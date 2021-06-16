FOTOS: o casamento intimista de Rafael Dalla e Marcela Marchezi

Sob as bênçãos dos pais Inácio Souza e Luciana Marchezi e Valdimar Bermudes Rangel e Cleonice Dalla Bernardina Rangel, o casal Marcela Marchezi e Rafael Dalla Bernardina Rangel disse sim-sim neste sábado (12), na Igreja São Gonçalo, em Vitória, depois de 10 anos de namoro. Em seguida, a família festejou a união, no condomínio da família Dalla, em Vitória.
A decoração da festa ficou a cargo da Flor&Cia, que floriu a casa da família com orquídeas e girassóis. O DJ Romão e a banda Som de Fogueira animaram a pista, que teve ainda a participação especial de Renato Casanova e Jefinho Faraó.
A noiva belíssima vestiu um modelo exclusivo by Paula Boulanger e o beauty foi assinado por Vickie Jr. O casal curte a lua de mel no Txai, em Itacaré, na Bahia. Confira as fotos na galeria de Mariana Andrich.
Casamento intimista de Rafael Dalla e Marcela Marchezi
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE: COMO TRANSFORMAR SEU IMÓVEL EM UMA CASA INTELIGENTE
Esse é o assunto da quarta e última live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quarta-feira (16), a partir das 16h. Especialistas do mercado vão falar sobre tendências do mercado de automação residencial, iniciativas sustentáveis que ajudam a economizar e quanto custa ter uma casa inteligente.
O encontro terá a presença do diretor executivo da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside), José Roberto Muratori; do arquiteto e diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do ES (Sinduscon/ES), Luiz Claudio Mazzini Gomes; e do perito em computação, Gilberto Sudré.
A mediação do debate será feita pelo economista e comentarista da CBN, Teco Medina, e a apresentação pela editora Lara Rosado, jornalista especializada no tema e responsável por Imóveis em A Gazeta. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imóveis.
ANIVERSÁRIO
VAMOS AJUDAR O ASILO?
O Bazar do Asilo de Vitória está de volta e com uma nova estrutura de atendimento, graças a empresas voluntárias que abraçaram a causa da instituição. A loja beneficente tem o objetivo de ser mais uma fonte de renda para o Asilo, a fim de arrecadar fundos para a manutenção de materiais de limpeza, higiene pessoal, alimentação e custos com energia elétrica e outros gastos pertinentes aos cuidados dos idosos. O atendimento ao público será realizado todas às terças e quintas-feiras, de 9h às 17h, no espaço anexo ao Asilo de Vitória.
VAMOS AJUDAR O ASILO? 2
A Faesa vai arrecadar alimentos e produtos de higiene em drive-thru para o Asilo dos Idosos de Vitória. Será neste sábado (19), das 8 às 12h, na sede da instituição, na Avenida Vitória.
CAPIXABAS EM SAMPA
NOVO E-COMMERCE
Atuando como Gestor de Tecnologia e Transformação Digital da rede Moldura Minuto em todo o Brasil, Gian Zucoloto segue para São Paulo, onde tem encontro marcado com a equipe da franquia de emolduramento. A novidade é que a marca acaba de lançar seu e-commerce com acervo exclusivo e consultoria especializada.
PRAIA DO CANTO
RR NEWS
O cirurgião plástico Ariosto Santos viaja para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (17), onde visita o serviço de cirurgia plástica da rede Dor e aprimora os conhecimentos na área.
A designer de interiores Zilda Helal assinará o ambiente da Natuzzi Vitória na Casacor ES 2021. O ambiente, um living batizado de Coração da Casa, terá o mobiliário da brand italiana como grande estrela.
Ana Luiza Azevedo voltou recentemente de uma viagem com foco nas armações de receituário e novidades da Bulgari, Armani e Vogue para suas Óticas Paris.
Hugo Rodrigues promove o primeiro “Mesa Xperience “, que vai reunir os empresários participantes da Mesa de Negócios, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Vila Parque Boliche.
Os executivos Djalma Quintim, do grupo Dikma, e Paulo Vasconcellos, do IBGC, são os próximos convidados do mês de junho da série de lives organizada pela psicóloga Vânia Goulart, CEO da Selecta e especialista em Gestão de Lideranças. O bate-papo on-line acontece sempre às quartas, a partir das 19 horas, no Instagram @selectain. Na live desta quarta (16), Vânia conversa com Vinicius Freitas, da DVF Educação Empresarial. O tema em pauta é A importância do conhecimento na era digital - Formação x Experiência.
A médica pneumologista e presidente da Associação Brasileira do Sono Regional ES, Jéssica Polese, realiza em seu IG nesta quarta-feira (16), a partir das 19h, live sobre “O que as pandemias anteriores têm a nos ensinar”? Ela bate um papo sobre o assunto com a pneumologista Cristina Alochio, que é doutoranda em histórias de pandemias.
A arquiteta e empresária Roberta Drummond está no Sul do país para visita a parceiros de sua Innovare Esquadrias, que agora está em novo local: o Shopping Day by Day, na Praia do Canto. Caxias do Sul é o destino.