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Renata Rasseli

Capixabas posam para a campanha em prol da ONG Alimentando o Bem

Sob a batuta de Emar Batalha, a ONG Alimentando o Bem pretende arrecadar cobertores para famílias carentes assistidas pelo projeto

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sandra Demoner, Josy Cogo e Emar Batalha
Sandra Demoner, Josy Cogo e Emar Batalha Crédito: Cloves Louzada
Nossa designer de joias Emar Batalha, em parceria com a empresária Sandra Demoner, recebeu capixabas nestas terça e quarta-feiras (25 e 26) para uma sessão de fotos especial. O ensaio fotográfico, sob o comando de Cloves Louzada, faz parte da campanha em prol da ONG Alimentando o Bem. O objetivo é arrecadar cobertores para famílias assistidas pelo projeto com a venda de caixas de chocolates personalizadas. Andreia Carone, Monica Demoner, Josy Cogo, Sarah Esteves, Mariana Rizzi, Rita Camata,  Isis e Rossana Barreto, Yedda Baião, Laise Teixeira, Taisa Gama, Fabricia Boechat, Renata França, Francine Fonseca, Rita Camata, Junia Resende, Andreia e Camila Marcarini, Sibele Simão, Anice Moretto e Rita Garajau foram fotografadas e estão engajadas na corrente do bem. Confira, em primeira mão, as fotos do ensaio:

Campanha Alimentando o Bem

DANÇA NO PAREDÃO

Nesta quinta (27), a partir das 20h30, o espetáculo “Bach e a Dança”, do Sesi Cultura com a Orquestra Camerata Sesi e bailarinos, será exibido dentro do projeto “Isso é um teste”. O espetáculo já foi gravado e seu vídeo será projetado na parede de um prédio em Vitória. Essa projeção será transmitida ao vivo pelo Instagram da curadora e bailarina Flávia Dalla Bernardina.
O projeto “Isso é um teste” já acontece desde 2020 e foi idealizado por Flávia durante a pandemia. A intenção é que as pessoas pudessem conhecer, se encantar e se distrair na quarentena com espetáculos consagrados de dança e performances de artistas capixabas, nacionais e internacionais.

ANIVERSÁRIO

Maria Izabel Braga Ferlin e a filha Manuela: celebrando 6 anos com o tema Ladybug
Maria Izabel Braga Ferlin e a filha Manuela: celebrando 6 anos com o tema Ladybug Crédito: Isabela Rapozo

"CORPOS ENTRE TEMPOS" NA HOMERO MASSENA

Como tocar o corpo intocável em plena pandemia? Quais são as tentativas possíveis para materializar esses corpos distantes? As artistas capixabas Bárbara Bragato, 28, e Célia Ribeiro, 69, buscam entrelaçar fotos, desenhos e vídeos à distância para potencializar esse encontro - permeado por diferentes caminhos e histórias - além dos 41 anos de idade entre elas. O resultado pode ser conferido na exposição "corpos entre tempos".
Em formato híbrido, criada com uma equipe inteiramente feminina, a mostra inicia no dia 7 de junho com atividades online gratuitas como oficinas, conversas com as artistas e propostas de arte educação em torno da temática espaço-tempo-corpo. A exposição será aberta ao público no dia 1º de julho na Galeria Homero Massena (Vitória, ES) - seguindo todas as medidas protetivas.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Carlos Santos Gimenes celebrou os 76 anos ao lado da esposa, Beth, e dos filhos Flávia, Ana Paula e Rodrigo Gimenes, e netos
Carlos Santos Gimenes celebrou os 76 anos ao lado da esposa, Beth, e dos filhos Flávia, Ana Paula e Rodrigo Gimenes, netos, e das suas irmãs Hebe e Yveth Gimenes Crédito: Divulgação

EMPREGOS ACESSÍVEIS

Uma das dificuldades com a pandemia são as vagas de emprego. O Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) criou um espaço virtual onde são disponibilizadas vagas de emprego, da área de administração, para profissionais, e vagas de estágio para estudantes, e agora conta com uma novidade: no espaço as empresas também podem oferecer as vagas. “Além do acesso para quem procura vagas, há também o espaço para o empregador”, afirma o diretor de registro e fiscalização do CRA-ES, Robson Brandão. “Simplificamos o máximo possível e contamos com vagas de todo o Estado, atualizadas semanalmente e formulários para os recrutadores preencherem e adicionarem suas vagas, tudo isto gratuitamente, pelo nosso site”,explica Brandão.

CELEBRANDO!

Valdecir Torezani e Renata Gava
Valdecir Torezani e Renata Gava: celebrando os 46 anos de imobiliária famosa do ES Crédito: Monica Zorzanelli

RR NEWS

O designer de joias Dorion Soares retorna nesta quinta-feira de Belo Horizonte, onde passou alguns dias, para alinhar novos projetos da marca DS na capital mineira.
Apaixonada pela cultura inglesa, a tea sommelière e especialista em mesa posta Dani Mendes, que propaga a cultura do chá da tarde no Brasil desde 2018, inova e promove o 1º Afternoon Tea Online, no Parque do China, em Domingos Martins, a partir das 15h30, no próximo domingo, 30. O chá virtual será transmitido pelo Instagram @garimpei4you.
O maquiador Ricardo Silveira e a influencer especialista em casamentos Karol Tristão serão os apresentadores do Evento Noivas do ES Renove 2021. Pelo segundo ano consecutivo – por conta da pandemia – o evento do universo nupcial mais tradicional do Estado  irá acontecer em formato online no domingo (30), sob o comando da dupla Joelma Peterle e Flávia Firmino.
Adriana Delmaestro, Augusto Pacheco e Andréa Covre
Adriana Delmaestro, Augusto Pacheco e Andréa Covre: queridos de RR em encontro na Ilha Crédito: Divulgação
A médica, pós graduada em cirurgia dermatológica, Letícia Rizzo, passa a atender a partir de junho no Instituto Hirle da renomada dentista Andressa Hirle. Letícia é especializada em transplante capilar, além de realizar outros procedimentos, como lipo de papada, lobuloplastia, blefaroplastia e retirada de quelóides e cicatrizes.
Ildo Steffen leva o tradicional bufê de feijoada do Steffen Centro de Eventos para o Cerimonial Oasis, em Santa Lúcia,  no dia 13 de junho. Seguindo todos os protocolos de segurança, a tarde terá música ao vivo da banda CurtiSamba e recreação infantil.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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