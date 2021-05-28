ES ganha espaço para desenvolvimento de projetos de inovação e tecnologia

O hub Base 27 fica na Enseada do Suá Crédito: Ciro Trigo

Francisco Carvalho, Wilson Calmon e Flávio Aguilar, que começou a operar em plena pandemia e inclusive está comemorando um ano de atividades. O espaço, que fica na Enseada do Suá, tem o propósito de impulsionar o movimento de transformação do bairro em pólo de inovação e tecnologia. “Nosso objetivo é ajudar a transformar o Espírito Santo em um estado altamente competitivo em termos de inovação e tecnologia, com empresas disruptivas, focadas e com alta produtividade, que possam competir com qualquer empresa do Brasil e do mundo. E começamos na Enseada do Suá, um local que acredito ter o potencial para concentrar um grande polo de inovação para o estado”, comemora Francisco. Na próxima terça (01/06), será inaugurado o espaço físico do Base27 , hub de inovação idealizado pelos empresários e investidores,, que começou a operar em plena pandemia e inclusive está comemorando um ano de atividades. O espaço, que fica na Enseada do Suá, tem o propósito de impulsionar o movimento de transformação do bairro em pólo de inovação e tecnologia. “Nosso objetivo é ajudar a transformar o Espírito Santo em um estado altamente competitivo em termos de inovação e tecnologia, com empresas disruptivas, focadas e com alta produtividade, que possam competir com qualquer empresa do Brasil e do mundo. E começamos na Enseada do Suá, um local que acredito ter o potencial para concentrar um grande polo de inovação para o estado”, comemora Francisco.

VISITA

SECRETÁRIO DO ES É PRESIDENTE DE FÓRUM NACIONAL

O Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, foi eleito presidente do Fórum Nacional de Secretários de Dirigentes Estaduais de Cultura para o biênio 2021-2022. A entidade reúne membros dos 26 estados e do Distrito Federal, e participa ativamente da construção de políticas convergentes de cultura em todo o território nacional, incluindo a criação da Lei Aldir Blanc.

Este ano, o Fórum pretende consolidar a agenda da cultura, com articulações para garantir investimentos permanentes à cultura dos Estados e a Lei Paulo Gustavo, que está tramitando no senado com o objetivo de amenizar os impactos da crise da Covid 19 no setor cultural com um investimento de R$ 4,3 bilhões para estados e municípios.

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João Paulo Pitta com Ariane Perovano e Maria Eduarda - vem um irmãozinho aí Crédito: Camilla Baptistin

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO CINDES JOVEM

O encerramento do módulo sobre educação do Ciclo Cindes Jovem, grupo de liderança de formação do Cindes Jovem, recebe o deputados federais Felipe Rigoni, pelo Espírito Santo; e Daniel José, por São Paulo, para falar sobre os “Desafios da Educação no Brasil no século XXI e no pós-pandemia”. É no dia 31 de maio, em encontro fechado para membros.

O Ciclo de Formação de Liderança do Cindes Jovem é um programa de desenvolvimento e capacitação de jovens com o objetivo de formar líderes com potencial de influenciar na melhoria do ambiente de negócios e comprometidos com o desenvolvimento da indústria capixaba.

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Adriana Jenner: à espera de uma menina, que fará companhia aos irmãos Guilherme e Felipe. Crédito: Camilla Baptistin

FACULDADE OU CENTRO UNIVERSITÁRIO

As instituições de ensino superior são popularmente chamadas de faculdades, mas o que muita gente não sabe é que há denominações específicas de acordo com o MEC e que isso pode ser um forte indicador da qualidade de ensino e da vivência universitária que o aluno terá. “Nas faculdades, a quantidade de cursos oferecidos costuma ser reduzida, algumas são muito pequenas e funcionam com apenas um curso ou são voltadas para uma área do conhecimento como saúde, negócios ou direito. Já os centros universitários e as universidades abrangem várias áreas do conhecimento, destacam-se pela titulação do corpo docente, pela infraestrutura e pela qualidade de seus serviços. Estudar numa faculdade com apenas um curso, por exemplo, promove uma experiência limitada se comparada à vivência proporcionada em um centro universitário, onde estudantes de várias áreas convivem no campus ou no desenvolvimento de projetos integrados, o que colabora para a formação de um profissional capaz de integrar equipes multidisciplinares e com uma ampla visão de mundo”, explica o diretor de Desenvolvimento Institucional da Faesa Centro Universitário, Erthelvio Nunes Jr.

INAUGURAÇÃO

Domingos Vazzoler, Ivie Piana, Walter Piana e Marco Antonio Martin: na inauguração da WIG Construção & Acabamento, que acaba de ser inaugurada na Serra. A WIG Piana é a primeira da rede na Grande Vitória e o grupo planeja expansão Crédito: Divulgação

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LGPD PODE CHEGAR A R$ 50 MILHÕES

O importante alerta vem do advogado Neimar Zavarize, sócio-proprietário do escritório Oliveira Cardoso, Carvalho de Brito, Libardi Comarela, Zavarize e Antunes Coelho. Ele lembra que as sanções para as empresas que não estiverem em conformidade com a Lei Geral de Processamento de Dados (LGPD) começarão a ser aplicadas em agosto e podem ser severas.

“As multas podem alcançar 2% do faturamento da empresa punida, limitadas a R$ 50 milhões por infração. É preciso, portanto, que empresários e gestores estejam atentos às adequações necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos”, reforça. A preocupação se justifica. Embora as novas regras estabelecidas pela LGPD tenham sido criadas em 2018, boa parte das empresas capixabas ainda não adequou suas atividades à legislação.

MENOS BUROCRACIA

A presidente da Findes, Cris Samorini, e o prefeito da Serra, Sergio Vidigal: agenda para debater a desburocratização e formular um ambiente propício para os negócios na cidade Crédito: Edson Reis/PMS

RR NEWS

Roberta Drummond recebeu em petit comité um grupo de amigas para ver em primeira mão o novo e moderno espaço da sua Innovare na Praia do Canto. O brinde aconteceu com Andréia Lopes, Karla Abad, Kariny Freitas e Priscila Hack.

Valdecir Torezani reúne amigos e imprensa para celebrar os 46 anos da sua Universal nesta sexta-feira, no Lareira Portuguesa.

Dra. Letícia Zanotti Duccini acaba de se formar na Emescam Crédito: Divulgação

Dra. Letícia Zanotti Duccini comemora sua coleção de grau em Medicina na Emescam. Os pais, a colega jornalista Cileide Zanotti e do cirurgião de cabeça e pescoço, Evandro Duccini, estão orgulhosos. A moça escolheu seguir a carreira do pai e parte, agora, para a conquista de uma vaga de residência médica em cirurgia.

Victor Monico Caldeira, aluno da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, conquistou a primeira colocação em sua categoria entre 170 concorrentes no ranking capixaba da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) Crédito: Divulgação