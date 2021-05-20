Personal assistant, serviço que ajuda organizar a vida, chega a Vitória

Luciana Rasseli acaba de trazer para o ES o serviço de Personal Assistant Crédito: Divulgação

No mundo moderno, acumular a carga horária de trabalho com as tarefas do dia-a-dia tornou a rotina de homens e mulheres numa jornada cansativa e estressante. Para ajudar as pessoas em tarefas que demandam tempo e dedicação, acaba de surgir um novo prestador de serviço, o Personal Assistant.

O profissional presta uma consultoria personalizada em tarefas cotidianas, como fazer compras, ir ao banco, orientar os funcionários da casa, organizar a agenda de negócios e ambiente de trabalho e até acompanhar um paciente ao médico, fisioterapeuta, dentista e exames de rotina.

O serviço, que já conquistou cidades como Rio e São Paulo, acaba de chegar ao mercado capixaba com a "LuResolve", sob o comando da administradora de empresas e ex-servidora pública Luciana Rasseli. Bem-relacionada e comunicativa, Luciana já tem experiência na área ajudando amigos e parentes mais próximos. Lu ganhou fama entre os conhecidos com a frase: “Deixa comigo. Vou diligenciar”. Vendo a demanda por esse tipo de serviço, a administradora acaba de lançar o serviço para atendimentos na Grande Vitória.

[email protected]. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Maira Bumachar e Eduardo Souza: celebrando idade nova na Adega Santiago, em São Paulo Crédito: Divulgação

REDE DE FARMÁCIA CAPIXABA ESTÁ ENTRE AS 20 MAIS DO PAÍS

“Resultado gratificante!” Assim, o diretor de marketing da rede de farmácias Preço Baixo, João Comério, definiu por estar entre as 20 melhores drogarias do país. O nome da rede figurou em uma pesquisa feita pela CVA Solutions, empresa de mercado e consultoria, subsidiária da americana, CVM Inc., em um estudo nomeado ‘CVA Drogarias 2021’, que mostrou as melhores drogarias por ‘força de marca’ e ‘valor percebido’ do Brasil.

“Ser lembrado entre as 20 maiores do país, entre marcas que são verdadeiros conglomerados, só mostra que nossa força e competência estão nos guiando no caminho certo”, destaca Comério. Um dos diferenciais da rede tem sido a expansão das lojas e o uso da tecnologia em prol dos consumidores.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Sandra Demoner, Heliane Duarte e a aniversariante Elia Marli: comemorando entre amigas! Crédito: Divulgação

INDÚSTRIA

Eduarda Buaiz continua engajada no movimento Indústria do Bem, da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Mais mil produtos da Buaiz Alimentos foram doados para compor 500 kits de alimentos que serão destinadas a famílias carentes do Estado. A indústria do Espírito Santo vem se mobilizando desde o início da pandemia para ajudar a sociedade capixaba e o governo estadual a enfrentar a crise causa pelo novo coronavírus. O movimento vem identificando as principais demandas do sistema público de saúde e de comunidades, e com base nessas necessidades as empresas que aderiram ao movimento colaboram com doações.

JANTAR

Julianna Castro, Dayana Barroso, Juninho Santos, Giuliano Castro, Alan Frank e Giuliano Castro Filho: jantar em homenagem ao ex-Polegar e apresentador Alan Frank, na Ilha do Boi Crédito: Divulgação

EXECUTIVAS DO ES SÃO DESTAQUE NACIONAL

A indústria gráfica capixaba está em alta no cenário nacional. As executivas do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo, Cristhine Samorini e Lorena Deppizol, presidente e vice, respectivamente, tomam posse para a nova gestão da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf). Samorini assume a vice-presidência da Região Sudeste e Lorena será a diretora Plenária no triênio 2021 - 2023.

BRINDANDO A VIDA!

O advogado criminalista Rivelino Amaral e sua Karol Cavedo, que aniversariou recentemente! Crédito: Divulgação

VAMOS AJUDAR O ASILO?

Ficou ainda mais fácil prestar a sua solidariedade para o Asilo de Vitória. A instituição, agora, permite que os colaboradores doem de forma prática e sem nenhuma taxa pelo PIX da instituição, através do CNPJ 28.165.272/0001-60. "É importante frisar que toda a ajuda financeira é utilizada para pagar os custos dos especialistas que atendem no Asilo de Vitória, além das contas fixas da instituição", ressalta o presidente do Asilo, João Ângelo Baptista.

O FUTURO DOS GALPÕES DO IBC

RR NEWS

Bernardo Chieppe, diretor das concessionárias do Grupo Águia Branca, comemora o prêmio de melhor empresa no relacionamento com o consumidor em todo o Brasil, conquistado pela Jeep. A montadora recebeu pela primeira vez, o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente na categoria Veículos - Automóveis de Luxo, realizado pelo Grupo Padrão em parceria com o Centro de Inteligência Padrão (CIP) em parceria com a OnYou. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 29 de junho.

O piloto capixaba Hugo Cibien, com apoio da Novaforma, participa da segunda prova da Império Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país, no próximo dia 5, e vai levar as cores do Espírito Santo para a pista. O capacete, pintado em rosa, azul e branco, tem status de campeão: a pintura foi desenvolvida pela Sid Special Paint, responsável pelos capacetes de Ayrton Senna, Piquet e Fittipaldi. O novo design é assinado por Raí Caldato, mesmo designer responsável pelo acessório do consagrado Lewis Hamilton. Essa etapa acontece em Curitiba e também terá nomes de destaque como Nelsinho Piquet, Xandinho Negrão e Cacá Bueno na disputa, além de marcas consagradas como Ferrari, Porsche e McLaren.

Julia Bottecchia entre Caroline Bremm e Sabrina Nicoli Crédito: Divulgação

Julia Bottecchia comemora este mês os dois anos de sua franquia Desapegue em Florianópolis. Na “ilha do mel”, a loja é comandada por Caroline Bremm e Sabrina Nicoli, e está localizada no charmoso bairro de Trindade.