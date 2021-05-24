FOTOS: o mini wedding de Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno em Vitória

Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno curtem a lua de mel em Fernando de Noronha Crédito: Cacá Lima

Em uma cerimônia intimista e emocionante, Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno celebraram a união civil e religiosa, ao lado dos pais Victor Sarlo Wilken e Helina Dórea e Marcos Sid e Jeisemar Jantorno, na quinta-feira (20), no Restaurante Lareira Portuguesa. Os noivos curtem a lua de mel em Fernando de Noronha.

O mini wedding, com decoração da talentosa Ana Coelho, foi coordenado pela cerimonialista Brunella Breder. Sempre atenta, Sandra Fonseca cuidou de todos os detalhes do menu do coquetel, seguido de jantar. O bolo, doces e bem-casados foram assinados por Najla Carone. Confira as fotos de Cacá Lima para a coluna RR.

Os pais do noivo Victor Sarlo Wilken, Helina Dórea, os noivos Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno e os pais da noiva Marcos Sid e Jeisemar Jantorno Crédito: Cacá Lima

Regina e Hélio Dórea: os avós do noivo Crédito: Cacá Lima

Hélia Dórea e Marcelo Lima: tios do noivo Crédito: Cacá Lima

Casamento de Isabella Jantorno e Igor Dórea Wilken

O QUE OS FUNCIONÁRIOS QUEREM

Uma pesquisa da IBM Institute for Business Value (IBV) em parceria com a Survey Monkey, realizada em janeiro de 2021 com mais de 14 mil consumidores em nove países, mostrou as motivações e aspirações dos colaboradores após mais de um ano de pandemia. Mais da metade dos trabalhadores (51%) quer equilibrar a vida pessoal e profissional; 43%, esperam progredir na carreira; 41%, almejam melhor remuneração e benefícios e outros 41% dos funcionários dão mais importância a ética e os valores do empregador. Para a CEO e fundadora da Rhopen, Jaciara Pinheiro, a escolha da maioria por um equilíbrio entre o trabalho e as relações pessoais também é um reflexo de todos os últimos meses. “O tempo tornou-se valioso para todos nós, refletindo diretamente na nossa relação com o trabalho. Tão importante quanto crescer, ser mais bem remunerado e estar em uma empresa com valores consistentes, é conquistar o bem-estar ao lado da família e amigos”, explica.

QUERIDAS DE RR

Gislaine Guaitolini, Flávia Saade e Andrea Andrade: almoço na Praia do Canto Crédito: coluna renata rasseli

RR NEWS

Helina Dórea estava belíssima num look by Regina Pagani no casamento do filho Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno.

As estilistas Nana Mendes e Andrea Lopes comemoram o lançamento de calçados femininos e infantis da Itapuã, uma coleção de fabricação própria, com foco em trazer as últimas tendências para o outuno/inverno. Os novos produtos já estão disponíveis nas lojas físicas e pelo site

Em homenagem aos estudantes que mantêm uma rotina intensa de estudos e preparação para o vestibular, no dia 24 de maio, comemora-se o Dia do Vestibulando. Para aliviar um pouco a pressão dos alunos e celebrar a data, Nilton Sagrilo, da Gama Ensino, realiza a ‘Semana do Vestibulando’, entre os dias 24 e 28 de maio, com atividades presenciais e on-line que ajudem a otimizar o desempenho dos jovens e ainda proporcionem momentos de lazer e relaxamento.

Os empresários Hugo Rodrigues e Josildo Amorim firmaram parceria e irão proporcionar às empresas participantes da Mesa de Negócios uma linha de produtos nutracêuticos e cosméticos de altíssima qualidade.

Alexandre Aguiar e Pether Marins, através do Aguiar Marins Atelier, são os responsáveis em deixar a Musa da Andaraí ainda mais bela em todos os compromissos oficias da escola de Santa Martha. Crédito: Gabriel Gomes