Joalheiro do ES expõe na edição de 30 anos da CasaCor Rio

Nosso joalheiro Ricardo Vieira expõe sua coleção na edição de 30 anos Casacor Rio, no icônico casarão Brando Barbosa, localizado no Jardim Botânico da capital carioca, rodeado por um jardim de 12 mil metros quadrados de Mata Atlântica, de 17 a 31 de maio. A coleção valoriza as gemas brasileiras e as pérolas barrocas.
CASAMENTO E CHÁ REVELAÇÃO
COMBATE À FOME
As Óticas Paris lançaram nas redes sociais uma campanha de doação de alimentos para combater a fome e estimular empresários e pessoas a também se mobilizarem pela causa. A campanha Quando a Gente Soma, a Fome Some, realizada com a Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa) está arrecadando doações na loja da Aleixo Netto, na Praia do Canto. “Nós sabemos que o momento é difícil para todos, mas existem pessoas que estão passando por dificuldades ainda maiores. Adquirimos 50 cestas básicas para doar, que serão entregues à Cufa. Mas gostaríamos de entregar uma quantidade ainda maior e para isso convidamos todos a se envolverem e ajudarem também”, estimula a diretora executiva da rede de óticas, Ana Luiza Azevedo.
ANIVERSÁRIO
BRUXISMO E PANDEMIA
Durante a pandemia, observou-se um aumento dos casos de bruxismo e seus efeitos, possivelmente como consequência de ansiedade e estresse vividos pelos pacientes, bem como alterações da rotina de sono. Ana Luíza Leal, dentista especializada em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em disfunção temporomandibular alerta que o tratamento pode variar de acordo com a necessidade individual de cada paciente e precisa de um olhar cuidadoso de um profissional especializado. “O bruxismo diurno, por exemplo, é considerado um hábito semiconsciente, que pode acontecer durante momentos de concentração ou tensão. Observamos um aumento de queixas desses casos por conta de muitos terem passado a trabalhar em home office e ficarem expostos a longos períodos em frente ao computador. Já o bruxismo do sono pode ser causado por condições primárias como o refluxo gastroesofágico, problemas respiratórios durante o sono e até mesmo alterações na rotina de sono”, explica.
PARABÉNS PRA VOCÊ NO BARRO VERMELHO
CAPIXABA CRIA CÁPSULAS CONTRA QUEDA DE CABELO
A queda acentuada dos fios é uma das principais queixas relacionadas aos cabelos (que estão diretamente associados a autoestima feminina e masculina!). O problema atinge milhares de brasileiros e ficou ainda mais recorrente durante a pandemia, visto que a perda capilar foi identificada como um dos sintomas mais comuns pós-covid, atingindo 1 a cada 4 infectados. Antes mesmo disso, a farmacêutica e tricologista Dr. Cristal Bastos já lidava diariamente com esses casos em sua clínica, na Praia do Canto, em Vitória. Para ajudar a combater a queda, além dos tratamentos, ela decidiu criar um suplemento capilar capaz de manter a saúde do couro cabeludo. Indicado para homens e mulheres, a novidade é resultado de pesquisas que unem natureza e tecnologia. Na composição, alguns dos ativos são vitamina C, zinco, selênio e peptídeos de colágeno.
PARABÉNS PRA VOCÊ NA BARRA DO JUCU
RR NEWS
Na próxima segunda-feira (17/05), às 19 horas, a especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, conversará sobre novas lideranças que inspiram com Raphael Cassaro, CEO da Argalit-Elit e vice-presidente do Cindes. O bate-papo faz parte do "Na Rede com Vânia Goulart", uma série de lives com as principais lideranças do Espírito Santo, e será transmitido pelo instagram da Selecta (@selectain). Paulo Corrêa e Rodrigo Santos Neves (Valor Investimento), Otacílio Pedrinha (Banestes) e muitos outros estão entre os convidados das próximas semanas.
A convite de Gian Zucoloto, Thay Proença assume a gerência de vendas e relacionamento com clientes e especificadores da Moldura Minuto Vitória. Além dessa novidade, o empresário também anuncia a entrada de Amanda Chabudè, graduanda de artes plásticas na Ufes, que passa a atuar como consultora de decoração com quadros.
A arquiteta Larissa Cabral é a autora do projeto do novo Empório Bistuts, recém-inaugurado na Rota do Lagarto, em Pedra Azul