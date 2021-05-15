Festival de Teatro de Guaçuí premiará com troféu José Luiz Gobbi

José Luiz Gobbi interpretou a solteirona Marly a peça "Hello Creuzodete" Crédito: Arquivo Pessoal

21º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, que acontece entre os dias 16 a 22 deste mês, na região do Caparaó, prestará uma homenagem aoJosé Luiz Gobbi, morando em Patrimônio da Penha, no Caparaó Capixaba, desde 2020. Um dos mais importantes do cenário teatral capixaba, o, na região do Caparaó, prestará uma homenagem ao ator e produtor cultural José Luiz Gobbi, que faleceu nesta quinta-feira (13). Um dos vencedores do festival receberá o troféumorando em Patrimônio da Penha, no Caparaó Capixaba, desde 2020.

Em formato híbrido (semipresencial e online), o evento será aberto com o espetáculo “Abajur cor de carne”, no Teatro Fernando Torres, da Cia Emaranhado de Dança, de Vitória. O encerramento ficará por conta de "Os sacrilégios do amor", do grupo Gota, Pó e Poeira, o organizador do evento, de Guaçuí. Serão 18 apresentações ao todo, com 80% das peças capixabas, mas contando com grupos vindos de Minas Gerais, Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro.

As montagens - como "Eternamente Bibi" e "Nem tudo são amores" - foram selecionadas no ano passado, tendo em vista a inscrição do festival no edital de Artes Integradas da Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. Com a cidade retornando ao risco moderado no mapa de risco do governo estadual, o Teatro Fernando Torres poderá receber plateia numa porcentagem reduzida, com distanciamento e seguindo as regras sanitárias.

O festival é coordenado pelo Grupo Teatral e Ponto de Cultura Gota, Pó e Poeira, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Guaçuí, da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Estado da Cultura. Haverá transmissão online de toda a programação, que contará com a tradicional premiação ao final, no canal do Youtube do Gota, Pó e Poeira.

CASAMENTO

Leticia Finamore e Luiz Bevilacqua: celebrando o casamento civil, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

NOVA POUSADA EM VENDA NOVA

Fernando Lorenzoni, conceituado chef de cozinha, repaginou o casarão de sua família em Venda Nova do Imigrante, com mais de 100 anos de construção, e transformou em uma aconchegante pousada, a Benaflo, com apenas seis quartos.

LANÇAMENTO

Dra Oliete Guerra, Irene Baldi, Ana Flávia Lemos, Karina Mazzini e Lilian Salviato no curso de lançamento do novo equipamento que acabou de chegar em Vitória, o Lavieen Crédito: Divulgação

GOOD NEWS

Notícia boa para os homens de negócio do Espírito Santo com o que já chamam de "o julgamento do século": o advogado empresarial Luciano Pavan conta que o STF decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. "Isso representa para as empresas que se submetem ao ICMS, ao PIS e a COFINS, a possibilidade de recuperarem o que foi pago a mais e corrigidos", explica a boa nova, sobretudo nesse momento de crise. No julgamento, ele salienta, ficou definido que apenas quem ajuizou esta ação antes de 15/03/2017 (data do julgamento de mérito) terá direito a recuperar os créditos dos últimos 05 anos e se desonerarem daquela data em diante.

MODA

Sabrina Matias: em editorial da nova coleção cáspula da empresária Julia Loyola Crédito: Chrystian Henrique/ Atitú

BUILT TO SUIT

Os contratos de locação de imóvel na categoria Built to Suit (construído para servir) têm crescido no Brasil e no Espírito Santo. A avaliação da advogada Cristina Daher, especializada em direito empresarial, é de que essa modalidade se torna mais atrativa por atender ambas as partes do contrato, gerando mais estabilidade na relação comercial. “O imóvel locado sob a forma Built to Suit é construído e planejado sob medida, nos termos que o locatário deseja. O locador, por sua vez, tem a tranquilidade de entregar um imóvel a um cliente interessado previamente na exata medida do que ele precisa. No contrato do referido espaço, poderão inclusive ser acrescentadas obrigações de natureza construtiva sem conflito com as regras comuns aos contratos de locação", explica.

BELEZA CAPIXABA

Janaina Gurgel Crédito: Chrystian Henrique/ Atitú

PEGOU DE SURPRESA

O mundo do Direito Previdenciário balançou essa semana com o INSS anunciando a retomada, já a partir deste mês, do bloqueio dos benefícios por falta da comprovação de vida para os aposentados e pensionistas que deveriam, mas não realizaram o procedimento por meio digital. Caso tenha o pagamento bloqueado, a especialista em Direito Previdenciário Tatiana Sampaio orienta os segurados a acessarem o portal do Meu INSS para realizar a comprovação de vida e reativar o benefício.

QUERIDAS DE RR