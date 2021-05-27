Capixabas posam para a campanha em prol da ONG Alimentando o Bem

Sandra Demoner, Josy Cogo e Emar Batalha Crédito: Cloves Louzada

Emar Batalha, em parceria com a empresária Sandra Demoner, recebeu capixabas nestas terça e quarta-feiras (25 e 26) para uma sessão de fotos especial. O ensaio fotográfico, sob o comando de Cloves Louzada, faz parte da campanha em prol da ndreia Carone, Monica Demoner, Josy Cogo, Sarah Esteves, Mariana Rizzi, Rita Camata, Isis e Rossana Barreto, Yedda Baião, Laise Teixeira, Taisa Gama, Fabricia Boechat, Renata França, Francine Fonseca, Rita Camata, Junia Resende, Andreia e Camila Marcarini, Sibele Simão, Anice Moretto e Rita Garajau foram fotografadas e estão engajadas na corrente do bem. Confira, em primeira mão, as fotos do ensaio: Nossa designer de joiasem parceria com a empresária, recebeu capixabas nestas terça e quarta-feiras (25 e 26) para uma sessão de fotos especial. O ensaio fotográfico, sob o comando de, faz parte da campanha em prol da ONG Alimentando o Bem . O objetivo é arrecadar cobertores para famílias assistidas pelo projeto com a venda de caixas de chocolates personalizadas. Aforam fotografadas e estão engajadas na corrente do bem. Confira, em primeira mão, as fotos do ensaio:

Campanha Alimentando o Bem

DANÇA NO PAREDÃO

Nesta quinta (27), a partir das 20h30, o espetáculo “Bach e a Dança”, do Sesi Cultura com a Orquestra Camerata Sesi e bailarinos, será exibido dentro do projeto “Isso é um teste”. O espetáculo já foi gravado e seu vídeo será projetado na parede de um prédio em Vitória. Essa projeção será transmitida ao vivo pelo Instagram da curadora e bailarina Flávia Dalla Bernardina.

O projeto “Isso é um teste” já acontece desde 2020 e foi idealizado por Flávia durante a pandemia. A intenção é que as pessoas pudessem conhecer, se encantar e se distrair na quarentena com espetáculos consagrados de dança e performances de artistas capixabas, nacionais e internacionais.

ANIVERSÁRIO

Maria Izabel Braga Ferlin e a filha Manuela: celebrando 6 anos com o tema Ladybug Crédito: Isabela Rapozo

"CORPOS ENTRE TEMPOS" NA HOMERO MASSENA

Como tocar o corpo intocável em plena pandemia? Quais são as tentativas possíveis para materializar esses corpos distantes? As artistas capixabas Bárbara Bragato, 28, e Célia Ribeiro, 69, buscam entrelaçar fotos, desenhos e vídeos à distância para potencializar esse encontro - permeado por diferentes caminhos e histórias - além dos 41 anos de idade entre elas. O resultado pode ser conferido na exposição "corpos entre tempos".

Em formato híbrido, criada com uma equipe inteiramente feminina, a mostra inicia no dia 7 de junho com atividades online gratuitas como oficinas, conversas com as artistas e propostas de arte educação em torno da temática espaço-tempo-corpo. A exposição será aberta ao público no dia 1º de julho na Galeria Homero Massena (Vitória, ES) - seguindo todas as medidas protetivas.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Carlos Santos Gimenes celebrou os 76 anos ao lado da esposa, Beth, e dos filhos Flávia, Ana Paula e Rodrigo Gimenes, netos, e das suas irmãs Hebe e Yveth Gimenes Crédito: Divulgação

EMPREGOS ACESSÍVEIS

Uma das dificuldades com a pandemia são as vagas de emprego. O Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) criou um espaço virtual onde são disponibilizadas vagas de emprego, da área de administração, para profissionais, e vagas de estágio para estudantes, e agora conta com uma novidade: no espaço as empresas também podem oferecer as vagas. “Além do acesso para quem procura vagas, há também o espaço para o empregador”, afirma o diretor de registro e fiscalização do CRA-ES, Robson Brandão. “Simplificamos o máximo possível e contamos com vagas de todo o Estado, atualizadas semanalmente e formulários para os recrutadores preencherem e adicionarem suas vagas, tudo isto gratuitamente, pelo nosso site”,explica Brandão.

CELEBRANDO!

Valdecir Torezani e Renata Gava: celebrando os 46 anos de imobiliária famosa do ES Crédito: Monica Zorzanelli

RR NEWS

O designer de joias Dorion Soares retorna nesta quinta-feira de Belo Horizonte, onde passou alguns dias, para alinhar novos projetos da marca DS na capital mineira.

Apaixonada pela cultura inglesa, a tea sommelière e especialista em mesa posta Dani Mendes, que propaga a cultura do chá da tarde no Brasil desde 2018, inova e promove o 1º Afternoon Tea Online, no Parque do China, em Domingos Martins, a partir das 15h30, no próximo domingo, 30. O chá virtual será transmitido pelo Instagram @garimpei4you.

O maquiador Ricardo Silveira e a influencer especialista em casamentos Karol Tristão serão os apresentadores do Evento Noivas do ES Renove 2021. Pelo segundo ano consecutivo – por conta da pandemia – o evento do universo nupcial mais tradicional do Estado irá acontecer em formato online no domingo (30), sob o comando da dupla Joelma Peterle e Flávia Firmino.

Adriana Delmaestro, Augusto Pacheco e Andréa Covre: queridos de RR em encontro na Ilha Crédito: Divulgação

A médica, pós graduada em cirurgia dermatológica, Letícia Rizzo, passa a atender a partir de junho no Instituto Hirle da renomada dentista Andressa Hirle. Letícia é especializada em transplante capilar, além de realizar outros procedimentos, como lipo de papada, lobuloplastia, blefaroplastia e retirada de quelóides e cicatrizes.