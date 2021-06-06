Médico do ES participa de congresso internacional sobre câncer

Carlos Rebello Crédito: Julia Terayama/IRV

Diretor clínico do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), o médico radioterapeuta Carlos Rebello é um dos convidados do Congresso Internacional Virtual Boliviano de Cancerologia e Radioterapia, que vai abordar a evolução tecnológica no tratamento do câncer.

Carlos Rebello vai falar no próximo dia 26 sobre o tema “SBRT em câncer de pâncreas: é o fim da radioterapia convencional?”.

“A SBRT é uma técnica de tratamento que utiliza doses altas de radiação em poucas sessões de radioterapia, é o que chamamos de hipofracionamento, que melhora o controle local. Ela vem sendo utilizada no tratamento do câncer de pâncreas, associada à cirurgia e à quimioterapia. Essas três formas de tratamento combinadas têm como objetivo aumentar a sobrevida do paciente”, explica Carlos Rebello.

E completa: “O tumor de pâncreas é um dos mais agressivos, ele mata muito. No Brasil, são registradas anualmente mais de 11 mil mortes, segundo o Inca. O percentual de sobrevida dos pacientes tratados é de 9,3%, então, é realmente desafiador para os médicos”.

O assunto faz parte da agenda científica do congresso, que irá abordar os avanços na radioterapia. Além desse tema, física médica e radioproteção, oncologia molecular, imunoterapia, e novidades sobre câncer gástrico, de próstata, mama, pulmão e colo uterino estarão em discussão.

QUERIDA DE RR

Camila Coser Guignone Crédito: Camila Baptistin

PRESIDENTES DO STF E DO TSE EM EVENTO ONLINE DO ES

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, estão confirmados na VII Semana Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que está sendo organizada pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

Com a temática “Os Impactos da Pandemia nos Serviços Digitais”, o evento será totalmente on-line e acontecerá de 21 a 25 de junho. Os interessados já podem se inscrever gratuitamente pelo site www.semanatic.prodest.es.gov.br.

No primeiro dia de debates, o presidente do STF dará uma palestra com o tema “O Uso da Inteligência Artificial no Setor Público”. Já o presidente do TSE vai dar uma palestra com o assunto “Voto Digital x Voto Impresso”.

Também está confirmada a presença do presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), coronel Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, que será o palestrante do tema “Vazamento de Dados Pessoais e Mecanismos de Prevenção de Dados aos Titulares de Dados”.

O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin Monteiro, será um dos participantes da mesa-redonda “Os Impactos da Pandemia nos Serviços Digitais”. Para o presidente do Prodest Tasso Lugon, a programação da VII Semana Estadual de TIC apresenta discussões interessantes para toda a sociedade.

“Queremos fazer um evento que seja atraente não apenas para os profissionais de TI, mas também para os cidadãos. Por isso, estamos propondo debates sobre assuntos de grande interesse social”, enfatizou Lugon.

A programação completa da VII Semana Estadual de TIC está disponível no mesmo site em que são realizadas as inscrições.

À ESPERA DE MARIA VITÓRIA

Paula Barbatto: à espera de Maria Vitória Crédito: Camilla Baptistin

PROTESTO DE TÍTULOS PELA INTERNET

Você sabia que é possível realizar serviços referentes ao protesto de títulos pela internet? O diretor de Protesto de Títulos do Sinoreg-ES, Alexandre Cola, explica que consultas, solicitação de certidões e o cancelamento de protestos podem ser feitos pelo site https://site.cenprotnacional.org.br/ ou www.pesquisaprotesto.com.br. “O acesso é simples, a consulta se qualquer CPF ou CNPJ possui protesto é gratuita. Para a apresentação de títulos a protesto, é necessário ter o Certificado Digital ICP-Brasil. O site gera também pedido de certidão e de cancelamento de protesto. Tudo realizado de forma digital. Além disso, o app Consulta Protesto também permite que o cidadão verifique gratuitamente se há algum protesto vigente", pontua.

VILA VELHA

Anandreia Zerbone a filha Erica: apaixonadas por Vila Velha Crédito: André Poubel

CINEMA DENTRO DO CARRO

O Cinema Drive-In do Extrabom já é um sucesso de bilheterias. Os ingressos gratuitos para exibição dos filmes no Boulevard Shopping Vila Velha estão esgotados. No entanto, ainda há vagas para curtir um cinema de dentro do carro em Viana. O telão de 16 metros quadrados e alta definição de imagem ficará instalado no estacionamento do centro comercial Extracenter, no bairro Marcílio de Noronha. A entrada é gratuita, com direito a pipoca e refrigerante, mediante inscrição no site www.cinedriveinextrabom.com.br e apresentação do bilhete no local. Entre os filmes selecionados estão a comédia “Minha Mãe é uma Peça 3”, “Pantera Negra”, “Dumbo”, “O Rei Leão”, “Mulher Maravilha 1984”, “Os Incríveis 2” e “Aladdin”. As sessões ocorrem de 10 a 13 de junho em Vila Velha e de 17 a 20 do mesmo mês em Viana.

PEDRA AZUL

O casal aventureiro Camila Zanoni e Burgie Lucas Pereira em passeio sobre duas rodas, pela Roda do Lagarto. Crédito: Divulgação

DRIVE THRU DA OAB-ES É ELOGIADO PELA OAB NACIONAL

O movimento no Drive Thru da OAB-ES, em frente ao Fórum de Vitória, na Cidade Alta, inaugurado há 7 meses, está sendo bem intenso nesta reabertura. O local foi visitado nesta semana pelo vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, que parabenizou a iniciativa pioneira do presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho. Advogados e advogadas que utilizam o sistema diariamente também têm aprovado o serviço, que proporciona segurança, praticidade e agilidade aos profissionais que o utilizam, destacando o fato de não precisarem mais enfrentar filas para resolver uma série de questões.