FOTOS: o casamento intimista de Rafael Dalla e Marcela Marchezi

Rafael Dalla Bernardina Rangel e Marcela Marchezi: sim-sim em Vitória no Dia dos Namorados (12) Crédito: Mariana Andrich

Sob as bênçãos dos pais Inácio Souza e Luciana Marchezi e Valdimar Bermudes Rangel e Cleonice Dalla Bernardina Rangel, o casal Marcela Marchezi e Rafael Dalla Bernardina Rangel disse sim-sim neste sábado (12), na Igreja São Gonçalo, em Vitória, depois de 10 anos de namoro. Em seguida, a família festejou a união, no condomínio da família Dalla, em Vitória.

A decoração da festa ficou a cargo da Flor&Cia, que floriu a casa da família com orquídeas e girassóis. O DJ Romão e a banda Som de Fogueira animaram a pista, que teve ainda a participação especial de Renato Casanova e Jefinho Faraó.

A noiva belíssima vestiu um modelo exclusivo by Paula Boulanger e o beauty foi assinado por Vickie Jr. O casal curte a lua de mel no Txai, em Itacaré, na Bahia. Confira as fotos na galeria de Mariana Andrich.

Casamento intimista de Rafael Dalla e Marcela Marchezi

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE: COMO TRANSFORMAR SEU IMÓVEL EM UMA CASA INTELIGENTE

Esse é o assunto da quarta e última live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quarta-feira (16), a partir das 16h. Especialistas do mercado vão falar sobre tendências do mercado de automação residencial, iniciativas sustentáveis que ajudam a economizar e quanto custa ter uma casa inteligente.

O encontro terá a presença do diretor executivo da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside), José Roberto Muratori; do arquiteto e diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do ES (Sinduscon/ES), Luiz Claudio Mazzini Gomes; e do perito em computação, Gilberto Sudré.

A mediação do debate será feita pelo economista e comentarista da CBN, Teco Medina, e a apresentação pela editora Lara Rosado, jornalista especializada no tema e responsável por Imóveis em A Gazeta. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imóveis.

ANIVERSÁRIO

Sandra, a aniversariante Manuela e Eduardo Rocha. Crédito: Marcia Monteiro

VAMOS AJUDAR O ASILO?

O Bazar do Asilo de Vitória está de volta e com uma nova estrutura de atendimento, graças a empresas voluntárias que abraçaram a causa da instituição. A loja beneficente tem o objetivo de ser mais uma fonte de renda para o Asilo, a fim de arrecadar fundos para a manutenção de materiais de limpeza, higiene pessoal, alimentação e custos com energia elétrica e outros gastos pertinentes aos cuidados dos idosos. O atendimento ao público será realizado todas às terças e quintas-feiras, de 9h às 17h, no espaço anexo ao Asilo de Vitória.

VAMOS AJUDAR O ASILO? 2

A Faesa vai arrecadar alimentos e produtos de higiene em drive-thru para o Asilo dos Idosos de Vitória. Será neste sábado (19), das 8 às 12h, na sede da instituição, na Avenida Vitória.

CAPIXABAS EM SAMPA

Em clique nos bastidores de ensaio de moda, os capixabas Dudu Altoé, Saly Pio, Mariana de Carvalho, Hallison Campos, ao lado da assessora de influenciadores Roberta Escher. O grupo foi a São Paulo criar conteúdo a convite de marcas nacionais. Crédito: V.A. Fotografia

NOVO E-COMMERCE

Atuando como Gestor de Tecnologia e Transformação Digital da rede Moldura Minuto em todo o Brasil, Gian Zucoloto segue para São Paulo, onde tem encontro marcado com a equipe da franquia de emolduramento. A novidade é que a marca acaba de lançar seu e-commerce com acervo exclusivo e consultoria especializada.

PRAIA DO CANTO

Gilson Pimentel e Ramon Oliveira: em tarde de feijoada, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

O cirurgião plástico Ariosto Santos viaja para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (17), onde visita o serviço de cirurgia plástica da rede Dor e aprimora os conhecimentos na área.

A designer de interiores Zilda Helal assinará o ambiente da Natuzzi Vitória na Casacor ES 2021. O ambiente, um living batizado de Coração da Casa, terá o mobiliário da brand italiana como grande estrela.

Ana Luiza Azevedo voltou recentemente de uma viagem com foco nas armações de receituário e novidades da Bulgari, Armani e Vogue para suas Óticas Paris.

Hugo Rodrigues promove o primeiro “Mesa Xperience “, que vai reunir os empresários participantes da Mesa de Negócios, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Vila Parque Boliche.

Os executivos Djalma Quintim, do grupo Dikma, e Paulo Vasconcellos, do IBGC, são os próximos convidados do mês de junho da série de lives organizada pela psicóloga Vânia Goulart, CEO da Selecta e especialista em Gestão de Lideranças. O bate-papo on-line acontece sempre às quartas, a partir das 19 horas, no Instagram @selectain. Na live desta quarta (16), Vânia conversa com Vinicius Freitas, da DVF Educação Empresarial. O tema em pauta é A importância do conhecimento na era digital - Formação x Experiência.

A médica pneumologista e presidente da Associação Brasileira do Sono Regional ES, Jéssica Polese, realiza em seu IG nesta quarta-feira (16), a partir das 19h, live sobre “O que as pandemias anteriores têm a nos ensinar”? Ela bate um papo sobre o assunto com a pneumologista Cristina Alochio, que é doutoranda em histórias de pandemias.

A arquiteta e empresária Roberta Drummond está no Sul do país para visita a parceiros de sua Innovare Esquadrias, que agora está em novo local: o Shopping Day by Day, na Praia do Canto. Caxias do Sul é o destino.