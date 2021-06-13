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Renata Rasseli

FOTOS: Bruno de Pinho celebra 50 anos ao lado da família em Vitória

O advogado recebeu os pais e irmãos para comemorar idade nova, ao lado da esposa Talita e dos filhos, na Ilha do Frade

Públicado em 

13 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O aniversariante Bruno de Pinha, sua Talita e os filhos Maya e Luca
O aniversariante Bruno de Pinho, Talita e os filhos Maya e Luca: em noite de parabéns pra você Crédito: Divulgação
Querido de RR, o advogado Bruno de Pinho celebrou seus 50 anos com uma festa em família, em sua casa, na Ilha do Frade, na última quinta-feira (10). A pocket party foi organizada por sua Talita, que surpreendeu o aniversariante com um "showzinho" de voz e violão de Marcelo Ribeiro. A decoração da festa intimista foi assinada por Bruna Medeiros.  Um dia antes da festa, Bruno ganhou um presente especial: foi vacinado contra a Covid-19. Confira as fotos da comemoração na galeria abaixo:

Aniversário de 50 anos de Bruno de Pinho

MEDSÊNIOR CELEBRA 11 ANOS NO ES

Neste mês de junho, a MedSênior completa 11 anos de atuação no Espírito Santo. A operadora de saúde exclusiva dos idosos, que tem como marca a medicina preventiva e o acolhimento aos clientes, hoje também está presente em Minas Gerais, Paraná, Brasília e Rio Grande do Sul, e se prepara para chegar aos mercados de Salvador (BA) e do Rio de Janeiro até o final do ano.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Antonio Caus e Cristina Rasseli Caus: celebrando o 1º aniversário de Antônio
Antonio Caus e Cristina Rasseli Caus: celebrando o 1º aniversário de Antônio Crédito: Nathalie Pauli

JUVENTUDE E FUTURO

De acordo com dados da Brasileg, a contratação de seguro de vida cresceu, entre os jovens, durante esse período de pandemia. Entre o público com até 20 anos a alta foi de 128%, enquanto na faixa de 25 o crescimento é de 36%. Na avaliação de Jair Lopes, especialista em gestão de risco, a possibilidade de contratar um seguro para a vida e não de vida é um dos fatores que contribuem para esse crescimento. "A independência entre os jovens é um dos fatores para esse aumento, que recorrem ao seguro para uma proteção frente aos diferentes riscos financeiros, principalmente, agora, com a possibilidade de escolher um seguro com benefícios importantes para a vida como a internação hospitalar, cirurgias e até mesmo assistência pet", conta.

MÊS DOS NAMORADOS

O casal Carol e Ricardo Lobato em ensaio fotográfico pra Reserva
O casal Carol e Ricardo Lobato em ensaio fotográfico para o mês mais romântico do ano Crédito: Débora Benaim

INOVAÇÃO CAPIXABA

Guilherme Barbosa se prepara para ser o mediador de um importante evento para a inovação capixaba. Acontece na próxima quarta-feira (16), o webinar que comemora a inauguração oficial do Base27, um hub da inovação da engenharia e construção civil do Estado. O encontro, que vai contar com a participação do governador Renato Casagrande e de grandes nomes do cenário nacional e internacional da inovação, acontece às 15 horas e será transmitido pelo YouTube.

MÊS DOS NAMORADOS 2

Hugo Rodrigues e Elayne Borel em ensaio fotográfico para Reserva
Hugo Rodrigues e Elayne Borel: celebrando o Mês dos Namorados Crédito: Débora Benaim

RESTAURANTE RESPONSÁVEL

O setor de bares e restaurantes foi um dos primeiros a apresentar protocolos de segurança para atender durante a pandemia. Para reconhecer este trabalho e atestar o ambiente seguro, foi desenvolvido o Selo Restaurante Responsável, criado pelo SindBares e e Abrasel no ES em parceria com o Sebrae. Rodrigo Vervloet, presidente das entidades representativas do setor de alimentação fora do lar, destaca que a ação traz segurança ao consumidor. “Com o Selo, torna-se fácil reconhecer estabelecimentos que seguem os protocolos de prevenção à Covid-19”, destaca.

MODA

Ana Clark, Claudia Scarton e Elise Malini
Ana Clark, Claudia Scarton e Elise Malini: em tarde fashion, na Aleixo Neto Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVO PÓS-DOUTOR

Aprovado com distinção e louvor, o sócio do CJAR Advogados, doutor Marcelo Abelha Rodrigues é o novo pós-doutor em Direito Processual Civil do Espírito Santo. Ele finalizou finalizou, na última semana, o pós-doutoramento em Direito Processual Civil pela Universidade de Lisboa. A tese foi orientada pela professora Paula Costa e Silva, expoente do Processo Civil e Arbitral português. Com mais de duas horas de duração, a arguição foi realizada pelo autor intelectual do Código de Processo Civil português, o Prof. Miguel Teixeira de Sousa, e pela livre docente em Direito e Processo Público, a Profª Maria Estorninho João. “Estou muito feliz e há perspectivas de que a tese seja publicada em editoras de Portugal e do Brasil”, contou Abelha.

EXPOSIÇÃO DE ANIVERSÁRIO

RR NEWS

Dra. Edilamara Rangel dedica-se ao projeto "Envolva-se", onde leva assessoria jurídica para comunidades mais carentes de Cariacica. "As maiores demandas são por questões ligadas à área previdenciária, já que em razão da Covid-19 aumentou o número de pessoas em vulnerabilidade social, o que faz com que mais pessoas busquem pelo benefício previdenciário. O intuito é fortalecer a comunidade e informar quem precisa, pois conhecimento é poder", explica a jurista.
As irmãs Bella e Nathalia Passamani se uniram para lançar uma nova etiqueta no mercado, a Bell Brand. "Para a primeira coleção cápsula, pensamos no marrom e no amarelo mais cítrico, que são cores que combinam entre si. O amarelo, aliás, está super em alta na temporada. Há um foco também no courino: que dá um ar mais chic, mas ainda transita em várias ocasiões", explica Bella, que segue assinando o estilo de uma marca fitness.
Graziella Ferrari e Fátima Forminhas se uniram mais uma vez neste Dia dos Namorados e fizeram sucesso com o buquê de brigadeiros gourmet da Miss Gatty.
Fernanda Prates é a representante do azeite Borriello no ES. Produzido em Andradas (MG), o produto está há 14 anos no mercado e foi selecionado entre os dez melhores azeites produzidos no Brasil com menos 0,2% de acidez. A empresária paulista Carla Borriello, detentora da marca, se prepara para visitar a Ilha.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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