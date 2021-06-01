Artista do ES conta sua trajetória para revista da Alemanha

Rosilene Luduvico, artista plástica Crédito: Mônica Zorzanelli

Artista plástica capixaba, radicada na Alemanha há 25 anos, Rosilene Luduvico é destaque na publicação sobre arte "Kunst&Material" deste bimestre: maio e junho de 2021. Nascida em Rio Fundo, em Domingos Martins, Luduvico vive em Düsserdoff, faz sucesso pelo mundo e contou sua trajetória para a publicação alemã.

Formada em Artes Plásticas pela Ufes, estudou na conceituada Academia de Arte de Düsserdoff, e suas obras já foram expostas em museus e galerias no Japão, Inglaterra e Estados Unidos. Suas últimas exposições no Brasil foram em sua terra natal: “Lugar sem Nome”, no Museu Vale, em 2009; e “Alvorada”, em 2018, no Palácio Anchieta, com curadoria do artista, designer e gestor cultural Ronaldo Barbosa.

Em 13 páginas, a publicação da Kunst&Material destacou os seus trabalhos em terras capixabas.

"O retrato desta edição apresenta a artista Rosilene Luduvico, que cresceu no Brasil e vive e trabalha em Düsseidorf. Suas obras retratam a natureza e sua destruição. Ela usa pintura, desenho e mural." Kunst&Material - Edição de maio/junho de 2021

Artista Rosilene Luduvico na capa da publicação Kunst&Material, da Alemanha Crédito: Divulgação

ALMOÇO

Juarez Gustavo Soares, Valdedir Torezani e Sandro Pretti: celebrando 46 anos de imobiliária do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

DESTAQUE INTERNACIONAL

Mais uma vez o conhecimento capixaba ganha destaque internacional. A gestora da Biblioteca Faesa, Alessandra Pattuzzo, e outros profissionais da área de biblioteca, acabam de ter um artigo aceito na Conferência Internacional sobre Métodos Qualitativos e Quantitativos em Bibliotecas, que aconteceu na Grécia, no último dia 27. Ela falou sobre a “aplicação de metodologias ativas de aprendizagem no ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação: uma análise bibliométrica e sistêmica usando o processo Proknow-C”. Esse estudo identifica, entre outras coisas, o benefício do trabalho colaborativo, a importância do protagonismo do aluno em sua formação e o uso de novos métodos e ferramentas inovadoras, trabalho que teve o apoio da Faesa Centro Universitário e que ganha destaque internacional.

CELEBRANDO!

Aurélio Dalapicola e Maely Coelho: em almoço oferecido pelo empresário Valdecir Torezani Crédito: Mônica Zorzanelli

EDIFÍCIOS ILUMINADOS

Quem passar pelos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha, a partir desta terça-feira (01), vai se deparar com algumas Instituições e órgãos públicos iluminados na cor laranja. A Prefeitura de Vila Velha, Assembleia Legislativa do ES, Tribunal de Justiça do Espírito Santo e os hospitais Jayme dos Santos Neves e Vitória Apart aderiram a Campanha Junho Laranja, encabeçada pelo cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Sociedade Brasileira de Queimados no Estado (SBQ/ES), Ariosto Santos.

Com o tema “Álcool e fogo. Mantenha o distanciamento. Contra queimaduras, prevenção é a vacina”, a campanha busca diminuir os incidentes domésticos e alertar a população para os cuidados básicos que salvam vidas. “Esse engajamento, demonstra que as Instituições estão de mãos dadas com as vítimas de queimaduras, suas famílias e com os profissionais de saúde na prevenção”, afirma Ariosto que vai dar dicas e orientar a população, durante todo o mês de junho, por meio de lives e debates transmitidos no site SBQ.

QUERIDAS DE RR

Sandra e Liseta Fonseca: de volta aos salões da sua casa de tradição portuguesa na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

PERIODONTITE E COVID-19

Pessoas com periodontite têm um risco três vezes maior de serem entubados, internados na UTI ou morrerem por causa da Covid-19, adverte a dentista Fernanda Selga. Ela observa que a doença gengival não causa a Covid-19. Trata-se de uma inflamação sistêmica, que vai além da boca, associada a doenças cardíacas e respiratórias, diabetes e obesidade. A dentista recomenda uma escovação regular e correta, usar o fio dental adequadamente e visitar o dentista com regularidade, como forma de controlar a periodontite. “E não há razão para evitar o tratamento dentário de prevenção, pois todos os profissionais sérios seguem as normas de biossegurança estabelecidas pelos órgãos de saúde”, assegura Fernanda.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Raigna Vasconcelos ao lado do marido Sérgio e o filho Thales no último sábado, 29. Crédito: Divulgação

INTERVALO DAS VACINAS

A oncologista Carolina Conopca reforça a importância de pacientes oncológicos, que já tiveram ou não coronavírus, cumprirem o período correto de intervalo entre uma dose e outra das vacinas utilizadas no Espírito Santo. Os imunizantes têm como principal função criar uma memória imunológica no organismo para combater o invasor e proteger o corpo de possíveis infecções. “Um grande atraso para completar a vacinação corrobora para maior exposição ao vírus, além de impactar na eficácia da proteção contra as variantes da Covid-19. Para pessoas em tratamento de câncer, o risco é ainda maior e completar o esquema vacinal significa diminuir as chances de infecção e reinfecção”, explica a oncologista da Medquimheo.

LIVE

Os realizadores da Live Barões Sunset João Vitor Guimarães Vaz e Frederico Rezende: a apresentação de Os Barões da Pisadinha e Léo Santana chegou a quase 2 milhões de acessos no Youtube Crédito: Divulgação

RR NEWS

O designer de interiores Carmo Della Mota inaugura seu escritório nesta semana.

A advogada Kelly Andrade fala nesta terça (01º), às 19 horas, sobre herança digital no perfil da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica - Comissão Espírito Santo. Será possível saber o que a legislação e a jurisprudência dizem a respeito e como proceder.

A médica Letícia Rizzo participa nesta terça-feira (01) de live realizada pelo Centro Acadêmico de Medicina da Multivix. O evento virtual acontecerá durante toda essa semana trazendo aos alunos temas relacionados a emergências médicas.