FOTOS: Cesinha Fernandes e Vitor Burgo dizem sim-sim em Viana

Vitor Burgo e Cesinha Fernandes celebraram a união neste domingo (21), ao lado de familiares e amigos Crédito: Arruda & Poubel Fotografia

O jornalista e influenciador Cesinha Fernandes e o advogado, professor e doutor em Direito Vitor Burgo disseram sim-sim neste domingo (21), na Chácara Nossa Fulô, em Viana. O mini wedding reuniu familiares e amigos próximos do casal, em emocionante cerimônia conduzida pela celebrante Natasha Siviero, que fez poesia com a história dos noivos e citou autores e compositores queridinhos do casal, como Anitta e Maria Bethânia.

Os votos dos noivos também emocionaram os convidados e a plateia, que acompanhou o casamento pelas redes sociais. As imagens foram registradas por Fran Shutzs e os vídeos do sim-sim já foram vistos e compartilhados por mais de 100 mil pessoas.

Cesinha Fernandes e Vitor Burgo e os filhos Victoria e Cadu Crédito: Arruda & Poubel Fotografia

Os filhos do casal Victoria e Cadu, com looks assinados pela estilista Carol Pedruzzi, deram um show à parte na cerimônia. Cada um levou a aliança para o respectivo pai.

No mesmo cenário, foi realizada a festa, com decoração assinada Wal Vieira, da Essência Rústica; doces da irmã do noivo, Kadidja Fernandes, da Doce é Tudo, e sakuras da Chocolateria Brasil, de Flávia Gama .

O bolo da My Doce ganhou um topo assinado por Vívian Chiabay, que fez um corte a laser da silhueta dos noivos.

A música do sim-sim foi coordenada por Diego Lyra, que escolheu acordeão para a trilha da cerimônia, fez um show depois dos votos e trouxe o DJ Kerõ para a pista do after. A organização do casamento ficou por conta da cerimonialista Day Castro.

Confira as fotos de Arruda e Poubel e o vídeo de Fran Schultz Films.