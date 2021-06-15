Capixaba que faz moda com artesanato brasileiro vira notícia na Vogue

Luma Guarçoni desenvolveu o projeto "Gambiarra" para sua gradução na Central Saint Martins, em Londres. Amanda Lobos foi a modelo do look Bugiganga / Parangolé Crédito: Divulgação

A capixaba Luma Guarçoni, 25 anos, mora há quase 20 anos fora de Vitória, sua terra natal. Estudou na famosa High Schoool Dash - Design and Architeture Senior High, especialidade em artes, em Miami. Ganhou vários prêmios de arte e design nos EUA. E após se formar, foi para Central Saint Martins, em Londres, cursar Fashion Design e Marketing.

Na última semana, Luma apresentou seu projeto de graduação, o "An Ode to the Gambiarra", que utiliza materiais de origem artesanal do Brasil, como redes de pesca recicladas, látex natural de seringueiras e escamas de peixe recortadas a mão. O resultado de sua pesquisa, iniciada em 20'8, foi notícia na "Vogue" britânica. A coleção foi toda desenvolvida em Vitória, onde Luma se isolou durante a pandemia, ao lado da família.

Amanda Lobos veste look Bugiganga / Parangolé, assinado por Luma Guarçoni Crédito: Rodrigo Pablo

"O conceito é exaltar e explorar meios de criação não eurocêntricos e celebrar a Gambiarra, essa metodologia de design não hegemônica, através da criação de uma coleção que é feita quase inteiramente de materiais de origem artesanal, como redes de pesca de camarão recicladas, algodões cultivados, fiados, tingidos, tecidos manualmente, látex natural de seringueiras, escamas de peixe recortadas a mão, contas de (panela de) barro e muito mais. " Luma Guarçoni - Autora do projeto

FORMATURA

Adriana, a formanda Isabela, Cesinha, Cesar Neto e Flávia Saade: família reunida na colação de grau em Administração pela Fucape Crédito: Divulgação

GANHO DE PESO: EFEITO COLATERAL NA PANDEMIA

O ganho de peso, que pode ter consequências ligadas à saúde cardiovascular e ser um fator de risco para o próprio agravamento da doença causada pelo coronavírus, está entre as principais queixas dos brasileiros de acordo com a pesquisa Diet & Health Under Covid-19, realizada em 30 países, durante a pandemia. No Brasil, 52% das pessoas declararam ter aumentado de peso desde o início da disseminação da Covid-19 no país. E, segundo a pesquisa, foram 6,5 kg a mais no peso médio dos brasileiros.

Para as mulheres que passam pela situação na região metropolitana, o Vitória Apart Hospital acaba de lançar o Espaço Mulher, um serviço que contempla, entre outros vários atendimentos médicos em saúde feminina, acompanhamento médico e nutricional para perda e controle do peso, com uma equipe multidisciplinar. O espaço oferece vários pacotes e programas, que levam em conta demandas e possibilidades de investimento da mulher, que podem ser contratados por pessoa física.

VISITA

Governador Renato Casagrande junto de Francisco Carvalho, presidente do hub Base27 e cofundador da Time Now Engenharia e do diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. Crédito: Divulgação

O governador Renato Casagrande esteve na tarde desta segunda-feira (14), na sede do hub Base27, para conhecer o espaço e tudo que ele proporciona à cadeia da engenharia e construção capixaba. “Para nós é muito positivo receber esta visita, mostra que estamos no caminho certo, trazendo recursos da iniciativa privada com um pensamento de transformação da sociedade. Sentimos abertura para dialogar mais com o governo, inclusive com iniciativas conjuntas de apoio a projetos de inovação. Temos muito interesse em aproximar a conversa!”, destacou Francisco Carvalho, presidente do hub Base27 e cofundador da Time Now Engenharia.

MÊS DOS NAMORADOS

Priscila Rosindo e Luiz Fernando Carletti: celebrando o amor na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ACADEMIA AO AR LIVRE

A Praça dos Namorados, em Vitória, se tornou de point de academias ao livre. Professores de educação física comandam exercícios de acordo com a necessidade dos alunos. Há aulas exclusivas para uma só pessoa e, também, em grupo, com direito a música animada - e muito suor.

MÊS DOS NAMORADOS 2

Italo e Irene Baldi: celebrando o mês mais romântico do ano! Crédito: Divulgação

MACONHA PARA USO MEDICINAL

Depois de uma longa discussão, a Comissão da Câmara aprovou o texto do Projeto de Lei 399/2015, que permite o cultivo de cannabis para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, exclusivamente por pessoas jurídicas autorizadas pelo Poder Público. De acordo com o advogado Sandro Câmara, a Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB, da qual é membro, participou ativamente dos debates em torno do PL, trazendo importantes apontamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da ANVISA e da OMS sobre os benefícios da cannabis no uso terapêutico e medicinal, com indicação para doenças como autismo, depressão, mal de Parkinson, Alzheimer, dores crônicas, entre outras. “O cultivo e a produção, autorizados pelo referido PL, eliminarão inúmeros problemas enfrentados por pacientes que necessitam transpor todos os entraves legais e burocráticos hoje existentes para importação de medicamentos à base de cannabis”, comenta.

RR NEWS

Andréia Lopes, Jace Theodoro e Rose Tristão Crédito: Divulgação

Depois de um reencontro com as amigas Andréia Lopes e Rose Tristão, o cronista Jace Theodoro realiza nesta quinta-feira (17) o lançamento do seu audiolivro "Olhar de Aceno Para os Lados" com live mediada pela jornalista Mariana Perini, às 20 horas, no Instagram.

A hairstylist do Be.Spa Urbano, Ana Paula Leite, recebe em seu espaço de beleza até o fim deste mês doações de alimentos, com exceção de sal, que serão destinados ao Projeto Almoço Solidário, que distribui café da manhã, almoço e jantar para mais de 700 pessoas, em Boa Vista, Vila Velha. Quem contribuir com um quilo de alimento, receberá um cupom e concorrerá a uma transformação by Ana Paula Leite e a um kit home care da Joico, marca de tratamentos de alta perfomance para os cabelos.

O Instituto Brasileiro de Direito de Família Espírito Santo (IBDFAM-ES) realiza live no aplicativo Zoom nesta terça-feira (15), às 20 horas, para debater a alienação parental abordada no filme O Filho Protegido. Participam do evento virtual as advogadas Flavia Brandão, presidente do IBDFAM-ES, e Ana Paula Morbeck, presidente da Comissão de Alienação Parental do IBDFAM-ES, além da psicanalista Claudia Pretti. A trama, adaptada do romance “Uma madre protetora”, conta a história de um pintor que tenta reconstruir sua vida ao lado da nova esposa após um divórcio conturbado. Porém, ao engravidar, a mulher começa a demonstrar um cuidado excessivo com o filho. O link da reunião ficará disponível no instagram @ibdfamespiritosanto.