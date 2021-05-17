Joalheiro do ES expõe na edição de 30 anos da CasaCor Rio

Ricardo Vieira, jola Crédito: Divulgação

Ricardo Vieira expõe sua coleção na edição de 30 anos Nosso joalheiroexpõe sua coleção na edição de 30 anos Casacor Rio , no icônico casarão Brando Barbosa, localizado no Jardim Botânico da capital carioca, rodeado por um jardim de 12 mil metros quadrados de Mata Atlântica, de 17 a 31 de maio. A coleção valoriza as gemas brasileiras e as pérolas barrocas.

CASAMENTO E CHÁ REVELAÇÃO

Dani Barreto e Eduardo Couzzi reuniram a família para celebrar o casamento e o chá revelação de Sophie, em Pedra Azul Crédito: Brenda Sangi Fotografia

COMBATE À FOME

As Óticas Paris lançaram nas redes sociais uma campanha de doação de alimentos para combater a fome e estimular empresários e pessoas a também se mobilizarem pela causa. A campanha Quando a Gente Soma, a Fome Some, realizada com a Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa) está arrecadando doações na loja da Aleixo Netto, na Praia do Canto. “Nós sabemos que o momento é difícil para todos, mas existem pessoas que estão passando por dificuldades ainda maiores. Adquirimos 50 cestas básicas para doar, que serão entregues à Cufa. Mas gostaríamos de entregar uma quantidade ainda maior e para isso convidamos todos a se envolverem e ajudarem também”, estimula a diretora executiva da rede de óticas, Ana Luiza Azevedo.

ANIVERSÁRIO

Priscila Passamani, a aniversariante Brisa Clem e Eduarda Buaiz: celebrando a vida, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação

BRUXISMO E PANDEMIA

Durante a pandemia, observou-se um aumento dos casos de bruxismo e seus efeitos, possivelmente como consequência de ansiedade e estresse vividos pelos pacientes, bem como alterações da rotina de sono. Ana Luíza Leal, dentista especializada em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em disfunção temporomandibular alerta que o tratamento pode variar de acordo com a necessidade individual de cada paciente e precisa de um olhar cuidadoso de um profissional especializado. “O bruxismo diurno, por exemplo, é considerado um hábito semiconsciente, que pode acontecer durante momentos de concentração ou tensão. Observamos um aumento de queixas desses casos por conta de muitos terem passado a trabalhar em home office e ficarem expostos a longos períodos em frente ao computador. Já o bruxismo do sono pode ser causado por condições primárias como o refluxo gastroesofágico, problemas respiratórios durante o sono e até mesmo alterações na rotina de sono”, explica.

PARABÉNS PRA VOCÊ NO BARRO VERMELHO

Tânia Gaigher, Margareth Destefani, Taiza Ammar, a aniversariante Juliana Faria, Ana Flávia Miranda, Andrezza Rosetti e Elissa Ammar: reunião de amigas para comemorar a idade nova Crédito: Divulgação

CAPIXABA CRIA CÁPSULAS CONTRA QUEDA DE CABELO

A queda acentuada dos fios é uma das principais queixas relacionadas aos cabelos (que estão diretamente associados a autoestima feminina e masculina!). O problema atinge milhares de brasileiros e ficou ainda mais recorrente durante a pandemia, visto que a perda capilar foi identificada como um dos sintomas mais comuns pós-covid, atingindo 1 a cada 4 infectados. Antes mesmo disso, a farmacêutica e tricologista Dr. Cristal Bastos já lidava diariamente com esses casos em sua clínica, na Praia do Canto, em Vitória. Para ajudar a combater a queda, além dos tratamentos, ela decidiu criar um suplemento capilar capaz de manter a saúde do couro cabeludo. Indicado para homens e mulheres, a novidade é resultado de pesquisas que unem natureza e tecnologia. Na composição, alguns dos ativos são vitamina C, zinco, selênio e peptídeos de colágeno.

PARABÉNS PRA VOCÊ NA BARRA DO JUCU

Claudia Serra celebrou seu aniversário, ao lado de amigos, no seu La Garza Crédito: Divulgação

RR NEWS

Na próxima segunda-feira (17/05), às 19 horas, a especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, conversará sobre novas lideranças que inspiram com Raphael Cassaro, CEO da Argalit-Elit e vice-presidente do Cindes. O bate-papo faz parte do "Na Rede com Vânia Goulart", uma série de lives com as principais lideranças do Espírito Santo, e será transmitido pelo instagram da Selecta (@selectain). Paulo Corrêa e Rodrigo Santos Neves (Valor Investimento), Otacílio Pedrinha (Banestes) e muitos outros estão entre os convidados das próximas semanas.

A convite de Gian Zucoloto, Thay Proença assume a gerência de vendas e relacionamento com clientes e especificadores da Moldura Minuto Vitória. Além dessa novidade, o empresário também anuncia a entrada de Amanda Chabudè, graduanda de artes plásticas na Ufes, que passa a atuar como consultora de decoração com quadros.

A arquiteta Larissa Cabral é a autora do projeto do novo Empório Bistuts, recém-inaugurado na Rota do Lagarto, em Pedra Azul