FOTOS: 10 mamães posam com seus bebês nascidos na pandemia

Nossa designer de joias Carol Neves é a mãe dos gêmeos Ben e Martin. Os dois meninos cheios de saúde completaram 9 meses e nem parece que ficaram 95 dias internados em UTI neonatal. Durante esse período, a mamãe pegou Covid e não pode visitá-los no hospital. Essa é apenas uma história de 10 queridas de RR que estão encarando o desafio de ser mãe durante a pandemia do coronavírus.
As mães de primeira viagem tiveram que enfrentar, além das angústias naturais de qualquer gestação, o medo de contrair o vírus, o medo de ter de interromper a amamentação e de ter de abrir mão da ajuda da rede de apoio, como vovós e titias.
As que ampliaram a família durante a pandemia também guardam fortes emoções, como cuidar do recém-nascido, do irmão, gerenciar a casa e ainda encarar as medidas de isolamento social com escolas e creches fechadas.
Mas como amor de mãe é capaz de tudo, as fotos estão aí para comprovar que os desafios foram vencidos com sucesso. Mães e filhos estão cheios de saúde e com sorrisão no rosto. A todas elas, Carol, Débora, Enza, Bia, Rúbia, Aline, Tatiana e Carol Tristão, Juliana e Vanessa, o nosso Feliz Dia das Mães!
RR NEWS
A Orquestra Camerata Sesi apresente neste sábado (08), às 19h, a live "Divas", em homenagem ao Dia das Mães. O espetáculo terá a participação das Kamila Gabriel, Natércia Lopes, Elaine Vieira, Ekaterina Bessmertnova, Dona Fran, Priscila Aquino, Priscila Ferrari e Tati Celeste. No repertório, divas da música nacional e internacional como Elis Regina, Edith Piaf, Ivete Sangalo e Whitney Houston. A live será veiculada nas mídias sociais da Camerata Sesi, Sesi Cultura, Governo do Estado e Secult.
A Justiça de São Paulo não reconheceu, em 1ª e 2ª instancias, a união estável entre Luiza Brunet e o empresário Lírio Parisotto, chamando atenção de especialistas. "Para o reconhecimento da união estável, é indispensável a comprovação de que o relacionamento se reveste das características de entidade familiar, ou seja, aparência de verdadeira união consistente em uma convivência pública. No caso, ficou claro pela decisão que houve entre as parte um namoro qualificado, que é quando, apesar do afeto duradouro e da demonstração pública, não há a intenção de constituir família. Mas ainda há possibilidade de recurso e mudança nessa decisão", destaca a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES) e especialista em Direito das Famílias e das Sucessões, Flavia Brandão.
Ser mãe, mulher, dona de casa, profissional e cuidar da vaidade. As mães já assumem mil e uma funções no dia a dia, mas, com a pandemia, precisaram ainda se adaptar ao home school e ao home office. O psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube – Cuidados da Mente e um dos idealizadores da campanha Ame Sua Mente, dá três dicas para cuidar da saúde mental neste período: “Parar, se escutar e ter um tempo só para você é muito importante. O foco em mensagens e situações positivas também alivia os sintomas de ansiedade. Uma boa ação, um gesto solidário. Além disso, a prática regular de exercícios físicos ajuda a reforçar a imunidade e a manter o humor em dia”.