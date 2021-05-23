Aniversário de Vila Velha: 20 moradores declaram seu amor pela cidade

Letícia Rody (com seu cão Capuccino) é fã da Praia Secreta, em Vila Velha Crédito: Ilson Nedel

Cidade mais antiga do Espírito Santo, Vila Velha comemora neste domingo (23) seus 486 anos. Fundada em 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, Vila Velha é a terra do Convento da Penha, da fábrica da Garoto, do Museu Vale, do Morro do Moreno e das belas Praia da Costa, Itaparica e Barra do Jucu. Para celebrar a data, RR publica uma galeria de 20 moradores ilustres que são apaixonados pela aniversariante do dia. Parabéns, Vila Velha!

20 queridos de RR que amam viver em Vila Velha

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

A equipe de Geraldo Dadalto, na RodoSol, recebeu agradecimento público de pesquisadores responsáveis por um dos estudos publicados no livro “Ecologia e Conservação”. A obra tem 16 capítulos e aborda projetos de pesquisa relacionados à flora e à fauna no Brasil. Os dados utilizados fazem parte do Programa de Proteção à Fauna Silvestre, desenvolvido pela empresa há anos em uma ação inédita que incluiu, entre outras ações, a construção de faunodutos – passagens subterrâneas para animais na rodovia - , um laboratório de fauna para monitoramento e pesquisa.

OLHO NO FUTURO

Em gestão, planejamento é palavra de ordem. Por isso, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, criou o Programa "Serra, Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável (CHICS)". Em sua primeira etapa, o programa tem o objetivo de construir o Plano de Transformação Inteligente da Cidade para até 2040 tornar a Serra uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. O programa prevê a criação de um comitê vinculado ao gabinete do prefeito e contendo um representante de cada secretaria. “Esse projeto será um referencial e diferencial da nossa gestão que, além de planejar a Serra para os próximos anos, vai dar transparência às ações realizadas pela nossa gestão. Vamos juntos, impulsionar a Serra nesse salto para o futuro”, afirmou Vidigal.

DÓLAR E EXPORTAÇÃO

Um estudo feito pela Armor Capital para a ‘Exame IN’ afirma que as exportadoras começam a trazer recursos de volta para o país, e que isto deve reduzir a pressão na moeda, no caso o dólar. O levantamento foi feito com base nos balanços de 10 das maiores exportadoras referentes ao primeiro trimestre deste ano que confirma que algumas empresas reduziram o caixa lá fora.

De acordo com o assessor financeiro da Pedra Azul Investimentos, Lélio Monteiro, “com os exportadores voltando a fechar contratos de câmbio, há uma ampliação na oferta de dólares no mercado local que faz com que a cotação da moeda diminua”, explica. “Parte deste retorno deve-se também ao comportamento dos juros e as sinalizações do Banco Central em relação à Selic", completa Monteiro.

LGPD E TERCEIRO SETOR

Quem disse que a Lei Geral de Proteção de Dados é um tema que afeta apenas o setor empresarial? O Terceiro Setor, apesar de formado por entidades sem fins lucrativos, com atuação em áreas de interesse social, também está sujeito à nova legislação. Por isso, a Federação do Terceiro Setor do Estado do Espírito Santo (Fundaes) promove nesta quarta-feira (26), às 8h30, o evento virtual "LGPD e o Terceiro Setor: Como se adequar?". Os palestrantes serão os advogado Carlos Salgado, consultor de Privacidade e Proteção de Dados Carlos Salgado, e Guilherme Reis, sócio-fundador do escritório Lima&Reis.

AUMENTO DOS "NEM-NEM"

A pandemia fez crescer o índice de jovens de 15 a 29 anos que não trabalham e não estudam, chamados de "nem-nem". A taxa alcançou a marca de 29,33% no segundo trimestre de 2020, o que nunca antes tinha sido atingida, de acordo com pesquisa da FGV Social. Segundo a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, o aumento desse público foi impulsionado pela elevação do desemprego nesta faixa etária. “Durante a pandemia muitas empresas tiveram que rever seus quadros de colaboradores, como também suas prioridades e metas. Muitas priorizaram em ter em suas equipes profissionais mais qualificados e com experiência. Mas por outro lado, a pandemia alavancou outras oportunidades para esse público, como por exemplo a procura por jovens da área de tecnologia. Quem está em busca de uma recolocação no mercado, ou atrás da primeira oportunidade de emprego, deve estar sempre atento as vagas que estão surgindo e buscar se qualificar e enriquecer o currículo”, ressalta.

RR NEWS

Stella Miranda vai comemorar idade nova no próximo dia 29 de maio, com um almoço para poucos e bons amigos, no Condomínio Aldeia Pedra Azul, em Domingos Martins.

Kítia Perciano e médicos do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon) comandam lives com orientações e dicas sobre diversos temas que giram em torno do câncer no perfil @neononcologia).

Marina Coser Saldanha faz sucesso com o seu curso online "Descomplicando a vida saudável".