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Renata Rasseli

FOTOS: o mini wedding de Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno em Vitória

Os anfitriões  Helina Dórea e Victor Wilken e Jeisemar Jantorno e Marcos Sid receberam familiares na quinta-feira (20), no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Isabella Jantorno e Igor Dórea
 Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno curtem a lua de mel em Fernando de Noronha   Crédito: Cacá Lima
Em uma cerimônia intimista e emocionante,  Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno celebraram a união civil e religiosa, ao lado dos pais Victor Sarlo Wilken e Helina Dórea e  Marcos Sid e Jeisemar Jantorno, na quinta-feira (20), no Restaurante Lareira Portuguesa. Os noivos curtem a lua de mel em Fernando de Noronha. 
O mini wedding, com decoração da talentosa Ana Coelho, foi coordenado pela cerimonialista Brunella Breder.  Sempre atenta,  Sandra Fonseca cuidou de todos os detalhes do menu do coquetel, seguido de jantar. O bolo, doces e bem-casados foram assinados por Najla Carone. Confira as fotos de Cacá Lima para a coluna RR. 
Victor Sarlo Wilken e Helina Dórea, os noivos Igor Dórea e Isabella Jantorno, Jeise Jantorno e Marcus Sid
Os pais do noivo Victor Sarlo Wilken, Helina Dórea, os noivos Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno e os pais da noiva Marcos Sid e Jeisemar Jantorno Crédito: Cacá Lima
Regina e Hélio Dórea
Regina e Hélio Dórea: os  avós do noivo Crédito: Cacá Lima
Hélia Dórea e Marcelo Lima
Hélia Dórea e Marcelo Lima: tios do noivo Crédito: Cacá Lima

Casamento de Isabella Jantorno e Igor Dórea Wilken

O QUE OS FUNCIONÁRIOS QUEREM

Uma pesquisa da IBM Institute for Business Value (IBV) em parceria com a Survey Monkey, realizada em janeiro de 2021 com mais de 14 mil consumidores em nove países, mostrou as motivações e aspirações dos colaboradores após mais de um ano de pandemia. Mais da metade dos trabalhadores (51%) quer equilibrar a vida pessoal e profissional; 43%, esperam progredir na carreira; 41%, almejam melhor remuneração e benefícios e outros 41% dos funcionários dão mais importância a ética e os valores do empregador. Para a CEO e fundadora da Rhopen, Jaciara Pinheiro, a escolha da maioria por um equilíbrio entre o trabalho e as relações pessoais também é um reflexo de todos os últimos meses. “O tempo tornou-se valioso para todos nós, refletindo diretamente na nossa relação com o trabalho. Tão importante quanto crescer, ser mais bem remunerado e estar em uma empresa com valores consistentes, é conquistar o bem-estar ao lado da família e amigos”, explica.

QUERIDAS DE RR

Gislaine Guaitolini, Flávia Saade e Andrea Andrade
Gislaine Guaitolini, Flávia Saade e Andrea Andrade: almoço na Praia do Canto Crédito: coluna renata rasseli

RR NEWS

Helina Dórea estava belíssima num look by Regina Pagani no casamento do filho Igor Dórea Wilken e Isabella Jantorno. 
As estilistas Nana Mendes e Andrea Lopes comemoram o lançamento de calçados femininos e infantis da Itapuã, uma coleção de fabricação própria, com foco em trazer as últimas tendências para o outuno/inverno. Os novos produtos já estão disponíveis nas lojas físicas e pelo site
Em homenagem aos estudantes que mantêm uma rotina intensa de estudos e preparação para o vestibular, no dia 24 de maio, comemora-se o Dia do Vestibulando. Para aliviar um pouco a pressão dos alunos e celebrar a data, Nilton Sagrilo, da Gama Ensino, realiza a ‘Semana do Vestibulando’, entre os dias 24 e 28 de maio, com atividades presenciais e on-line que ajudem a otimizar o desempenho dos jovens e ainda proporcionem momentos de lazer e relaxamento.
Os empresários Hugo Rodrigues e Josildo Amorim firmaram parceria e irão proporcionar às empresas participantes da Mesa de Negócios uma linha de produtos nutracêuticos e cosméticos de altíssima qualidade.
Alexandre Aguiar e Pether Marins, através do Aguiar Marins Atelier, são os responsáveis em deixar a Musa da Andaraí ainda mais bela em todos os compromissos oficias da escola de Santa Martha.
Alexandre Aguiar e Pether Marins, através do Aguiar Marins Atelier, são os responsáveis em deixar a Musa da Andaraí ainda mais bela em todos os compromissos oficias da escola de Santa Martha. Crédito: Gabriel Gomes
A "Musa da Bateria" da G.R.E.S Andaraí, Catia Paganote, já escolheu quem vai confeccionar seus figurinos para a temporada do Carnaval de 2022. A ex-Paquita, que atualmente mora no Estado, está confiante na imunização do capixaba e também do brasileiro. "Estou torcendo para que a população brasileira se torne cada dia mais consciente e esteja vacinada até lá, sendo assim, poderemos ter o carnaval, que é a festa mais popular do nosso país, para trazer de volta mais alegria e geração de renda para muitos brasileiros que perderam suas rendas durante a pandemia", diz a loira.

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Personal assistant, serviço que ajuda organizar a vida, chega a Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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