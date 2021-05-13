Colatina sempre foi conhecida pelo seu calor. Muitos a chamam de “Calortina”, por conta das altas temperaturas durante o ano todo. O que pouca gente sabe é que existe uma parte do município que faz um frio típico de montanha! É a região de São Pedro Frio, que fica a 40 quilômetros do Centro da cidade e que registra temperaturas de menos de 10 graus. O ponto mais alto da região, a Serra da Cangalha, fica a 670 metros de altitude.
E é neste cenário, com clima bucólico, coberto pela Mata Atlântica, com agricultura familiar, produção de café, lichia, uva, pitaia, com belas cachoeiras, corredeiras, quedas d’águas e formações rochosas que possibilitam a prática dos esportes de aventura, que a Prefeitura de Colatina está criando a mais nova rota turística do Estado: a Rota do Mirante de São Pedro Frio.
A equipe técnica já está planejando a estruturação da região, com a melhoria das estradas de acesso e sinalização, internet de alta velocidade, capacitação para o desenvolvimento do empreendedorismo na região e campanha de divulgação nacional. E conversas com a Associação Empresarial de Colatina e com a Secretaria de Estado de Turismo já foram realizadas para troca de ideias e experiências.
Em breve, mais uma opção para capixabas e turistas conhecerem as belezas de Colatina e do Espírito Santo neste ano de centenário da "Princesa do Norte".
ES ganha nova rota turística, na região de São Pedro Frio, em Colatina
ANIVERSÁRIO
Aniversário de 41 anos de Camila Fiorot
CAPIXABA LANÇA LIVRO SOBRE VENDAS
O consultor do Processos de Vendas, Floriano Schneider, irá lançar no dia 1° de junho o livro “Somos Todos Vendedores”. A obra é resultado de 25 anos de experiência na área comercial. De vendedor de picolés quando criança e embalador de supermercado a gerente regional de vendas, Floriano revela quais são os caminhos para o sucesso.
VIAGEM
UVV É DESTAQUE INTERNACIONAL
A Universidade Vila Velha está entre as melhores instituições na edição 2021 do QS World University Ranking, um dos rankings mais antigos sobre educação superior. Nele, são avaliados a qualidade do ensino, pesquisa e extensão e a universidade destaca-se por sua produção nas áreas da saúde, da vida e humanas. “Este resultado é fruto do conhecimento científico produzido pelos oito programas de pós-graduação stricto sensu em andamento na UVV", destaca Denise Endringer, pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV.
ADVOCACIA
IGP-M E ALUGUEL
A disparada no índice do IGP-M, índice que reajusta o valor do aluguel, tem feito com que imobiliárias e inquilinos não cheguem ao consenso na renovação dos contratos de aluguéis. Alencar Ferrugini, advogado atuante no setor imobiliário, destaca que em abril o IGP-M acumulou alta de 32,03% em 12 meses, enquanto o IPCA subiu 6,10% no mesmo período. Assim, um aluguel de R$ 2 mil corrigido pelo IGP-M passaria para R$ 2.640,60, e pelo IPCA seria de R$ 2.122, uma diferença de R$ 518,60.
ARQUITETA CAPIXABA EM SAMPA
HOSPITAL SANTA RITA NA PONTA
O Hospital Santa Rita vai abrigar o Centro de Excelência em Eletrofisiologia, responsável por treinar médicos brasileiros e do exterior no desenvolvimento de uma nova técnica de tratamento da arritmia cardíaca, desenvolvida de forma pioneira no Brasil pelo médico capixaba Fabrício Vassallo. Ele, que publicou um estudo sobre o tema no Journal of Cardiovascular Electrophyusiology, a mais importante publicação internacional na área de cardiologia, é da equipe de cardiologistas do Santa Rita e do Instituto de Cardiologia do Espírito Santo.
RR NEWS
Edinho e Ivana Ruy estão conhecendo as maravilhas do Carmel Taíba Exclusive Resort, no Ceará.
Durante a pandemia e isolamento em Vitoria, a designer Ivana Paiva teve a oportunidade de transformar produto em afeto. A união do amor aos animais e a moda deu início ao Projeto Vida. Parte do valor de venda de determinadas peças é revertido ao cuidado com os animais, contando inicialmente com a doação das estampas da Lenny e com a participação das fotos da médica Joana Carvalho Dias.
Nesta quinta-feira (13), as óticas Paris irão realizar uma live para esclarecer dúvidas a respeito das lentes ideais para seus óculos. Quem vai conduzir a conversa é a diretora executiva da marca, Ana Luiza Azevedo, com a participação da médica oftalmologista Liliana Nóbrega. É só acessar o perfil do Instagram @oticasparis, a partir das 20h e enviar suas dúvidas e sugestões.
Maio é o mês dedicado para conscientizar, prevenir e lutar contra o câncer de boca. Márcia Gabriella Barros Mule especialista em radiologia odontológica e em saúde pública explica que os exames de imagem na odontologia, são capazes de identificar muitas lesões cancerígenas presentes no tecido ósseo.
Após conquistar a segunda colocação na primeira etapa da Império Endurance Brasil, o piloto capixaba Hugo Cibien segue com sua rotina de preparação para as pistas. O atleta vem dedicando pelo menos 4 horas do seu dia, todos os dias, para os treinos no simulador, treinamento físico específico e atividade esportiva como beach tennis. A próxima disputa acontece no dia 5 de junho, em Curitiba.
Os sentimentos da coluna RR à família de Sônia Fonseca, fundadora da marca capixaba Açúcar Moreno, que faleceu nesta terça-feira (11). Nosso abraço especial às filhas Hinglyd e Heglay.