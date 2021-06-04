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Renata Rasseli

FOTOS: Hub de inovação e tecnologia abre as portas em Vitória

Nesta semana, foi inaugurado o espaço físico do hub Base27, na Enseada do Suá, em Vitória, capital do Espírito Santo

Públicado em 

04 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Diretor dFlávio Aguilar (Diretor do Base27 e Diretor de Inovação da Soma Urbanismo), Wilson Calmon (Diretor de Novos Negócios da CBL e Presidente do conselho consultivo do Base27) e Francisco Carvalho (Diretor do Base27 e Sócio-fundador da TimeNow)
Wilson Calmon (Diretor de Novos Negócios da CBL e Presidente do conselho consultivo do Base27), Flávio Aguilar (Diretor do Base27 e Diretor de Inovação da Soma Urbanismo) e Francisco Carvalho (Diretor do Base27 e Sócio-fundador da TimeNow) Crédito: Ciro Trigo
Nesta semana, foi inaugurado o espaço físico do hub Base27, na Enseada do Suá, idealizado pelos empresários e investidores Francisco Carvalho, Wilson Calmon e Flávio Aguilar. O espaço, que fica na Enseada do Suá, tem o propósito de impulsionar o movimento de transformação do bairro em pólo de inovação e tecnologia. “Nosso objetivo é ajudar a transformar o Espírito Santo em um estado altamente competitivo em termos de inovação e tecnologia, com empresas disruptivas, focadas e com alta produtividade, que possam competir com qualquer empresa do Brasil e do mundo. E começamos na Enseada do Suá, um local que acredito ter o potencial para concentrar um grande polo de inovação para o estado”, comemora Francisco.
Em uma ação comemorativa especial, as 29 empresas mantenedoras do hub visitaram em turnos e grupos pré-definidos, as instalações do HUB e participaram de ação de marketing que marcou a inauguração, na qual o representante de cada empresa ajudou a compor um painel que representa a conexão e as oportunidades geradas pelo Base27.

Inauguração do hub Base27

GRANDES NOMES DO DIREITO EM VITÓRIA

Autor de diversos livros, todos relacionados à área do direito, o advogado Nestor Távora, nome reconhecido em todo o Brasil, vai abrir uma nova unidade do seu escritório de advocacia, especializado no direito penal, na Ilha de Vitória. Desta vez, ele e seu sócio, Nelson Barreto, se associaram aos advogados capixabas, Carla Rodrigues Ferreira e Rodrigo Klippel e vão inaugurar a nova unidade, que fica sediada na Enseada do Suá, no próximo dia 09. Um jantar para seletos convidados no Balthazar e um happy hour entre os sócios selarão essa parceria.

CAFÉ DA TARDE

Rodrigo e Joana Barbosa e Gustavo Rezende
Rodrigo e Joana Barbosa e Gustavo Rezende: tarde de novidades na sede de construtora, em Vila Velha Crédito: Divulgação

ESTRATÉGIA ABC

Que tal uma estratégia inovadora no universo dos negócios? A técnica ABC vem dando resultados para o empresário Aníbal Neri – leia-se Farmacro – empresa que atua como gestora de marcas e serviços para farmácias licenciadas em todo o país. “Denominamos 'A' como apoio às farmácias; B de bandeira forte e C de comercial e utilizamos este formato como regra em benefício das lojas farmacêuticas”, explica Neri. Entre os objetivos está o de encurtar e simplificar o caminho entre a loja e fornecedor

PEDRA AZUL

Beatriz Schwartz e Paulo Sérgio Soares
Beatriz Schwartz e Paulo Sérgio Soares: em final de semana nas montanhas do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E A CONCILIAÇÃO

A adoção de novas formas de buscar o direito é uma das alternativas atuais para garantir o acesso à justiça. A professora do curso de Direito da Faesa, Fernanda Helena de Freitas Miranda, que atua como psicóloga no Núcleo de Práticas Jurídicas da Instituição, destaca que a mediação de conflitos e a conciliação são dois dos métodos muito eficazes, que podem ser utilizados em diversos casos. “No NPJ praticamos a mediação de conflitos em situações de direito da família, problemas entre vizinhos, divórcio, e ainda muito outros casos viáveis. O grande diferencial desse método é a agilidade e, sobretudo, o protagonismo das partes interessadas na construção de um acordo que favoreça a ambos”, explica.

QUERIDOS DE RR

Flavia Espindola Rodrigues e Ramon Costa Rodrigues
Flavia Espindola Rodrigues e Ramon Costa Rodrigues: em almoço de confraterniação oferecido pelo empresário Valdecir Torezani Crédito: Mônica Zorzanelli

VACINAÇÃO

A Viação Águia Branca adotou um protocolo de folga, estabelecendo um período de afastamento logo após a aplicação das vacinas, que pode variar entre 24 e 48 horas, a depender do imunizante recebido. “Os protocolos de vacinação nos permitem garantir que, em casos de reações às vacinas, os motoristas e cobradores não sejam afetados durante a escala de trabalho. Isso é fundamental para garantir a saúde e a segurança dos funcionários e dos clientes”, comenta a Gerente de Pessoas e Processos da empresa, Fernanda Peroba.

CASACOR ES 2021

Rita Tristão e a arquiteta Bruna Sander: visita à antiga residência da família Meyerfreund, onde será realizada a CASACOR 2021
Rita Tristão e a arquiteta Bruna Sander: visita à antiga residência da família Meyerfreund, onde será realizada a Casacor ES 2021 Crédito: Divulgação

TECNOLOGIA A FAVOR DA SUSTENTABILIDADE

Você sabia que o Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Eficiência Operacional do Senai ES tem como um dos seus pilares a Sustentabilidade e Meio Ambiente? O eixo se desmembra em serviços e ações voltados para as áreas de economia circular, licenciamento e projetos ambientais, além da educação ambiental.
Falar sobre preservação é cada vez mais necessário, segundo o gerente do IST, Edglei Marques. “Precisa fazer parte do dia a dia em nossas casas, nas escolas e empresas. Mas também é essencial que o tema não seja um incômodo, algo a ser difundido ‘na marra’. No jogo da vida real, a sustentabilidade é nossa aliada. E a tecnologia está ao nosso lado para tornar essa relação cada vez mais forte e pronta para vencer qualquer desafio”, diz.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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