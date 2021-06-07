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Renata Rasseli

FOTOS: Exposição reúne obras de 7 artistas mulheres em Pedra Azul

"Elas: entre formas, lírios e luas ... ", com as artistas Ana Ruas, Cristhina Bastos, Érica Kaminishi, Kyria Oliveira, Sonia Ebling, Tatiana Stropp e Valéria Weber, está em cartaz até 4 de julho, no Passarin Casa Restaurante

Públicado em 

07 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Exposição
Obra da artista Cristhina Bastos que faz parte da exposição "Elas: Entre Formas, Lírios e Luas", em cartaz no Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli
Uma galeria de arte  só com obras de artistas mulheres na Pedra Azul. Assim pode ser definida "Elas: entre formas, lírios e luas ... ", com as artistas Ana Ruas, Cristhina Bastos, Érica Kaminishi, Kyria Oliveira, Sonia Ebling, Tatiana Stropp e Valéria Weber, que foi aberta no feriado de Corpus Christi, no Passarin Casa Restaurante. A galerista Gorete Thorey é a responsável pela ideia da exposição que seria aberta em março, em homenagem ao Mês da Mulher, mas foi adiada devido às restrições da pandemia. A mostra fica aberta até 4 de julho. Confira quem prestigiou o vernissage nas fotos de Mônica Zorzanelli.
Marilia Celin - Glasdstone Nascimento - Kyria Oliveira - Gorete Thorey e João Carlos Lyra
Marilia Celin,  Glasdstone Nascimento, Kyria Oliveira, Gorete Thorey e João Carlos Lyra Crédito: Mônica Zorzanelli

Elas: entre formas, lírios e luas ... na Pedra Azul

Lucio e Rita Guarçoni, Nathalia Burian e Aroldo
Lucio e Rita Guarçoni, Nathalia Burian e Aroldo Natal: noite de arte no Passarin, em Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

TESTAMENTO VITAL

A morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, reacendeu o debate sobre a importância do testamento vital. O advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito das Sucessões e Planejamento Patrimonial, explica que o documento consiste em uma declaração de vontade, através do qual a pessoa declara quais tipos de tratamentos médicos aceita ou rejeita para futura utilização se porventura estiver impossibilitado de se expressar. Covas confeccionou testamento vital dias antes de morrer. “O testamento vital garante que o indivíduo revele antecipadamente a sua vontade de se submeter – ou não - a certos tratamentos de saúde e, portanto, preserva a autonomia da vontade da pessoa até o fim de sua vida”, explica Alexandre Dalla

QUERIDOS DE RR

João Carlos Siqueira e Renata Cola
João Carlos Siqueira e Renata Cola: domingo no Iate Clube do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

ODONTOLOGIA DIGITAL

Muito se fala sobre o avanço da medicina e com a odontologia não é diferente. Márcia Gabriella Barros Mule, especialista em radiologia odontológica e em saúde pública, explica que é um mercado em evolução e que vem crescendo bastante em todas as especialidades. “Equipamentos modernos auxiliam para um resultado mais preciso e rápido. Softwares permitem a colaboração remota entre profissionais, sem falar que a impressão de exames se torna quase desnecessária, já que os exames podem ser enviados diretamente para o dentista, sem a necessidade de imprimi-los.”

QUERIDAS DE RR

Anita Colodette e Leticia Finamore
Anita Colodette e Leticia Finamore: domingo de sol no Iate Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Julianna Castro organizou jantar para celebrar o aniversário do marido Giuliano Castro, na última sexta-feira (04), no restaurante Cipriani no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. O jantar reuniu os filhos  Anamaria e Giuliano Filho e um grupo de amigos.
Laurentino e Andréia Biccas encontraram os amigos Mirella Renon e Nelson Sabrosa, que vieram do Rio, para curtir o feriado em Pedra Azul. 
Mariana Buaiz recebeu pais, irmãos e sobrinhos neste feriado, em seu rancho, na Pedra Azul. A "grande atração" foi Antônio, de 9 meses, primogênito de Caio e Bia Perenzin, que visitou pela primeira vez a casa de campo da tia. 
Beatriz, Lorena e Fabiana Croce aproveitaram o feriadão na doce Santa Teresa, onde receberam amigos e familiares. 
Beth Dalcolmo curtiu o feriadão em Sampa ao lado da filha Luiza Kfuri e do genro Joan Pozo, que moram lá. Aproveitou para conferir a exposição de Beatriz Milhazes, em cartaz no Masp.
O especialista em gestão empresarial, Rafael Garcia,  conversa nesta quarta-feira (09), às 17h, com a empresária Flávia da Veiga no 188º Caneg (Café de Negócios) da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O tema do bate-papo é "Empresas humanizadas" e a transmissão é feita pelo canal da Ases no Youtube. As inscrições podem ser feitas pelo link https://app.grupfy.com.br/#/events/show/1052
Marina e Bebel Lobo Coelho
Marina e Bebel Lobo Coelho: mãe e filha em domingo de sol no Iate Crédito: Mônica Zorzanelli
O ginecologista Cláudio Crispi, fundador do Instituto Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas, do Rio de Janeiro, participou, juntamente com os médicos capixabas Gibran Sassine, Thaissa Tinoco, Marcus Vinícius Carvalho e Gabriela Lomote, de um procedimento robótico para tratamento multidisciplinar da endometriose, doença que atinge cerca de 10% da população feminina, de acordo com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A cirurgia foi realizada em um hospital de Vitória.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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