. Depois de dois anos, ele retoma as viagens e voltará com novidades.
Gregório e Olimpia Repsold, Joana e Rodrigo Barbosa
Gregório e Olimpia Repsold, Joana e Rodrigo Barbosa: em noite de lançamento imobiliário em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada
Isadora Saadi lançou a nova coleção Lumiere nesta terça-feira (23), em tarde moda de Claudia Scarton. 
Rachel Menezes, da MZI, comemora o sucesso do empreendimento localizado no quadrilátero mais desejado de Jardim Camburi. Com projeto arquitetônico moderno, o Uniplace traz uma série de novidades para o bairro, entre eles um espaço para uso de energia solar. Atenta ao baixo custo de manutenção e à redução da conta de energia elétrica, a MZI já reservou uma área especial no prédio para que o condomínio tenha a possibilidade de implementar seu próprio projeto de energia solar.
Lourival Nepomuceno, o famoso Ceará, está bastante animado com as festas de final de ano. É que seu tradicional bar de Vitória, o Ceará Bar, em Jucutuquara, é um destino bastante procurado para as confraternizações de final de ano.
Lorena Depizzol, vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (SIGES), convida para a 1º Semana da Indústria Gráfica do estado, o evento terá início no dia 7 de dezembro e o tema de abertura será “Vendas e a Gestão do Negócio Gráfico”, ministrada pelo executivo Rodrigo Schoenacher. As inscrições são gratuitas.
A assessora de Marketing de Influência Roberta Escher marca presença no Spfw com as influenciadoras capixabas Mariana de Carvalho, Bianca Queiroz e Érika Paiva.
A assessora de Marketing de Influência Roberta Escher marcou presença no SPFW com as influenciadoras capixabas Mariana de Carvalho, Bianca Queiroz e Érika Paiva Crédito: Divulgação
O descobridor de talentos, Moisés Nascimento, promove neste sábado (27), evento para apresentar 50 novos modelos comerciais ao mercado capixaba. Já confirmaram presença o maior produtor de casting do Brasil, Alê Queiroz (Ellus, Riachuelo, C&A, Zara, Coca Cola, SPFW....) e a capixaba e TOP Model Internacional, Mariana Barcelos, que vem direto de Nova Iorque para prestigiar a formatura.
Está programado para o domingo, 5 de dezembro, a festa de aniversário da G.R.E.S Andaraí, que completa 75 anos. O presidente Thiago Bandeira vai receber convidados para uma feijoada regada a muito samba, no Caxias Esporte Clube. Na ocasião, será coroada a Rainha da Bateria Puro Veneno, Fernanda Passon.
Juliana Drumond
Juliana Drummond participou, no Rio de Janeiro, do Gain Special Edition 2021, evento exclusivo para médicos convidados. Lá ela conferiu as últimas atualizações sobre preenchimento facial. Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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