TV Gazeta apresenta "Sabadão Junino" com Alemão do Forró

A apresentação da Live Junina do Alemão do Forró foi sucesso nas telas da TV Gazeta em 2020 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Você já tem uma Festa Junina marcada para este ano. A TV Gazeta irá promover a segunda edição de seu arraiá em casa. O Sabadão Junino terá participação de Alemão do Forró e será transmitido ao vivo, no dia 19, logo após a novela Império. Uma grande festa junina para você se divertir em casa, com muita alegria, segurança e distanciamento social.

O evento vai contar também com a participação de convidados, como Filipe Fantin e os vencedores do Palco Litoral de 2020, Thiarlys & Melina. A apresentação será feita por Diego Araújo.

Esse ano, o público poderá participar novamente através da redes sociais, usando a hashtag #SabadaoJunino.

SEMANA DOS NAMORADOS

Flavia Veiga e Renato Barroso; "in love" no Iate Clube Crédito: Divulgação

FÁBIO JR PARA NAMORADOS

Para embalar todas as metades da laranja e o Brasil inteiro, a Reserva preparou uma live em comemoração ao Dia dos Namorados e convidou o cantor e compositor Fábio Jr para o momento ficar ainda mais romântico e especial. O eterno galã promete emocionar o público relembrando os maiores sucessos de sua carreira, como: “Alma Gêmea" e “Caça e Caçador” que não podem sair do repertório. “Fabio Jr é um dos maiores símbolos do romantismo, do amor. Ele é o galanteio em pessoa. A live vai ser inesquecível”, conta Caroline Lobato, franqueada da marca no Espírito Santo.

SEMANA DOS NAMORADOS 2

Luiz Cola e Mônica Ceotto: "in love" na Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

E-MUSIC NO PÍER DE IEMANJÁ

A DJ Lorelai estreia neste sábado, 12, uma live gravada no Píer de Iemanjá, símbolo da cidade de Vitória. Em parceria com o canal norte-americano Vex.Distro, a artista capixaba promete movimentar a noite do Dia dos Namorados com o melhor do e-music em meio à paisagem natural da região.

SEMANA DOS NAMORADOS 3

O casal Ariosto Santos e Shirley comemoram mais um Dia dos Namorados juntos como se fosse o primeiro. São 33 anos de casados de muito amor e companheirismo. Crédito: Syd Lucas

EXPERIÊNCIA DE GOVERNO DIGITAL NO ES SERÁ APRESENTADA EM EVENTO NACIONAL

As ações realizadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo para impulsionar a transformação digital no serviço público serão apresentadas no Congresso Governo Digital nos Estados e Municípios, que será realizado em formato on-line, nos dias 16 e 17 de junho. No próximo dia 16, o presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, vai dar a palestra com o tema “Experiência de Governo Digital no Espírito Santo”. Na atividade, Lugon vai destacar os avanços realizados nos últimos anos para tornar os serviços públicos mais eficientes, com destaque para o sistema e-Docs, responsável pela tramitação eletrônica de documentos e processos e por proporcionar mais agilidade e economia de recursos financeiros.

SEMANA DOS NAMORADOS 4

Karoline Spavier e Arthur Menezes: brindando o amor na Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

TRADIÇÃO EM DIREITO

Em uma solenidade virtual, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, homenageou a advogada Gloria Maria Rabello Vieira, 85 anos, entregando a ela a Carteira da Ordem. “Me sinto honrado de poder homenagear a doutora Gloria com a carteira. Tenho uma grande estima pela família Rabello Vieira, onde a tradição do Direito continua até hoje e cujo conhecimento jurídico vem passando de pai para filho”, ressaltou. A advogada se formou em uma época em que poucas mulheres se aventuravam na advocacia. Com a nova carteira, a doutora Gloria vai voltar a atuar no escritório da família como um esteio para manter a tradição. Participaram também do momento, o esposo de Gloria, Valder Colares Vieira, 88 anos, e seu filho Rodrigo Rabello Vieira, ambos também advogados.

VIAGEM

Luana e Ivana Ruy: no Templo de Luxor, no Egito Crédito: Divulgação

RR NEWS

Carolina Neves, designer de joias da sua marca homônima, lança coleção especial de Dia dos Namorados intitulada de Minimal. Perfeita para ser presenteada nesta data, a linha traz colares e brincos com shapes cools e modernos, mas que apresentam elementos do DNA da label.

O Instituto Brasileiro de Direito de Família Espírito Santo (IBDFAM-ES) realizará live nesta sexta-feira (11) pela plataforma Zoom, das 15 às 18 horas, sobre Alienação Parental. O senador Fabiano Contarato e a juíza Patrícia Neves debatem com as advogadas Ana Paula Morbeck e Renata Cysne, além da psicanalista Claudia Pretti. Existe um Projeto de Lei para revogar a Lei de Alienação Parental. O IBDFAM-ES é contra, por considerar que a legislação em vigor se trata de uma ferramenta fundamental na proteção de crianças e adolescentes ao identificar e punir o familiar alienador. O link para participar da live está disponível no Instagram @ibdfamespiritosanto.

Sander Amorim, Ronaldo Roncetti, Ronaldo Roncetti Júnior e Gustavo Pimentel, entre outros médicos, inauguram no próximo dia 14 de junho, a Clínica Praia do Canto, na Rua Eugênio Neto. Ortopedia, dermatologia, cardiologia, geriatria e reumatologia são algumas especialidades oferecidas pela clínica.

Os chefs Patricia Santos Neves e Rodrigo Carramanhos criaram um menu especial para a celebração de Dia dos Namorados neste sábado, no Empório Joaquim, na Praia do Canto. Entre as novidades criadas para a data estão pratos principais com trufas negras frescas vindas da Itália, além de frutos do mar e cortes nobres de carne grelhados no forno Josper, exclusivo do Joaquim.

Raigna Vasconcelos passa o Dia dos Namorados nas montanhas ao lado do marido Sérgio, em um final de semana especial, organizado por Fernanda Prates, para seis casais, na Pousada Benaflo, em Venda Nova do Imigrante.