FOTOS: Arte visual ocupa o foyer do Sônia Cabral, no Centro de Vitória

Fernando Burjato é nascido em Ponta Grossa, Paraná, em 1972 e graduou-se em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), em 1994. Em 2020, concluiu seu doutorado pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), onde em 2011, finalizou seu mestrado. Participou de exposições individuais e coletivas em diversas instituições, entre elas o Centro Cultural São Paulo, Centro Universitário Maria Antonia (São Paulo), Museu de Arte do Rio (MAR) e Paço Imperial (Rio de Janeiro). Possui obras nos acervos do Museu Oscar Niemeyer (MON), Museu Metropolitano de Arte (MuMA) e Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR), em Curitiba, além de na Casa Niemeyer, em Brasília. Em 2019, foi premiado na 7a Bienal Internacional do Pastel, em Nowy Sacz, Polônia.