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Renata Rasseli

Joalheiro do ES expõe na edição de 30 anos da CasaCor Rio

Ricardo Vieira exibe sua coleção de 17 a 31 de maio, na mostra de decoração, que acontece no icônico casarão Brando Barbosa, no Jardim Botânico da capital carioca

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ricardo Vieira, joalheiro
Ricardo Vieira, jola Crédito: Divulgação
Nosso joalheiro Ricardo Vieira expõe sua coleção na edição de 30 anos Casacor Rio, no icônico casarão Brando Barbosa, localizado no Jardim Botânico da capital carioca, rodeado por um jardim de 12 mil metros quadrados de Mata Atlântica, de 17 a 31 de maio. A coleção valoriza as gemas brasileiras e as pérolas barrocas. 

CASAMENTO E CHÁ REVELAÇÃO

Dani Barreto e Eduardo Couzzi: à espera de Sophie
Dani Barreto e Eduardo Couzzi reuniram a família para celebrar o casamento e o chá revelação de Sophie, em Pedra Azul Crédito: Brenda Sangi Fotografia

COMBATE À FOME

As Óticas Paris lançaram nas redes sociais uma campanha de doação de alimentos para combater a fome e estimular empresários e pessoas a também se mobilizarem pela causa. A campanha Quando a Gente Soma, a Fome Some, realizada com a Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa) está arrecadando doações na loja da Aleixo Netto, na Praia do Canto. “Nós sabemos que o momento é difícil para todos, mas existem pessoas que estão passando por dificuldades ainda maiores. Adquirimos 50 cestas básicas para doar, que serão entregues à Cufa. Mas gostaríamos de entregar uma quantidade ainda maior e para isso convidamos todos a se envolverem e ajudarem também”, estimula a diretora executiva da rede de óticas, Ana Luiza Azevedo.

ANIVERSÁRIO

Priscila Passamani, Brisa Clem e Eduarda Buaiz
Priscila Passamani, a aniversariante Brisa Clem e Eduarda Buaiz: celebrando a vida, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação

BRUXISMO E PANDEMIA

Durante a pandemia, observou-se um aumento dos casos de bruxismo e seus efeitos, possivelmente como consequência de ansiedade e estresse vividos pelos pacientes, bem como alterações da rotina de sono. Ana Luíza Leal, dentista especializada em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em disfunção temporomandibular alerta que o tratamento pode variar de acordo com a necessidade individual de cada paciente e precisa de um olhar cuidadoso de um profissional especializado. “O bruxismo diurno, por exemplo, é considerado um hábito semiconsciente, que pode acontecer durante momentos de concentração ou tensão. Observamos um aumento de queixas desses casos por conta de muitos terem passado a trabalhar em home office e ficarem expostos a longos períodos em frente ao computador. Já o bruxismo do sono pode ser causado por condições primárias como o refluxo gastroesofágico, problemas respiratórios durante o sono e até mesmo alterações na rotina de sono”, explica.

PARABÉNS PRA VOCÊ NO BARRO VERMELHO

Tânia Gaigher, Margareth Destefani, Taiza Ammar, a aniversariante Juliana Faria, Ana Flávia Miranda, Andrezza Rosetti e Elissa Ammar
Tânia Gaigher, Margareth Destefani, Taiza Ammar, a aniversariante Juliana Faria, Ana Flávia Miranda, Andrezza Rosetti e Elissa Ammar: reunião de amigas para comemorar a idade nova Crédito: Divulgação

CAPIXABA CRIA CÁPSULAS CONTRA QUEDA DE CABELO

A queda acentuada dos fios é uma das principais queixas relacionadas aos cabelos (que estão diretamente associados a autoestima feminina e masculina!). O problema atinge milhares de brasileiros e ficou ainda mais recorrente durante a pandemia, visto que a perda capilar foi identificada como um dos sintomas mais comuns pós-covid, atingindo 1 a cada 4 infectados. Antes mesmo disso, a farmacêutica e tricologista Dr. Cristal Bastos já lidava diariamente com esses casos em sua clínica, na Praia do Canto, em Vitória. Para ajudar a combater a queda, além dos tratamentos, ela decidiu criar um suplemento capilar capaz de manter a saúde do couro cabeludo. Indicado para homens e mulheres, a novidade é resultado de pesquisas que unem natureza e tecnologia. Na composição, alguns dos ativos são vitamina C, zinco, selênio e peptídeos de colágeno.

PARABÉNS PRA VOCÊ NA BARRA DO JUCU

Claudia Serra
Claudia Serra celebrou seu aniversário, ao lado de amigos, no seu La Garza Crédito: Divulgação

RR NEWS

Na próxima segunda-feira (17/05), às 19 horas, a especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, conversará sobre novas lideranças que inspiram com Raphael Cassaro, CEO da Argalit-Elit e vice-presidente do Cindes. O bate-papo faz parte do "Na Rede com Vânia Goulart", uma série de lives com as principais lideranças do Espírito Santo, e será transmitido pelo instagram da Selecta (@selectain). Paulo Corrêa e Rodrigo Santos Neves (Valor Investimento), Otacílio Pedrinha (Banestes) e muitos outros estão entre os convidados das próximas semanas.
A convite de Gian Zucoloto, Thay Proença assume a gerência de vendas e relacionamento com clientes e especificadores da Moldura Minuto Vitória. Além dessa novidade, o empresário também anuncia a entrada de Amanda Chabudè, graduanda de artes plásticas na Ufes, que passa a atuar como consultora de decoração com quadros.
A arquiteta Larissa Cabral é a autora do projeto do novo Empório Bistuts, recém-inaugurado na Rota do Lagarto, em Pedra Azul
Sabrina Lemos, artista
Sabrina Lemos acaba de conquistar dois prêmios no Newada International Film Festival, na Índia Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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