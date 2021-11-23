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Renata Rasseli

FOTOS: Cesinha Fernandes e Vitor Burgo dizem sim-sim em Viana

O mini wedding reuniu familiares e amigos do casal neste domingo (21), na Chácara Nossa Fulô

Públicado em 

23 nov 2021 às 12:27
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento de Cesinha Fernandes e Vitor Burgo
Vitor Burgo e Cesinha Fernandes celebraram a união neste domingo (21), ao lado de familiares e amigos Crédito: Arruda & Poubel Fotografia
O jornalista e influenciador Cesinha Fernandes e o advogado, professor e doutor em Direito Vitor Burgo disseram sim-sim neste domingo (21), na  Chácara Nossa Fulô, em Viana. O mini wedding reuniu familiares e amigos próximos do casal, em emocionante cerimônia conduzida pela celebrante Natasha Siviero, que fez poesia com a história dos noivos e citou autores e compositores queridinhos do casal, como Anitta e Maria Bethânia
Os votos dos noivos também emocionaram os convidados e a plateia, que acompanhou o casamento pelas redes sociais.  As imagens foram registradas por Fran Shutzs e os vídeos do sim-sim já foram vistos e compartilhados por mais de 100 mil pessoas.
Casamento de Cesinha Fernandes e Vitor Burgo
 Cesinha Fernandes e Vitor Burgo e os filhos Victoria e Cadu Crédito: Arruda & Poubel Fotografia
Os filhos do casal Victoria e Cadu, com looks assinados pela estilista Carol Pedruzzi, deram um show à parte na cerimônia. Cada um levou a aliança para o respectivo pai. 
No mesmo cenário, foi realizada a festa, com decoração assinada Wal Vieira, da Essência Rústica;  doces da irmã do noivo, Kadidja Fernandes, da Doce é Tudo, e sakuras da Chocolateria Brasil, de Flávia Gama .
O bolo da My Doce ganhou um topo assinado por Vívian Chiabay, que fez um corte a laser da silhueta dos noivos.  
A música do sim-sim foi coordenada por Diego Lyra, que escolheu acordeão para a trilha da cerimônia, fez um show depois dos votos e trouxe o DJ Kerõ para a pista do after.  A organização do casamento ficou por conta da cerimonialista Day Castro.
Confira as fotos de Arruda e Poubel e o vídeo de Fran Schultz Films.

Casamento de Cesinha Fernandes e Vitor Burgo

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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