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Renata Rasseli

FOTOS: Arte visual ocupa o foyer do Sônia Cabral, no Centro de Vitória

A exposição "Ocupação em 4 tempos", idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho, reúne obras do artista visual Fernando Burjato, do Paraná

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:46

Públicado em 

26 mai 2021 às 14:46
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

João Mignoni, Moema Coutinho, Marcelo Mignoni, Tatiana Coutinho e Davi Mignoni
João Mignoni, Moema Coutinho, Marcelo Mignoni, Tatiana Coutinho e Davi Mignoni Crédito: Mônica Zorzanelli
A arte visual tomou conta do foyer da Casa da Música Sônia Cabral, na Cidade Alta, em Vitória. Foi aberta nesta terça-feira (25), a  exposição "Ocupação em 4 tempos", idealizada pela arquiteta galerista Tatiana Coutinho, com obras artista visual e doutor Fernando Burjato, do Paraná. 
Exposição ‘Ocupação em 4 tempos’, do artista Fernando Burjato, idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho
Exposição ‘Ocupação em 4 tempos’, do artista Fernando Burjato, idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho Crédito: Mônica Zorzanelli
O vernissage, restrito para convidados, contou com a participação do Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória. 
A mostra é promovida pela Galeria @particular.art.br, que reúne arte e design em plataforma digital, se propondo a abrigar obras de artistas e designers de relevância nacional e internacional, e ainda, descobrir e oportunizar espaço para talentos. A curadoria realizada por Tatiana Coutinho, através de seu olhar particular, traduz a atemporalidade e ineditismo das peças e dos artistas selecionados para compor o acervo, com o propósito de conduzir ao incomum, todos aqueles interessados em experimentar as sensações provocadas pela expressão da criação, seja pela arte ou pelo design, ou quando eles se interagem.
Tour virtual pela exposição ‘Ocupação em 4 tempos’, idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho
Tour virtual pela exposição ‘Ocupação em 4 tempos’, idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho Crédito: Divulgação
“Ocupação em 4 tempos” foi toda escaneada no sistema de realidade virtual, para proporcionar uma visita em 3D através do site da galeria Particular.art.br aos que não podem visitar a exposição fisicamente.

Exposição "Ocupação em 4 tempos"

Sobre o artista

Fernando Burjato é nascido em Ponta Grossa, Paraná, em 1972 e graduou-se em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), em 1994. Em 2020, concluiu seu doutorado pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), onde em 2011, finalizou seu mestrado. Participou de exposições individuais e coletivas em diversas instituições, entre elas o Centro Cultural São Paulo, Centro Universitário Maria Antonia (São Paulo), Museu de Arte do Rio (MAR) e Paço Imperial (Rio de Janeiro). Possui obras nos acervos do Museu Oscar Niemeyer (MON), Museu Metropolitano de Arte (MuMA) e Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/PR), em Curitiba, além de na Casa Niemeyer, em Brasília. Em 2019, foi premiado na 7a Bienal Internacional do Pastel, em Nowy Sacz, Polônia.

Currículo

  • Exposição “Ocupação em 4 tempos” - Fernando Burjato
  • Casa da Música Sônia Cabral, Cidade Alta - Centro de Vitória
  • Visitação: 26/05 a 30/07
  • Horários: De terça a sexta, de 9h às 17h
  • Entrada gratuita

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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