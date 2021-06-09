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Renata Rasseli

Filha de DJ Alok usa look de grife do ES em festa de "mesversário"

Raika vestiu um modelo com o tema sorvetinho da Le Infance na festa de comemoração dos seis meses

Públicado em 

09 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

DJ Alok e Romana Novais e os filhos Ravi e Raika
DJ Alok e Romana Novais e os filhos Ravi e Raika: celebrando o mesversário de 6 meses de Raika Crédito: Thalita Castanha
Raika, a caçulinha de Alok e Romana Novais, desfilou com um modelo de sorvetinho da grife capixaba Le Infance, no seu mesversário de 6 anos. Referência no mercado de luxo de moda infantil, a marca tem como clientes os filhos de Sabrina Sato e Beyoncé. 
A CEO da Le Infance, Samira Badaró, conta que faz os looks da família de Alok desde o nascimento do Ravi. "Os pais escolhem o tema da festa e a gente cria um modelo exclusivo e personalizada para a festa", diz. Para o mesversário de 6 meses de Raika, o look escolhido foi de sorvetinho, o tema da festa. 

NOVOS BAIRROS

Dois milhões de metros quadrados construídos, 22 mil imóveis entregues e 70 mil pessoas beneficiadas com imóvel próprio. Os números são resultado dos 46 anos de atuação da Metron Engenharia, comemorados nesta quinta, dia 10 de junho. Camila e Rachel Menezes, Dayse Tovar e Pablo Brandão, a nova geração da família que está na linha de frente dos novos empreendimentos, celebram a trajetória de sucesso da Metron, responsável ao longo dos anos para o desenvolvimento do mercado imobiliário capixaba e por projetos que também foram fundamentais para a criação e consolidação de bairros na Grande Vitória, como Morada de Laranjeiras.

ANIVERSÁRIO

Eduardo, Flavio Cirilo, Priscila Passamani e Victoria
Eduardo, Flavio Cirilo, Priscila Passamani e a aniversariante Victoria: celebrando 3 aninhos em família! Crédito: Divulgação

CONTA CAFÉ  OFICIALIZA PARCERIA COM CASA DO ADUBO

A Casa do Adubo são o mais novo cliente do Conta Café, startup para comercialização de café proveniente do barter ou troca. A adesão a plataforma já está em vigor, ou seja, o produtor rural que desejar usar sua produção agrícola como moeda, e não dinheiro, já pode incluir as lojas da distribuidora de insumos agropecuários em sua lista de potenciais fornecedores.
Com funcionamento simples, intuitivo e seguro, o Conta Café opera com café conilon e assegura preços online atualizados diretamente dos trades compradores. Importante destacar, também, que todos os processos da negociação contam com forte documental, contrato jurídico e Cédula de Produtos Rural (CPR).
Segundo Eduardo Bortolini, sócio-diretor do Conta Café, a chegada da Casa do Adubo tem grande relevância para a startup. “Com esta parceria fortalecemos o nosso portfólio de clientes e ampliamos a oferta de insumos agrícolas a todos os produtores capixabas. Mais do que isso, nos unimos a importante força de trabalho que este grupo empresarial tem, em todas as áreas onde atua, como orientadores dos produtores rurais. A equipe de representantes técnicos de venda (RTV) deles dissemina, incansavelmente, informações técnicas e novos aprendizados para os produtores de café.

BATIZADO

Marina Lorenzoni, Laura, Filipe Marques e Luiza
Marina Lorenzoni, Laura, Filipe Marques e Luiza: celebrando o batizado da Laura em família! Crédito: Divulgação

BANHO É BOM

Consumidoras da Grande Vitória, atentas às novidades do mercado sustentável, descobriram uma startup que produz e vende sabonetes e outros produtos veganos, feitos de modo artesanal. A loja se chama Banho é Bom (@banhoehbom, no Instagram) e as empreendedoras são da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. As entregas são feitas para todo o Brasil. Quem entende do assunto diz que o frete está valendo a pena.

PEDRA AZUL

Milena Calmon, Raísa Ceolin, Natalia Dadalto e Thaiana Taquett Ceolin- Natalia Dadalto - Thaiana Taquett
Milena Calmon, Raísa Ceolin, Natalia Dadalto e Thaiana Taquett: conferindo a exposição "Elas: Entre Formas, Lírios e Luas ...", no Passarin Crédito: Mônica Zorzanelli

COMO TORNAR O LAR UM LUGAR DE ACONCHEGO. O QUE AS FAMÍLIAS BUSCAM?

Esse é o assunto da terceira live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quarta-feira (09), a partir das 16h. Especialistas do mercado vão falar sobre tendências de moradia e decoração, aumento da procura por casa e loteamentos, novas áreas de lazer e tudo para deixar o lar mais aconchegante.
O encontro terá a presença do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio, da arquiteta, urbanista e design de interiores, Vivian Coser, e da psicóloga especializada em Desenvolvimento Humano e Social, Angelita Scardua.
A mediação do debate será feita pelo economista e comentarista da CBN, Teco Medina, e a apresentação pela editora Lara Rosado, jornalista especializada no tema e responsável por Imóveis em A Gazeta. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imóveis.

SEMANA DOS NAMORADOS

Alessandra e Mário Zanetti
Alessandra e Mário Zanetti: em final de semana na Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Claudia Scarton convida para a inauguração do espaço Mixed na La Bassetti, nesta quinta-feira (10), com uma mesa recheada de delícias da Juliana Neis.
Rebeca Duarte vai assinar a mesa de Dia dos Namorados da influencer Thassia Naves. Na próxima segunda-feira (14), Rebeca parte Fazenda União, na serra fluminense, para fotografar sua nova coleção de mesa country e Natal 2021, em parceria com Luiz Salvador.
O deputado Delegado Danilo Bahiense debate no próximo 16, às 14h, na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa o problema do trabalho infantil no Espírito Santo. Há denúncias desse tipo de trabalho tanto na área urbana quanto na rural.
A escadaria da Ilha do Boi passa a se chamar Professor Clovis Rabelo e Dr. Ethereldes Queiroz do Valle passa a batizar alameda do mesmo bairro após aprovação de Projeto de Lei de Armandinho Fontoura. Dr Ethereldes foi procurador do TC, fundador e presidente da OAB-ES, e professor da FDV. Clovis ocupou a cadeira 12 da nossa Academia de Letras. 
Kelly Andrade é a convidada do podcast dos advogados capixabas Vicente Júnior, André Paquiela e Marcelo Andrade. A jurista, que gerencia a Andrade Advocacia, participa ao vivo no próximo dia 10, às 19 horas, falando sobre sua carreira e os desafios da profissão.
Aline Eisenlohr, Ricardo Silveira , Tamarcia Vittoraci, Raquel Melo , Patrícia Noronha e Samia Sassine
Ricardo Silveira, Raquel Melo, Samia Sassine, Aline Eisenlohr, Tamarcia Vittoraci e Patrícia Noronha: preparativos de campanha  para o Dia dos Namorados, na Praia do Canto Crédito: Divulgação
O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) inicia a série de lives "Conecta IAB-ES", que tem como objetivo fazer uma aproximação da entidade com os estudantes nas universidades. O tema desta primeira live é “Arquitetura, Meio Ambiente e o Futuro”, que tem a participação da arquiteta e diretora-presidente da Fapes, Cristina Engel; o arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio e o estudante de arquitetura e urbanismo, Leomar Tiroli. A mediação é do jornalista, arquiteto, especialista em Arquitetura Bioclimática e Conselheiro do IAB-ES Otávio de Castro. A live acontece nesta quinta-feira (10), às 17h, pelo canal do IAB-ES no Youtube.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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