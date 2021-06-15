Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Capixaba que faz moda com artesanato brasileiro vira notícia na Vogue

Luma Guarçoni, 25 anos, é autora da coleção "An Ode to the Gambiarra", que utiliza materiais de origem artesanal, como redes de pesca recicladas, látex natural de seringueiras e escamas de peixe recortadas a mão

Públicado em 

15 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luma Guarçoni é autora do projeto
Luma Guarçoni desenvolveu o projeto "Gambiarra" para sua gradução na Central Saint Martins, em Londres. Amanda Lobos foi a modelo do look  Bugiganga / Parangolé Crédito: Divulgação
A capixaba Luma Guarçoni, 25 anos, mora há quase 20 anos fora de Vitória, sua terra natal. Estudou na famosa High Schoool Dash - Design and Architeture Senior High, especialidade em artes, em Miami. Ganhou vários prêmios de arte e design nos EUA. E após se formar, foi para Central Saint Martins, em Londres, cursar Fashion Design e Marketing. 
Na última semana, Luma apresentou seu projeto de graduação, o "An Ode to the Gambiarra", que utiliza materiais de origem artesanal do Brasil, como redes de pesca recicladas, látex natural de seringueiras e escamas de peixe recortadas a mão. O resultado de sua pesquisa, iniciada em 20'8,  foi notícia na "Vogue" britânica. A coleção foi toda desenvolvida em Vitória, onde Luma se isolou durante a pandemia, ao lado da família. 
Amanda Lobos veste look Bugiganga / Parangolé, assinado por Luma Guarçoni
Amanda Lobos veste look Bugiganga / Parangolé, assinado por Luma Guarçoni Crédito: Rodrigo Pablo
"O conceito é exaltar e explorar meios de criação não eurocêntricos e celebrar a Gambiarra, essa metodologia de design não hegemônica, através da criação de uma coleção que é feita quase inteiramente de materiais de origem artesanal, como redes de pesca de camarão recicladas, algodões cultivados, fiados, tingidos, tecidos manualmente, látex natural de seringueiras, escamas de peixe recortadas a mão, contas de (panela de) barro e muito mais. "
Luma Guarçoni - Autora do projeto 

FORMATURA

Adriana, Isabela, Cesinha, Cesar Neto e Flávia Saade
Adriana, a formanda Isabela, Cesinha, Cesar Neto e Flávia Saade:  família reunida na colação de grau em Administração pela Fucape Crédito: Divulgação

GANHO DE PESO: EFEITO COLATERAL NA PANDEMIA

O ganho de peso, que pode ter consequências ligadas à saúde cardiovascular e ser um fator de risco para o próprio agravamento da doença causada pelo coronavírus, está entre as principais queixas dos brasileiros de acordo com a pesquisa Diet & Health Under Covid-19, realizada em 30 países, durante a pandemia. No Brasil, 52% das pessoas declararam ter aumentado de peso desde o início da disseminação da Covid-19 no país. E, segundo a pesquisa, foram 6,5 kg a mais no peso médio dos brasileiros.
Para as mulheres que passam pela situação na região metropolitana, o Vitória Apart Hospital acaba de lançar o Espaço Mulher, um serviço que contempla, entre outros vários atendimentos médicos em saúde feminina, acompanhamento médico e nutricional para perda e controle do peso, com uma equipe multidisciplinar. O espaço oferece vários pacotes e programas, que levam em conta demandas e possibilidades de investimento da mulher, que podem ser contratados por pessoa física.

VISITA

Governador Renato Casagrande, Francisco Carvalho, presidente do hub Base27 e cofundador da Time Now Engenharia e o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
Governador Renato Casagrande junto de Francisco Carvalho, presidente do hub Base27 e cofundador da Time Now Engenharia e do diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande esteve na tarde desta segunda-feira (14), na sede do hub Base27, para conhecer o espaço e tudo que ele proporciona à cadeia da engenharia e construção capixaba. “Para nós é muito positivo receber esta visita, mostra que estamos no caminho certo, trazendo recursos da iniciativa privada com um pensamento de transformação da sociedade. Sentimos abertura para dialogar mais com o governo, inclusive com iniciativas conjuntas de apoio a projetos de inovação. Temos muito interesse em aproximar a conversa!”, destacou Francisco Carvalho, presidente do hub Base27 e cofundador da Time Now Engenharia.

MÊS DOS NAMORADOS

Priscila Rosindo e Luiz Fernando Carletti
Priscila Rosindo e Luiz Fernando Carletti: celebrando o amor na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ACADEMIA AO AR LIVRE

A Praça dos Namorados, em Vitória, se tornou de point de academias ao livre. Professores de educação física comandam exercícios de acordo com a necessidade dos alunos. Há aulas exclusivas para uma só pessoa e, também, em grupo, com direito a música animada - e muito suor.

MÊS DOS NAMORADOS 2

Italo e Irene Baldi
Italo e Irene Baldi: celebrando o mês mais romântico do ano! Crédito: Divulgação

MACONHA PARA USO MEDICINAL

Depois de uma longa discussão, a Comissão da Câmara aprovou o texto do Projeto de Lei 399/2015, que permite o cultivo de cannabis para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, exclusivamente por pessoas jurídicas autorizadas pelo Poder Público. De acordo com o advogado Sandro Câmara, a Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB, da qual é membro, participou ativamente dos debates em torno do PL, trazendo importantes apontamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da ANVISA e da OMS sobre os benefícios da cannabis no uso terapêutico e medicinal, com indicação para doenças como autismo, depressão, mal de Parkinson, Alzheimer, dores crônicas, entre outras. “O cultivo e a produção, autorizados pelo referido PL, eliminarão inúmeros problemas enfrentados por pacientes que necessitam transpor todos os entraves legais e burocráticos hoje existentes para importação de medicamentos à base de cannabis”, comenta.

RR NEWS

Andréia Lopes, Jace Theodoro e Rose Tristão
Andréia Lopes, Jace Theodoro e Rose Tristão Crédito: Divulgação
Depois de um reencontro com as amigas Andréia Lopes e Rose Tristão, o cronista Jace Theodoro realiza nesta quinta-feira (17) o lançamento do seu audiolivro "Olhar de Aceno Para os Lados" com live mediada pela jornalista Mariana Perini, às 20 horas, no Instagram.
A hairstylist do Be.Spa Urbano, Ana Paula Leite, recebe em seu espaço de beleza até o fim deste mês doações de alimentos, com exceção de sal, que serão destinados ao Projeto Almoço Solidário, que distribui café da manhã, almoço e jantar para mais de 700 pessoas, em Boa Vista, Vila Velha. Quem contribuir com um quilo de alimento, receberá um cupom e concorrerá a uma transformação by Ana Paula Leite e a um kit home care da Joico, marca de tratamentos de alta perfomance para os cabelos.
O Instituto Brasileiro de Direito de Família Espírito Santo (IBDFAM-ES) realiza live no aplicativo Zoom nesta terça-feira (15), às 20 horas, para debater a alienação parental abordada no filme O Filho Protegido. Participam do evento virtual as advogadas Flavia Brandão, presidente do IBDFAM-ES, e Ana Paula Morbeck, presidente da Comissão de Alienação Parental do IBDFAM-ES, além da psicanalista Claudia Pretti. A trama, adaptada do romance “Uma madre protetora”, conta a história de um pintor que tenta reconstruir sua vida ao lado da nova esposa após um divórcio conturbado. Porém, ao engravidar, a mulher começa a demonstrar um cuidado excessivo com o filho. O link da reunião ficará disponível no instagram @ibdfamespiritosanto.
Os irmãos, o publicitário Lucas Albani e o ilustrador Luan Albani, apresentam no livro infantil “O Riso do Chico”, o poder da amizade e da lealdade. A obra, publicada com recursos do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, traz texto leve e muitas ilustrações para narrar a história de um palhaço que, de uma hora para outra, perde seu melhor amigo: o riso.

Veja Também

ES ganha associação do mercado de eventos sociais

FOTOS: Bruno de Pinho celebra 50 anos ao lado da família em Vitória

"Amar é ...": 10 casais contam histórias de amor no Dia dos Namorados

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Moda Empreendedorismo Dia dos Namorados Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados