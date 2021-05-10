Operadora de saúde do ES faz parceria com Sírio-Libanês de Brasília

A MedSênior é uma operadora de saúde exclusiva da terceira idade Crédito: Divulgação

Os clientes da MedSênior, que além do hospital próprio da operadora de saúde contam com o suporte de uma rede credenciada formada por mais de 50 hospitais, agora podem ser atendidos também no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O benefício está disponível para os clientes do plano Black, que têm acesso a uma rede de hospitais e laboratórios diferenciada, inclusive com direito à remoção em casos de urgência e emergência em Vitória.

Além do Sírio-Libanês, a MedSênior fechou parceria com outros grandes centros de medicina do País. Também estão credenciados o Hospital Mater Dei de Belo Horizonte (MG), a Rede Santa Lúcia em Brasília, a Rede D’or em Curitiba (PR) e os Hospitais Samaritano e Pró-Cardíaco no Rio de Janeiro. Quantos aos laboratórios, os clientes têm o direito de usar os serviços do Dasa e do Fleury em todas as capitais do País.

MÊS DAS MÃES

Vivian e Olivinha Coser e Arthur: em ensaio fotográfico promovido pela Dora Daher em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Claude Coimbra

EXPANSÃO

O empresário Douglas Vaz se prepara para viajar nesta segunda (10) PARA passar por nove municípios de Rondônia e de Mato Grosso, locais onde está investindo e possui empreendimentos já em conclusão, com a loteadora Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Dentre esses municípios estão Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Vilhena em Rondônia, além de Tangará e Cuiabá em Mato Grosso.

A loteadora fará investimentos de aproximadamente R$ 185 milhões em empreendimentos imobiliários no Espírito Santo, Rondônia e Mato Grosso. A empresa ainda está prospectando áreas na Bahia e em São Paulo, para possíveis projetos. A ideia é trabalhar empreendimentos com perfil econômico e de alto padrão. Há grandes novidades chegando por aí!

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A dentista Ana Luiza Leal, especializada em Cirurgia Bucomaxilofacial e mestre em Disfunção Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial, e sua filha, Maria Eduarda: celebrando o Mês da Mães. Crédito: Divulgação

MAIS CIRURGIAS NO INVERNO

Um dos fatores que mais causam incômodo nos processos de pós-operatório é o calor. A alta temperatura aumenta o suor e pode causar irritação. A exposição solar também pode atrasar a cicatrização. É por isso que o cirurgião plástico Ariosto Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP/ES), destaca que o inverno sempre provoca um aumento no número de cirurgias plásticas. Ele acrescenta que, este ano, a demanda reprimida durante o período de quarentena também é outro fator que tem provocado este aumento, antes mesmo da chegada do inverno.

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Vania Goulart e os filhos Rodrigo e Tatiana Crédito: Divulgação

CASO LUIZA BRUNET

A Justiça rejeitou embargos apresentados por Luiza Brunet e reafirmou que ela não tem direito à metade da fortuna do empresário Lírio Parisotto. Os desembargadores acolheram os argumentos da defesa dele, de que os dois viviam um “namoro tormentoso”, e não uma união estável. Em 2018, a revista Forbes avaliou a fortuna do empresário em US$ 1,6 bilhão. A advogada Kelly Andrade, que atua em muitos casos de direito de família, explica: "A diferença entre um namoro tormentoso e uma união estável está no fato da intenção de constituir família ou não. Na união estável, já se vive como família, se apresenta como família, e quem está de fora vê como família. Já num namoro qualificado, com separações e brigas sempre, não há a intenção de constituir família. Quem olha, vê como namorado, mesmo que morem juntos. Não se comporta e se apresenta como família. O simples fato de morar junto não caracteriza união estável. Da mesma forma que o casal pode morar em casas separadas e possuírem a estabilidade da união".

ANIVERSÁRIO

A designer de joias e aniversariante Milla Borel e Neyder Fernando: noite de parabéns pra você na Aleixo Neto, Praia do Canto Crédito: Divulgação

FAZENDO O BEM!

A Marca Ambiental está realizando uma ação para arrecadação de 450 cestas básicas para as famílias de crianças em situação de vulnerabilidade, em Cariacica. A campanha #MarcaSolidária vai beneficiar 150 crianças do Programa Ciranda do Saber, projeto social desenvolvido na comunidade de Nova Rosa da Penha. A ideia é distribuir uma cesta básica para cada família durante três meses, totalizando 450 entregas. Para que isso aconteça, a Marca convoca empresários, colaboradores e cidadãos para se unirem a essa campanha em prol do bem.

“Esse é um momento que pede união e solidariedade. Sabemos o quão difícil tem sido superar os desafios impostos pela pandemia. Queremos contribuir e contamos com a colaboração de todos no sentido de se envolver nesta causa”, disse Gustavo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental.

PEDRA AZUL

Renata Gomes, André Poubel, Dani Muniz e Fabiana Croce: em dias de descanso nas montanhas do ES Crédito: Divulgação

MERCADO IMOBILIÁRIO NO COMBATE À FOME

O presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, convida toda cadeia do mercado imobiliário para mais uma ação de responsabilidade social em prol de famílias carentes afetadas pela pandemia. Em alusão às celebrações pelos 42 anos da Ademi-ES, completados neste mês de maio, a entidade tomou como iniciativa fazer desta data simbólica um grande movimento para angariar recursos financeiros, com foco na compra do maior volume possível de cestas básicas, com direcionamento a pastorais de igrejas, associações de moradores e ongs que assistem comunidades carentes situadas na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior do Estado. A campanha “Aniversário Solidário” envolve a participação de diretores e colaboradores de loteadoras, imobiliárias, incorporadoras, escritórios de arquitetura e administradoras de condomínios. As doações voluntárias das empresas associadas, parceiras e seus funcionários serão aceitas até o dia 31 de maio, via PIX para a conta da Ademi-ES.

QUERIDOS DE RR

Bruno Leão e a aluna Olívia Podestá, que gravou sua participação nas audições virtuais de inverno. A ação será lançada em junho pelo professor Bruno Crédito: Divulgação

ES NO RANKING NACIONAL DE OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS

O Estado do Espírito Santo ficou em quinto lugar no ranking nacional de Oferta de Serviços Públicos Digitais, criado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), entidade que reúne órgãos públicos do segmento de Tecnologia da Informação (TI).

Esse ranking leva em consideração dois pilares: Eficiência na Máquina Pública e Oferta de Serviços Digitais. No primeiro, o Espírito Santo atingiu a 3ª colocação com 95,3 pontos, numa escala que vai de 0 a 100. No segundo, o Estado alcançou a quinta posição com 87,3 pontos, com a nota máxima podendo chegar a 100.

Para a formulação do ranking são analisados alguns aspectos, como a adoção do portal único de serviços públicos digitais, o sistema de agendamento digital de serviços, o uso de solução para geração e tramitação de processos administrativos eletrônicos, o serviço digital de Boletim de Ocorrência on-line, entre outros.

Para o presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, o resultado do ranking é uma prova de que o Estado está adotando ações com foco na transformação digital dos serviços públicos.

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A empresária Vanessa Cabral e as filhas Raquel e Gessica Cabral: celebrando o Mês das Mães. Crédito: Divulgação

ENCONTRO DA ACAPS

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) realiza no próximo dia 11 de maio mais uma reunião do Comitê RH, grupo formado por profissionais de Recursos Humanos dos estabelecimentos associados à entidade, criado com o objetivo de discutir assuntos voltados para o aprimoramento das empresas quanto à gestão de pessoas. O encontro acontece via Zoom, das 15h às 17h, e terá como principais eixos de discussão os temas: Aprendizagem corporativa no contexto digital, Cultura do feedback nas organizações e Contratação de estagiários e aprendizes – aspectos legais e estratégicos.

Levam a sua expertise para o encontro, Leonardo Carrareto, da Wis Educação; Marcela Calazans, da Calazans Coach & Gestão de Pessoas; Lorena Sathler, do IEL-ES (Instituto Euvaldo Lodi) e José Arciso Fiorot Junior, da Fiorot Advogados Associados. “Implantamos o projeto no início deste ano e já vamos para a terceira reunião. Desde então, o Comitê RH tem cumprido o papel de ser um suporte importante para as empresas, no sentido de atualizar e informar os supermercados sobre aspectos importantes da área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano e relações trabalhistas”, ressalta o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

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