ES ganha nova rota turística, na região de São Pedro Frio, em Colatina Crédito: Divulgação

Serra da Cangalha, fica a 670 metros de altitude. Colatina sempre foi conhecida pelo seu calor. Muitos a chamam de “Calortina”, por conta das altas temperaturas durante o ano todo. O que pouca gente sabe é que existe uma parte do município que faz um frio típico de montanha! É a região de São Pedro Frio, que fica a 40 quilômetros do Centro da cidade e que registra temperaturas de menos de 10 graus. O ponto mais alto da região, a, fica a 670 metros de altitude.

E é neste cenário, com clima bucólico, coberto pela Mata Atlântica, com agricultura familiar, produção de café, lichia, uva, pitaia, com belas cachoeiras, corredeiras, quedas d’águas e formações rochosas que possibilitam a prática dos esportes de aventura, que a Prefeitura de Colatina está criando a mais nova rota turística do Estado: a Rota do Mirante de São Pedro Frio.

A equipe técnica já está planejando a estruturação da região, com a melhoria das estradas de acesso e sinalização, internet de alta velocidade, capacitação para o desenvolvimento do empreendedorismo na região e campanha de divulgação nacional. E conversas com a Associação Empresarial de Colatina e com a Secretaria de Estado de Turismo já foram realizadas para troca de ideias e experiências.

Em breve, mais uma opção para capixabas e turistas conhecerem as belezas de Colatina e do Espírito Santo neste ano de centenário da "Princesa do Norte".

ES ganha nova rota turística, na região de São Pedro Frio, em Colatina

ANIVERSÁRIO

A médica Camila Fiorot celebrou 41 anos, ao lado das amigas, no restaurante Lareira Portuguesa, nesta terça-feira (11) Crédito: Elani Passos

Aniversário de 41 anos de Camila Fiorot

CAPIXABA LANÇA LIVRO SOBRE VENDAS

O consultor do Processos de Vendas, Floriano Schneider, irá lançar no dia 1° de junho o livro “Somos Todos Vendedores”. A obra é resultado de 25 anos de experiência na área comercial. De vendedor de picolés quando criança e embalador de supermercado a gerente regional de vendas, Floriano revela quais são os caminhos para o sucesso.

VIAGEM

Gustavo Hertel e Renata Vervloet, Pipo Maciel e Mariana Maciel: na Mesquita de Alabastro, Egito Crédito: Divulgação

UVV É DESTAQUE INTERNACIONAL

A Universidade Vila Velha está entre as melhores instituições na edição 2021 do QS World University Ranking, um dos rankings mais antigos sobre educação superior. Nele, são avaliados a qualidade do ensino, pesquisa e extensão e a universidade destaca-se por sua produção nas áreas da saúde, da vida e humanas. “Este resultado é fruto do conhecimento científico produzido pelos oito programas de pós-graduação stricto sensu em andamento na UVV", destaca Denise Endringer, pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV.

ADVOCACIA

As advogadas Denise Benincá e Wanda Plazzi reinauguraram, na última semana, seu escritório de advocacia para anunciarem sua junção com Sthefania Machado, advogada especialista em Direito do Trabalho. O evento foi totalmente virtual Crédito: Divulgação

IGP-M E ALUGUEL

A disparada no índice do IGP-M, índice que reajusta o valor do aluguel, tem feito com que imobiliárias e inquilinos não cheguem ao consenso na renovação dos contratos de aluguéis. Alencar Ferrugini, advogado atuante no setor imobiliário, destaca que em abril o IGP-M acumulou alta de 32,03% em 12 meses, enquanto o IPCA subiu 6,10% no mesmo período. Assim, um aluguel de R$ 2 mil corrigido pelo IGP-M passaria para R$ 2.640,60, e pelo IPCA seria de R$ 2.122, uma diferença de R$ 518,60.

ARQUITETA CAPIXABA EM SAMPA

Mariano, da dupla sertaneja Munhoz& Mariano, e a arquiteta capixaba Renata Tristão, que vai assinar uma reforma pro cantor em São Paulo Crédito: Divulgação

HOSPITAL SANTA RITA NA PONTA

O Hospital Santa Rita vai abrigar o Centro de Excelência em Eletrofisiologia, responsável por treinar médicos brasileiros e do exterior no desenvolvimento de uma nova técnica de tratamento da arritmia cardíaca, desenvolvida de forma pioneira no Brasil pelo médico capixaba Fabrício Vassallo. Ele, que publicou um estudo sobre o tema no Journal of Cardiovascular Electrophyusiology, a mais importante publicação internacional na área de cardiologia, é da equipe de cardiologistas do Santa Rita e do Instituto de Cardiologia do Espírito Santo.

RR NEWS

Bianco Santos e Carol Roncetti: pausa para um café na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Edinho e Ivana Ruy estão conhecendo as maravilhas do Carmel Taíba Exclusive Resort, no Ceará.

Durante a pandemia e isolamento em Vitoria, a designer Ivana Paiva teve a oportunidade de transformar produto em afeto. A união do amor aos animais e a moda deu início ao Projeto Vida. Parte do valor de venda de determinadas peças é revertido ao cuidado com os animais, contando inicialmente com a doação das estampas da Lenny e com a participação das fotos da médica Joana Carvalho Dias.

Nesta quinta-feira (13), as óticas Paris irão realizar uma live para esclarecer dúvidas a respeito das lentes ideais para seus óculos. Quem vai conduzir a conversa é a diretora executiva da marca, Ana Luiza Azevedo, com a participação da médica oftalmologista Liliana Nóbrega. É só acessar o perfil do Instagram @oticasparis, a partir das 20h e enviar suas dúvidas e sugestões.

Maio é o mês dedicado para conscientizar, prevenir e lutar contra o câncer de boca. Márcia Gabriella Barros Mule especialista em radiologia odontológica e em saúde pública explica que os exames de imagem na odontologia, são capazes de identificar muitas lesões cancerígenas presentes no tecido ósseo.

Após conquistar a segunda colocação na primeira etapa da Império Endurance Brasil, o piloto capixaba Hugo Cibien segue com sua rotina de preparação para as pistas. O atleta vem dedicando pelo menos 4 horas do seu dia, todos os dias, para os treinos no simulador, treinamento físico específico e atividade esportiva como beach tennis. A próxima disputa acontece no dia 5 de junho, em Curitiba.