Capixaba cria coleção de bolsas para ajudar projeto beneficente do ES

Julia Loyola Crédito: Dani Ewald

É fashion. É social. É amor. Assim é a nova coleção de bolsas da empresária Júlia Loyola. A capixaba de 23 anos, fundadora e estilista da marca Atitú, com peças todas feitas à mão e por colaboradores 100% capixabas, resolveu apostar pela primeira vez em uma linha de bolsas, que ela lançou junto com sua 3ª coleção de roupas, a cápsula ‘Memórias’. São três modelos de bolsas de acrílico, uma na cor marsala, outra em tom perolado e outra com uma estampa exclusiva, mas não é qualquer estampa.

Chamada por ela de "Cores do amor", a estampa que virou uma bolsa é um quadro que Julia e o namorado pintaram juntos no ano passado, em momento de lockdown por conta do isolamento social da Covid-19. O resultado foi um quadro colorido, cheio de energia e amor, que refletia um momento muito especial do casal.

“Estamos passando tempos difíceis, no qual o amor é a base para nos mantermos firmes e seguirmos em frente, e ter pessoas ao nosso lado que nos amam é fundamental. O quadro reflete isso. Foi então que eu queria passar esse amor para mais pessoas. Que elas olhassem para essa estampa e sentissem a energia e levassem com elas um pouquinho da nossa história, do nosso momento especial. E surgiu a ideia de transformar o quadro em uma estampa da bolsa e também ela aparece nos forros dos blazers da minha nova coleção”, explica Julia

Mas a empresária foi além. Já que é para compartilhar amor, porque não ajudar o próximo também e deixar esse amor ecoar além? Há anos voluntária do Projeto 23 de Maio, em Terra Vermelha, Julia decidiu ajudar ainda mais essa comunidade de Vila Velha que vive em extrema pobreza, e por isso, a cada bolsa vendida da coleção, uma cesta básica é doada para o projeto.

“Eu quero que minhas clientes saibam que elas estão comprando algo que além de ter amor em todo processo criativo, elas também estão levando amor e esperança ajudando outras pessoas. Esse é o propósito desta coleção”, conta a empresária feliz com o sucesso da coleção.

A coleção de bolsas está à venda pelo site da marca https://www.atitu.com.br/ e envia para todo Brasil.

CAMPANHA

A advogada Fernanda Ronchi é uma das madrinhas da Campanha Alimentando o Bem, liderada pela designer capixaba Emar Batalha Crédito: Cloves Louzada

EMPATIA NA ESCOLA

O respeito ao próximo precisa ser um valor cultuado desde cedo. Afinal, as crianças de hoje serão a sociedade de amanhã. Na Escola Americana de Vitória (EAV), o tema bullying é trabalhado em sala de aula, com foco na empatia. São ensinamentos que os alunos levarão para suas vidas, tornando-se cidadãos do mundo, com vasto conhecimento sobre diferentes culturas, etnias e transformações sociais e comportamentais. Na disciplina de Português, dentro do projeto Laboratório de Inteligência de Vida (LIV), os estudantes discutem e desenvolvem trabalhos sobre o anti-bullying, mostrando que não há nada mais normal do que ser diferente.

PEDRA AZUL

Simone Tedesco e Fernanda Donna: empresárias da região de montanhas do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

TENDÊNCIA PARA CUBAS

Inspiradas em tendências italianas, as cubas rasas, principalmente as de sobrepor, são umas das mais utilizadas em banheiros e lavabos, mas de acordo com Carlos Marianelli, diretor da Compose, uma nova tendência vem se estabelecendo no segmento. “As cubas profundas, com larguras e profundidades para lá de generosas, vêm ganhando muito espaço no mercado. As maiores fabricantes do setor já estão de olho na tendência. Esse modelo tem como benefício evitar respingos de água no usuário”, destaca.

PEDRA AZUL 2

Inah Durão montou o Meia Canequinha para vender suas artes e seus pães de queijo na região Crédito: Mônica Zorzanelli

EMAGRECER COM SAÚDE

Estudo apontou que 4 em cada 10 brasileiros afirmaram ter engordado na pandemia. Com a crescente demanda por produtos de gerenciamento de peso, a indústria farmacêutica vem pesquisando novas possibilidades de emagrecer saudavelmente. E essa é uma das novidades de 2021 da maior rede de farmácias de manipulação do Brasil, a Pharmapele, que acaba de lançar no mercado nacional o ‘Moro Shape’, um suplemento 100% natural, rico em Morosil, ativo natural obtido a partir das Laranjas Moro, cultivadas em torno do vulcão Etna, na Sicília, fonte de antocianina, importante aliada no combate à obesidade, que favorece a redução de até 50% da gordura abdominal. A novidade já desembarcou em solo capixaba pelas mãos do farmacêutico Márcio Mendes Mello, franqueado exclusivo da rede no Espírito Santo com a Pharmapele Vila Velha.

RODRIGO CX LANÇA HIT NO DIA DOS NAMORADOS

Rodrigo Cx e Léo Norbin Crédito: Lucas Aboudib

O Dia dos Namorados está chegando e se existe uma coisa que é essencial para embalar a data, e os casais apaixonados, sem dúvida é a música. Imagine, então, uma que a começar pelo título já diz a que veio? “Cara Metade (Tudo mudou)”, composta por Rodrigo Cx e Léo Norbim, que será lançada no próximo dia 12 de junho, em homenagem ao Dia dos Namorados, é uma nova versão de “Cara Metade”, gravada pela banda Salvação, que tornou-se um hino romântico, no gênero reggae, nos tempos áureos da música capixaba, no final da década de 90. Um sucesso que ultrapassou as divisas do Espírito Santo e correu todo o Brasil.

RR NEWS

Aniversariam nesta quinta-feira (03) duas queridas de RR: Regina Pagani e Stella Miranda. Parabéns pra vocês!

Daniela Morais e Luciana Guerra lançam o Spa Orquidea Café, de 27 de junho a 3 de julho, na pousada em Meaípe. Giovanna Dias, Klercia Ferraz e Elaine Cristina Lage estão confirmadas. A nutricionista responsável pelo cardápio será Júlia Rocha.

Os empresários Léo Leal e Anderson Albuquerque ficam por aqui no feriado, afinal a cervejaria que comandam, funciona normalmente na sexta e sábado, pós feriado. "Estamos com muito trabalho por conta da produção para o Dia dos Namorados", afirma Léo.

O hairstylist Heyd Tex e sua equipe estarão "on" pós-feriado, no final de semana em seu Camarim Tex. “Vamos funcionar normalmente na sexta (4) e sábado (5) atendendo clientes seguindo todos os protocolos de segurança”, conta. “O especialista adianta que as lindinhas já estão renovando as madeixas para o inverno e a cor em alta é o marrom acobreado, bem iluminado”, ressalta.

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, esteve presente no primeiro dia de vacinação contra a Covid para trabalhadores portuários no Maanaim Rodoviária em Vitória Crédito: Divulgação

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, esteve presente no primeiro dia de vacinação contra a Covid para trabalhadores portuários no Maanaim Rodoviária em Vitória. Ronchi foi pessoalmente oferecer seu suporte aos colaboradores da cooperativa que estão atendendo o público no local, além de reforçar a parceria colaborativa com a Prefeitura de Vitória na imunização.