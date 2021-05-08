FOTOS: 10 mamães posam com seus bebês nascidos na pandemia

Carol Neves e os gêmeos Ben e Martin Crédito: Mônica Zorzanelli

Carol Neves é a mãe dos gêmeos Ben e Martin. Os dois meninos cheios de saúde completaram 9 meses e nem parece que ficaram 95 dias internados em UTI neonatal. Durante esse período, a mamãe pegou Covid e não pode visitá-los no hospital. Essa é apenas uma história de 10 queridas de RR que estão encarando o desafio de ser mãe durante a Nossa designer de joiasé a mãe dos gêmeos. Os dois meninos cheios de saúde completaram 9 meses e nem parece que ficaram 95 dias internados em UTI neonatal. Durante esse período, a mamãe pegou Covid e não pode visitá-los no hospital. Essa é apenas uma história deque estão encarando o desafio de ser mãe durante a pandemia do coronavírus.

As mães de primeira viagem tiveram que enfrentar, além das angústias naturais de qualquer gestação, o medo de contrair o vírus, o medo de ter de interromper a amamentação e de ter de abrir mão da ajuda da rede de apoio, como vovós e titias.

As que ampliaram a família durante a pandemia também guardam fortes emoções, como cuidar do recém-nascido, do irmão, gerenciar a casa e ainda encarar as medidas de isolamento social com escolas e creches fechadas.

Mas como amor de mãe é capaz de tudo, as fotos estão aí para comprovar que os desafios foram vencidos com sucesso. Mães e filhos estão cheios de saúde e com sorrisão no rosto. A todas elas, Carol, Débora, Enza, Bia, Rúbia, Aline, Tatiana e Carol Tristão, Juliana e Vanessa, o nosso Feliz Dia das Mães!

Débora Leal Mota, Tito e Antônio, que chegou durante a pandemia Crédito: Mônica Zorzanelli

Enza Camata e os filhos Rafaella, Enrico e Antonella Abelha, a terceira filha, que chegou em 26 de janeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Bia Croce Bonadiman Perenzin e o filho Antônio, de 8 meses Crédito: Mônica Zorzanelli

Rubia Tannure o filho Filippo, que acaba de completar 1 mês Crédito: Divulgação

Tatiana Tristão e a filha Catarina Crédito: Mônica Zorzanelli

Juliana Kwak e a filha Helô Crédito: Mônica Zorzanelli

Carol Tristão, Isabela e Gabriel, que chegou durante a pandemia, na Califórnia, no último 18 de abril Crédito: Divulgação

Aline Cesconetto e a filha Manoella, que chegou no último 22 de abril Crédito: Mônica Zorzanelli

Vanessa Cardoso e Maria Clara, que nasceu no último 20 de abril Crédito: Divulgação

RR NEWS

A Orquestra Camerata Sesi apresente neste sábado (08), às 19h, a live "Divas", em homenagem ao Dia das Mães. O espetáculo terá a participação das Kamila Gabriel, Natércia Lopes, Elaine Vieira, Ekaterina Bessmertnova, Dona Fran, Priscila Aquino, Priscila Ferrari e Tati Celeste. No repertório, divas da música nacional e internacional como Elis Regina, Edith Piaf, Ivete Sangalo e Whitney Houston. A live será veiculada nas mídias sociais da Camerata Sesi, Sesi Cultura, Governo do Estado e Secult.

A Justiça de São Paulo não reconheceu, em 1ª e 2ª instancias, a união estável entre Luiza Brunet e o empresário Lírio Parisotto, chamando atenção de especialistas. "Para o reconhecimento da união estável, é indispensável a comprovação de que o relacionamento se reveste das características de entidade familiar, ou seja, aparência de verdadeira união consistente em uma convivência pública. No caso, ficou claro pela decisão que houve entre as parte um namoro qualificado, que é quando, apesar do afeto duradouro e da demonstração pública, não há a intenção de constituir família. Mas ainda há possibilidade de recurso e mudança nessa decisão", destaca a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES) e especialista em Direito das Famílias e das Sucessões, Flavia Brandão.