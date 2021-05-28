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Renata Rasseli

ES ganha espaço para desenvolvimento de projetos de inovação e tecnologia

Na próxima terça (01/06), será inaugurado o espaço físico do Base27, hub de inovação idealizado pelos empresários e investidores Francisco Carvalho, Wilson Calmon e Flávio Aguilar

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O hub Base 27 fica na Enseada do Suá
O hub Base 27 fica na Enseada do Suá Crédito: Ciro Trigo
Na próxima terça (01/06), será inaugurado o espaço físico do Base27, hub de inovação idealizado pelos empresários e investidores, Francisco Carvalho, Wilson Calmon e Flávio Aguilar, que começou a operar em plena pandemia e inclusive está comemorando um ano de atividades. O espaço, que fica na Enseada do Suá, tem o propósito de impulsionar o movimento de transformação do bairro em pólo de inovação e tecnologia. “Nosso objetivo é ajudar a transformar o Espírito Santo em um estado altamente competitivo em termos de inovação e tecnologia, com empresas disruptivas, focadas e com alta produtividade, que possam competir com qualquer empresa do Brasil e do mundo. E começamos na Enseada do Suá, um local que acredito ter o potencial para concentrar um grande polo de inovação para o estado”, comemora Francisco.

VISITA

SECRETÁRIO DO ES É PRESIDENTE DE FÓRUM NACIONAL

O Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, foi eleito presidente do Fórum Nacional de Secretários de Dirigentes Estaduais de Cultura para o biênio 2021-2022. A entidade reúne membros dos 26 estados e do Distrito Federal, e participa ativamente da construção de políticas convergentes de cultura em todo o território nacional, incluindo a criação da Lei Aldir Blanc.
Este ano, o Fórum pretende consolidar a agenda da cultura, com articulações para garantir investimentos permanentes à cultura dos Estados e a Lei Paulo Gustavo, que está tramitando no senado com o objetivo de amenizar os impactos da crise da Covid 19 no setor cultural com um investimento de R$ 4,3 bilhões para estados e municípios.

CHÁ REVELAÇÃO 1

João Paulo Pitta com Ariane Perovano e Maria Eduarda - vem um irmãozinho aí
João Paulo Pitta com Ariane Perovano e Maria Eduarda - vem um irmãozinho aí Crédito: Camilla Baptistin

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO CINDES JOVEM

O encerramento do módulo sobre educação do Ciclo Cindes Jovem, grupo de liderança de formação do Cindes Jovem, recebe o deputados federais Felipe Rigoni, pelo Espírito Santo; e Daniel José, por São Paulo, para falar sobre os “Desafios da Educação no Brasil no século XXI e no pós-pandemia”. É no dia 31 de maio, em encontro fechado para membros.
O Ciclo de Formação de Liderança do Cindes Jovem é um programa de desenvolvimento e capacitação de jovens com o objetivo de formar líderes com potencial de influenciar na melhoria do ambiente de negócios e comprometidos com o desenvolvimento da indústria capixaba.

CHÁ REVELAÇÃO 2

Adriana Jenner: à espera de uma menina
Adriana Jenner: à  espera de uma menina, que fará companhia aos irmãos Guilherme e Felipe. Crédito: Camilla Baptistin

FACULDADE OU CENTRO UNIVERSITÁRIO

As instituições de ensino superior são popularmente chamadas de faculdades, mas o que muita gente não sabe é que há denominações específicas de acordo com o MEC e que isso pode ser um forte indicador da qualidade de ensino e da vivência universitária que o aluno terá. “Nas faculdades, a quantidade de cursos oferecidos costuma ser reduzida, algumas são muito pequenas e funcionam com apenas um curso ou são voltadas para uma área do conhecimento como saúde, negócios ou direito. Já os centros universitários e as universidades abrangem várias áreas do conhecimento, destacam-se pela titulação do corpo docente, pela infraestrutura e pela qualidade de seus serviços. Estudar numa faculdade com apenas um curso, por exemplo, promove uma experiência limitada se comparada à vivência proporcionada em um centro universitário, onde estudantes de várias áreas convivem no campus ou no desenvolvimento de projetos integrados, o que colabora para a formação de um profissional capaz de integrar equipes multidisciplinares e com uma ampla visão de mundo”, explica o diretor de Desenvolvimento Institucional da Faesa Centro Universitário, Erthelvio Nunes Jr.

INAUGURAÇÃO

Domingos Vazzoler, Ivie Piana, Walter Piana e Marco Antonio Martin
Domingos Vazzoler, Ivie Piana, Walter Piana e Marco Antonio Martin: na inauguração da WIG Construção & Acabamento, que acaba de ser inaugurada na Serra. A WIG Piana é a primeira da rede na Grande Vitória e o grupo planeja expansão Crédito: Divulgação

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LGPD PODE CHEGAR A R$ 50 MILHÕES

O importante alerta vem do advogado Neimar Zavarize, sócio-proprietário do escritório Oliveira Cardoso, Carvalho de Brito, Libardi Comarela, Zavarize e Antunes Coelho. Ele lembra que as sanções para as empresas que não estiverem em conformidade com a Lei Geral de Processamento de Dados (LGPD) começarão a ser aplicadas em agosto e podem ser severas.
“As multas podem alcançar 2% do faturamento da empresa punida, limitadas a R$ 50 milhões por infração. É preciso, portanto, que empresários e gestores estejam atentos às adequações necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos”, reforça. A preocupação se justifica. Embora as novas regras estabelecidas pela LGPD tenham sido criadas em 2018, boa parte das empresas capixabas ainda não adequou suas atividades à legislação.

MENOS BUROCRACIA

A presidente da Findes, Cris Samorini, e o prefeito da Serra, Sergio Vidigal: agenda para debater a desburocratização e formular um ambiente propício para os negócios na cidade
A presidente da Findes, Cris Samorini, e o prefeito da Serra, Sergio Vidigal: agenda para debater a desburocratização e formular um ambiente propício para os negócios na cidade Crédito: Edson Reis/PMS

RR NEWS

Roberta Drummond recebeu em petit comité um grupo de amigas para ver em primeira mão o novo e moderno espaço da sua Innovare na Praia do Canto. O brinde aconteceu com Andréia Lopes, Karla Abad, Kariny Freitas e Priscila Hack.
Valdecir Torezani reúne amigos e imprensa para celebrar os 46 anos da sua Universal nesta sexta-feira, no Lareira Portuguesa.
Dra. Letícia Zanotti Duccini, a mais nova médica capixaba que colou grau, na Emescam.
Dra. Letícia Zanotti Duccini acaba de se formar na Emescam Crédito: Divulgação
Dra. Letícia Zanotti Duccini comemora sua coleção de grau em Medicina na Emescam. Os pais, a colega jornalista Cileide Zanotti e do cirurgião de cabeça e pescoço, Evandro Duccini, estão orgulhosos. A moça escolheu seguir a carreira do pai e parte, agora, para a conquista de uma vaga de residência médica em cirurgia.
Victor Monico Caldeira, aluno da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, conquistou a primeira colocação em sua categoria entre 170 concorrentes no ranking capixaba da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ)
Victor Monico Caldeira, aluno da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, conquistou a primeira colocação em sua categoria entre 170 concorrentes no ranking capixaba da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) Crédito: Divulgação
Victor Monico Caldeira, aluno da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, conquistou a primeira colocação em sua categoria entre 170 concorrentes no ranking capixaba da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). A competição visa descobrir jovens talentos com aptidão para a disciplina, estimular a curiosidade científica e incentivar os estudantes a seguirem carreira nessa área. A excelente colocação o credenciou a disputar a etapa nacional da modalidade, que está prevista para o dia 25 de setembro.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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