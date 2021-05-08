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Renata Rasseli

FOTOS: 10 mamães posam com seus bebês nascidos na pandemia

Mães de primeira viagem e mães que ampliaram a família contam os desafios e emoções de "maternar" durante a crise sanitária

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carol Neves e os gêmeos Ben e Martin
Carol Neves e os gêmeos Ben e Martin Crédito: Mônica Zorzanelli
Nossa designer de joias Carol Neves é a mãe dos gêmeos Ben e Martin. Os dois meninos cheios de saúde completaram 9 meses e nem parece que ficaram 95 dias internados em UTI neonatal. Durante esse período, a mamãe pegou Covid e não pode visitá-los no hospital. Essa é apenas uma história de 10 queridas de RR que estão encarando o desafio de ser mãe durante a pandemia do coronavírus. 
As mães de primeira viagem tiveram que enfrentar, além das angústias naturais de qualquer gestação, o medo de contrair o vírus, o medo de ter de interromper a amamentação e de ter de abrir mão da ajuda da rede de apoio,  como vovós e titias. 
As que ampliaram a família durante a pandemia também guardam fortes emoções, como cuidar do recém-nascido, do irmão, gerenciar a casa e ainda encarar as medidas de isolamento social com escolas e creches fechadas. 
Mas como amor de mãe é capaz de tudo, as fotos estão aí para comprovar que os desafios foram vencidos com sucesso. Mães e filhos estão cheios de saúde e com sorrisão no rosto. A todas elas,  Carol, Débora, Enza, Bia, Rúbia, Aline, Tatiana e Carol Tristão, Juliana e Vanessa,  o nosso Feliz Dia das Mães! 
Débora Leal e os filhos Tito e Antônio Leal Mota
Débora Leal Mota, Tito e Antônio, que chegou durante a pandemia Crédito: Mônica Zorzanelli
Enza Camata e os filhos Rafaella, Enrico e Antonella Abelha
Enza Camata e os filhos Rafaella, Enrico e Antonella Abelha, a terceira filha, que chegou em 26 de janeiro Crédito: Mônica Zorzanelli
Bia Croce Bonadiman Perenzin e o filho Antônio
Bia Croce Bonadiman Perenzin e o filho Antônio, de 8 meses Crédito: Mônica Zorzanelli
Rubia Tannure e Filippo
Rubia Tannure o filho Filippo, que acaba de completar 1 mês Crédito: Divulgação
Tatiana Tristão e a filha Catarina
Tatiana Tristão e a filha Catarina Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Kwak e a filha Helô
Juliana Kwak e a filha Helô Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Tristão com os filhos Gabriel e Isabela
Carol Tristão, Isabela e Gabriel, que chegou durante a pandemia, na Califórnia, no último 18 de abril Crédito: Divulgação
Aline Cesconetto e a filha Manoella
Aline Cesconetto e a filha Manoella, que chegou no último 22 de abril Crédito: Mônica Zorzanelli
Vanessa Cardoso e Maria Clara, que nasceu no último 20 de abril
Vanessa Cardoso e Maria Clara, que nasceu no último 20 de abril Crédito: Divulgação

RR NEWS

A Orquestra Camerata Sesi apresente neste sábado (08), às 19h, a live "Divas", em homenagem ao Dia das Mães.  O espetáculo terá a participação das Kamila Gabriel, Natércia Lopes, Elaine Vieira, Ekaterina Bessmertnova, Dona Fran, Priscila Aquino, Priscila Ferrari e Tati Celeste. No repertório, divas da música nacional e internacional como Elis Regina, Edith Piaf, Ivete Sangalo e Whitney Houston. A live será veiculada nas mídias sociais da Camerata Sesi, Sesi Cultura, Governo do Estado e Secult.
A Justiça de São Paulo não reconheceu, em 1ª e 2ª instancias, a união estável entre Luiza Brunet e o empresário Lírio Parisotto, chamando atenção de especialistas. "Para o reconhecimento da união estável, é indispensável a comprovação de que o relacionamento se reveste das características de entidade familiar, ou seja, aparência de verdadeira união consistente em uma convivência pública. No caso, ficou claro pela decisão que houve entre as parte um namoro qualificado, que é quando, apesar do afeto duradouro e da demonstração pública, não há a intenção de constituir família. Mas ainda há possibilidade de recurso e mudança nessa decisão", destaca a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES) e especialista em Direito das Famílias e das Sucessões, Flavia Brandão.
Ser mãe, mulher, dona de casa, profissional e cuidar da vaidade. As mães já assumem mil e uma funções no dia a dia, mas, com a pandemia, precisaram ainda se adaptar ao home school e ao home office. O psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube – Cuidados da Mente e um dos idealizadores da campanha Ame Sua Mente, dá três dicas para cuidar da saúde mental neste período: “Parar, se escutar e ter um tempo só para você é muito importante. O foco em mensagens e situações positivas também alivia os sintomas de ansiedade. Uma boa ação, um gesto solidário. Além disso, a prática regular de exercícios físicos ajuda a reforçar a imunidade e a manter o humor em dia”.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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