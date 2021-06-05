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Renata Rasseli

Lucas Chequer e Mariana Forzza celebram o batizado de Maria Clara

A celebração religiosa reuniu os padrinhos, irmãos e avós na Paróquia São Pedro, em Vitória

Públicado em 

05 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Miguel Chequer, Priscila Dadalto, os pais Lucas Chequer e Mariana Forzza Bortolini e Izabella Forzza
Miguel Chequer (padrinho), Priscila Dadalto (madrinha de consagração), os pais Lucas Chequer e Mariana Forzza com Mariana Clara e Isabella Forzza (madrinha): celebrando o batizado em família Crédito: Maressa Moura
Queridos de RR,  Lucas Chequer e Mariana Forzza Bortolini celebraram o batizado da primogênita Maria Clara, de 9 meses, no último dia 30 de maio, na Paróquia São Pedro, em Vitória. A cerimônia restrita reuniu os padrinhos são Miguel Chequer e Isabella Forzza,  madrinha de consagração é Priscila Dadalto, tios e avós. Após o batismo, o casal recebeu familiares para almoço, na Praia do Canto, com menu de Claudia Moulin. Confira as fotos de Maressa Moura.

Batizado de Maria Clara, filha de Lucas Chequer e Mariana Forzza

O BOOM DO COMÉRCIO DIGITAL

Com o fechamento das lojas físicas para enfrentamento da covid-19, o comércio online no Brasil cresceu 68% desde o início da pandemia, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Além da presença online para alavancar as vendas, essas empresas têm investido cada vez mais em ações que atraem seguidores em troca de prêmios por meio das redes sociais. Especialista em Marketing Digital, Aline Oliveira conta que essas ações geram maior interação com a marca, oferecendo mais relevância para a empresa no comércio eletrônico. "Para impulsionar as vendas online, as empresas precisam investir em um conjunto de ações estratégicas: tráfego pago, em relacionamento com o cliente e nas ações que atraem seguidores em busca de prêmios, que passam a seguir a marca e se envolver com ela", explica.

CAPIXABAS EM SAMPA

Marcela Souto e Carmem Dolores em São Paulo visitando o novo espaço 'jaderlameida LAB', onde o designer apresenta uma seleção de suas peças da linha Living, Outdoor e Lighting.
Marcela Souto e Carmem Dolores: em visita ao novo espaço 'jaderlameida LAB', onde o designer apresenta uma seleção de suas peças da linha Living, Outdoor e Lighting, em São Paulo Crédito: Divulgação

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado (05), a Marca Ambiental irá realizar entre os dias 5 a 11, a Semana do Meio Ambiente. Com palestras tanto para colaboradores e público externo, além de incentivo à atitudes sustentáveis, a ideia é promover a conscientização ambiental. “Queremos incentivar novos hábitos e a reflexão quanto ao papel de cada um na preservação do nosso planeta. No momento em que a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) cresce no mundo, é muito importante que os temas relacionados ao meio ambiente sejam observados de forma mais efetiva”, disse Mirela Souto, gestora de comunicação e imagem.

QUERIDO DE RR

Marcelo Ribeiro
Marcelo Ribeiro se prepara para a maratona de lives em comemoração ao Dia dos Namorados Crédito: Mônica Zorzanelli

VENDAS E NEGÓCIOS

O empresário Ricardo Badke, CEO da FRV Brasil e especialista em gestão de equipes comerciais, comemora os três anos de criação do grupo WhatsApp Vendas & Negócios Vix, que reúne mais de 440 empresários, fazendo negócios diariamente. O sucesso foi tão grande que, hoje, o grupo já está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Paraíba. Também nos Estados Unidos, Itália, Portugal e Espanha. O objetivo do grupo é estreitar relacionamentos entre os membros e alavancar novos negócios.

CAFÉ 'MADE IN ES'

Os empresários Bernardo Bragatto, Daniel Lessa e André Berçam comemoram o sucesso da Aloe Coffee, uma produção 100% capixaba de café orgânico, feito em um processo vegano e inovador
Os empresários Bernardo Bragatto, Daniel Lessa e André Berçam, comemoram o sucesso da produção 100% capixaba de café orgânico, feito em um processo vegano e inovador. Crédito: Divulgação

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ao menos 13 grupos da moda brasileira entraram com pedidos de recuperação judicial de 2020 para cá, como Cavalera, Le Postiche, Dudalina e TNG - são dívidas que somam R$ 5 bilhões. A previsão é que o número de recuperações dobre em 2021. O advogado empresarial Luciano Pavan, que atua em recuperações judiciais de grandes empresas, comenta que nunca se falou tanto em recuperação judicial como nos últimos dois anos. “Até então, o aumento na procura ocorreria em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia, que trouxe uma disposição maior do mercado para renegociações de dívidas e prorrogações de prazos, interrompendo as atividades do judiciário, considerada pelos credores uma saída para cobrança das empresas”, explica.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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